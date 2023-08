Werknemers inspecteren de zonnepanelen op fotovoltaïsche energie in Taizhou, in de oostelijke provincie Jiangsu in China. Fotovoltaïsche energie is een hernieuwbare energiebron die in principe zonne-energie of – straling omzet in elektriciteit. Deze vorm van energieopwekking genereert geen broeikasgassen of andere vormen van vervuiling.

Foto AFP