Bomen snoeien om de opbrengst van zonnepanelen te verhogen, ‘dan ben je slaaf van je energiehuishouding’

‘We willen liever geen politieagent spelen”, zegt de wethouder. Maar ergerlijk is het wel; elke week komen er bij de Noord-Limburgse gemeente Horst aan de Maas een of twee meldingen binnen over openbaar groen dat illegaal is gesnoeid, vermoedelijk om een einde te maken aan de schaduw die de bladeren werpen over zonnepanelen. In enkele gevallen zijn bomen zelfs vergiftigd. „Dat kan niet. Het zijn gemeentelijke bomen. Die worden beschadigd en gaan dood”, vertelt wethouder Eric Beurskens van de lokale partij Essentie. Om die reden gaat de gemeente „harde maatregelen” nemen, zoals het verhalen van de schade op de snoeiers, tot soms wel duizenden euro’s per boom. Maar vooral wil de gemeente „in gesprek” gaan met inwoners die kennelijk last hebben van de bomen. „Laat die mensen ons bellen, zodat we samen kunnen bekijken of een boom wellicht kan worden gesnoeid tot een niveau dat hij blijft leven.”

De meeste meldingen komen van medewerkers van de gemeentelijke dienst openbare werken. „Onze medewerkers zien dat de boomkroon ineens minder blad heeft”, vertelt Toine Simons, specialist groen van de gemeente. „Vervolgens zien we op het dak van het huis ertegenover zonnepanelen liggen. Dan bellen we aan. Vaak ontkennen mensen eerst. Maar als in een rij bomen één boom is gesnoeid voor een huis waar juist zonnepanelen zijn geplaatst, dan is de relatie duidelijk.”

Klagen over schaduw

Steeds meer gemeenten stellen regels op tegen het snoeien van bomen om de opbrengst van zonnepanelen te verhogen. „Je hoort overal wel burgers klagen over hoe de bladeren van de boom voor schaduw op de zonnepanelen zorgt”, zegt Aernout Theunissen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). In de bebouwde kom is het probleem het meest zichtbaar. „Daar wonen mensen dicht op elkaar, staan er veel straatbomen en dat wringt. Eigenlijk is zo’n dak helemaal niet geschikt voor zonnepanelen, omdat er dan al een boom staat.”

De meeste inwoners van Horst aan de Maas, 44.000 verdeeld over zestien dorpen, schudden het hoofd over het illegale gesnoei van bomen, waarvan soms alleen een dikke stam en enkele dikke takken zijn overgebleven. „Je moet nooit natuur vernietigen voor een private opbrengst”, zegt Volgert Koeman, die aan de rand van het centrum van Horst woont en op zijn dak een flink aantal panelen op het zuidoosten heeft liggen. Op het dak van Huub Verhaegh (56) liggen tien panelen, en voor zijn huis staan enkele jonge linden. Verhaegh moet lachen bij het idee dat mensen bomen snoeien om meer energie op te wekken. „Dan ben je slaaf van je energiehuishouding.”

Veel mensen schatten de waarde van bomen onvoldoende in Eric Beurskens wethouder Horst aan de Maas

Andere Horstenaren hebben meer begrip voor de illegale snoeiers. Twee jaar geleden stapten bewoners van een fraaie laan met platanen naar de gemeente in de hoop op maatregelen tegen de „overlast” van de enorme bomen. „Maar denk maar niet dat de gemeente er iets aan wilde doen”, zegt gepensioneerde zakenman Roel Seubring (78) uit de Doctor van de Meerendonkstraat.

Het ging de bewoners destijds vooral om hinder door het overvloedig aantal dode takken dat ’s winters in hun tuinen waait, en in het voorjaar door „donzige vliesjes” rondom de knoppen die „met miljoenen” naar beneden waaien, en natuurlijk door de gigantische hoeveelheid grote bladeren in de herfst. En inderdaad, stelt Seubring, ook ontnemen de platanen zijn twintig zonnepanelen ’s middags veel licht. „Zo gauw de zon achter het blad kruipt, loopt de hoeveelheid opgewekte stroom behoorlijk terug, ik schat met ongeveer 20 procent.” Maar bomen illegaal snoeien? „Er wonen hier nette mensen.”

Dilemma

Wethouder Beurskens van Horst aan de Maas spreekt van een „dilemma”. Hij juicht de plaatsing van zonnepanelen toe maar niet als daarvoor bomen moeten worden geofferd. „In zulke gevallen gaat het algemeen belang boven het belang van de bewoner. We hebben bomen hard nodig om hittestress tegen te gaan. Het kan in de bebouwde omgeving tot wel acht graden warmer zijn dan in het buitengebied.” Bomen, stelt de wethouder, zijn van cruciaal belang in tijden van klimaatverandering. De gemeente overweegt zelfs de kapvergunning weer in te voeren, net als andere gemeenten overigens. Die was vijftien jaar geleden afgeschaft vanwege administratieve rompslomp en de moeite die het kost om te handhaven, behalve voor enkele honderden monumentale en karakteristieke bomen. Wethouder Beurskens: „Veel mensen schatten de waarde van bomen onvoldoende in. Ze beschouwen een boom tegenwoordig als een overlastgever en kappen hun boom op hun eigen terrein. Dat is zonde. Wij willen bekijken of we zulke bomen kunnen adopteren, en wellicht verplaatsen.”

Het snoeien van bomen ten gunste van zonnekracht is eigenlijk heel onlogisch, stelt bestuurslid Ines Verbeek van de Bomenstichting. „Bomen zorgen in de zomer voor verkoeling maar als er geen boom meer staat, moet er extra energie verbruikt worden om het huis te koelen.”

Met medewerking van Nina Stefanovski

