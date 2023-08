Natuurlijk had het er veel leuker uitgezien als Rutte vorige week niet in dat ouwe Saabje naar de koning was getuft, maar op een snelle VanMoof. En het zou helemaal prachtig zijn geweest als die aanstellerige yuppenfiets er halverwege de oprijlaan mee was gestopt en Mark het laatste stukje naar het paleis had moeten lopen. Hoe hij dan weer thuis was gekomen? Met een door Neelie Kroes geregelde Uber. Dat bedrijf vervoert Mark de rest van zijn leven gratis. Als dank voor alle fiscale privileges.

Heerlijke week trouwens. Die enge moordfietsenfabriek bijna failliet, het kabinet heeft zichzelf onderuit geschoffeld, Rutte rot op en half politiek Den Haag is naarstig op zoek naar de nooduitgang. Ze hebben Ajax al gebeld met de vraag of die ex-kampioen nog een lege spelersbus heeft om het hele zootje te vervoeren.

Zullen we het eerst over die fietsen hebben? Misschien wordt het na de ondergang van VanMoof weer veilig in mijn stadje waar batterijboomers op hun halve brommers al een paar jaar het centrum en Zuid terroriseren door als Wapse wolven uit zijstraten te komen schieten. Liefst telefonerend met hun ex met wie ze op hoge toon overleggen of ze hun alimentatie in bitcoins willen. Als de moordfietsen weg zijn, wordt het weer rustig op de Spoedeisende Hulp bij de ziekenhuizen en is ook de landelijke oversterfte voorbij.

En het kabinet is gesneuveld. Op de gezinshereniging van een paar duizend vluchtelingen. Ik las hierover in een krant waarin ook stond dat de Nederlandse parkeervakken tegenwoordig te nauw zijn. Omdat onze auto’s in de loop der jaren te breed zijn geworden. Heerlijk nieuws. Bij een vriend van mij past de obese poes niet meer door het kattenluikje. Heeft dit iets te maken met het asielzoekersprobleem? Ja. Wat dan? Dat mag u zelf bedenken.

Maar het slimste nieuws van de week was de aankondiging van het vertrek van Rutte. Magistraal van Mark om je biezen te pakken op het moment dat het hele zootje je wil lynchen en uit je Torentje wil flikkeren. D66 had de messen al geslepen. En toen begon het geslijm. Echt van alle kanten. Mark was geweldig. Ze kwamen goud, mirre en wierook tekort om de man te loven en te prijzen. Groningen was een dingetje, de Toeslagenaffaire is bijna klaar, het stikstofprobleem lost zichzelf op, het klimaat gaat goed en de woningnood is peanuts. Waarom zo zachtaardig opeens? Ik denk in de hoop dat als ie blijft ze weer met hem in een regering mogen. Blijft Mark dan? Die kans is natuurlijk aanwezig. Het kan dat hij over vier maanden vergeten is wat hij in juli beloofd heeft. Geen actieve herinnering meer aan.

Ik vond Mark zijn vertrek wel zielig voor Wopke. Die vertelde ook dat hij een functie elders ging zoeken, maar niemand die er ook maar een lettergreep aandacht aan besteedde. Hij vertrekt als een volleerde kapitein Schettino. Hij verlaat als eerste het zinkende CDA-schip. En het droeve matrozen-duo Hugo en Marnix gaat monter met hem mee.

Inmiddels gaat de slachtpartij door. Kaag weggepest en dat is ronduit triest. Als serieus bedreigen van politici dit als resultaat heeft dan zit je als land heel dicht bij het putje.

Mijn politieke hoop is Omtzigt. Ik smeek hem om inderdaad een partij te beginnen en om samen met de dames Leijten en Moorman een regering te vormen. Van mijn part aangevuld met de VVD. En een stevige functie voor lijsttrekker Dilan Yesilgöz. Waarom? Omdat zij een vluchtelingenmagneet kan worden. Ooit in een gammel bootje deze kant uit gekomen en nu een belangrijke ministerspost!

Dat lijkt mij voor duizenden vluchtelingen een mooie reden om hierheen te peddelen. Als een soort hoop. Deze VVD-mevrouw als prachtig voorbeeld. Dat zij op duizenden posters in arme landen komt te hangen.

Kom naar Nederland. Daar liggen je kansen. Voorbeeld van de ultieme hoop. Waarom ik dit wil? Dat heet humor. Rechts Nederland snapt dat wel. Dat is het leuke van VVD’ers. Daar kan je enorm mee lachen.