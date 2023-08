‘We houden van het goede leven, wijn en reizen’

Vincent: „Ik rijd elke dag van ons huis in ’t Gooi naar Friesland. We hebben daar een zeilschool in een oude boerderij aan het Sneekermeer. Het is een uur rijden. Ik ga de goeie kant op, heb nooit files.”

Marjolein: „We hebben er ook een tweede huis, aan de zeilschool vast. Maar na het zeilseizoen is daar niks te beleven. Het is een dorp met 250 inwoners.”

Vincent: „Daarom wonen we in Baarn, lekker centraal en mooi en bosrijk.”

Marjolein: „In Friesland hebben we het water, hier hebben we de bossen.”

Vincent: „Op de zeilschool organiseren we vooral zeilkampen voor kinderen. Ze blijven een week, van zondag tot zaterdag. Overdag zeilen, ’s avonds theorie. In de schoolvakantie is het druk.”

Marjolein: „Dan kunnen er wel honderd kinderen rondlopen. De jongste is zeven.”

In het kort Marjolein Oudeman, 45 jaar, is zelfstandig reisadviseur. Vincent de Heer, 46 jaar, is ondernemer in de watersport. Ze werden aan elkaar gekoppeld door een vriendin van Marjolein en wonen nu in Baarn. Ze gaan niet weg tijdens de schoolvakantie, omdat ze de hele zomer druk zij n met hun zeilschool in Friesland. In november gaan ze twee weken op vakantie met hun dochters Vajèn de Heer, 8 jaar, en Benthe de Heer, 6 jaar. Meestal gaan ze dan ver weg: Jamaica, bijvoorbeeld.

Vincent: „Zeilkamp is niet alleen zeilen, hè. Ze doen zoveel meer. Vossenjacht, bonte avond. Het is voor kinderen echt een vakantieweek, en vaak de eerste keer dat ze zo lang weg zijn bij hun ouders.

Marjolein: „Voor sommige moeders is dat wel heftig. Dat is voor het eerst dat ze hun kind een hele week afstaan.”

Vincent: „Uiteraard staat veiligheid bovenaan. Er is één instructeur op vijf kinderen.”

Marjolein: „Buiten de vakanties verhuren we de locatie voor familieweekenden.”

Vincent: „Mensen komen dan de verjaardag van een opa of oma vieren, bijvoorbeeld, gezellig met de hele familie. We hebben 15 slaapkamers, 120 bedden.”

Marjolein: „Ze kunnen zelf koken, er is een bar.”

Vincent: „Zeilen is mijn passie, ik doe het al vanaf mijn zevende. Heb altijd in de watersport gewerkt, in de recreatieve hoek. Van 2003 tot 2005 werkte ik bij een grote jachtbouwer in Barcelona. Ik organiseerde events daar. Het was grandioos.”

Levensgenieters

Marjolein: „We zijn elf jaar geleden aan elkaar gekoppeld door een vriendin van mij. Het klikte meteen. We zijn allebei relaxte types, levensgenieters. We houden van het goede leven, wijn en reizen.”

Vincent: „We passen goed bij mekaar.”

Marjolein: „Kort daarna brak ik mijn pols. Toen zei ik tegen Vincent: mag ik even bij jou bivakkeren? Want ik kan nu zelf niks! En zo zijn we gaan samenwonen.”

Vincent: „Toen hebben we nog zes jaar in Amsterdam samengewoond. Ik mis de Albert Cuyp soms wel. Daar woonde ik vlakbij. Ging ik even een vers visje halen of wat fruit. Zo’n markt is in Baarn maar één keer per week.”

Marjolein: „Maar wat we niet missen, is de parkeerellende. Parkeren was een grote frustratie voor ons. Dat was de grootste reden om weg te gaan. We woonden samen in de Pijp en kregen met ons tweeën maar één parkeervergunning.”

Vincent: „In Baarn hebben we alle ruimte. Om te parkeren, maar ook voor de kinderen om te spelen. Dat is fijn. Al mis ik de reuring van de grote stad soms wel.”

Marjolein: „Ik heb een reisbureau. Mijn hobby is reizen. En reisjes uitstippelen. Unieke plekjes zoeken en een reis op maat maken. Een persoonlijke aanpak. Ik check ze in voor hun vlucht en als er wat is, los ik het op. Stel, de taxi komt niet – dan regel ik dat er een andere komt. Is de vlucht gecanceld, dan boek ik een andere of een trein. Of ik merk dat mensen minder vliegen? Nee, ik zie geen vliegschaamte. Ik zie wel andere trends: mensen boeken veel reizen met drie generaties. En cruises zijn weer populair: je kan veel bestemmingen zien en hoeft niet telkens je koffer in te pakken. Dat vinden mensen fijn, ze willen ontzorgd worden.”

Zonvakantie in november

Vincent: „Werk en privé lopen bij ons nogal door elkaar heen.”

Marjolein: „Ik kan mijn eigen tijd indelen. Ik werk veel ’s avonds en in de weekenden. Zo kan ik overdag op het schoolplein staan, of de kinderen naar hockey brengen.”

Vincent: „Je moet goed plannen wie wat doet.”

Marjolein: „Vincent brengt de kinderen naar school. Ik haal ze op.”

Vincent: „Marjolein brengt ze naar speeldates, sport, hobby.”

Marjolein: „En ik doe de administratie. Vincent bereidt het ontbijt. En hij kookt.”

Vincent: „Ik heb hotelschool gedaan, dus het is logisch dat ik de keukenbrigade ben.”

Marjolein: „Elke avond? Ja.”

Vincent: „We zitten wel altijd met ons vieren aan tafel. Even met elkaar de dag doornemen.”

Marjolein: „Behalve vrijdagavond, dat is borrelavond.”

Vincent: „Dan eten we hapjes.”

Marjolein: „Onze dochters zijn er gek op. Hun favoriete eten is borrelhapjes.”

Vincent: „Franse kaasjes, salami, garnalen, toastje.”

Marjolein: „En als we eten bestellen, is dat bijna altijd sushi.”

Vincent: „Daar zijn we allemaal dol op.”

Marjolein: „In de krokusvakantie gaan we altijd skiën in Oostenrijk.”

Vincent: „In de zomer gaan we niet op vakantie, omdat we dan druk zijn met de zeilschool. Daarom mogen onze meisjes met ons mee op vakantie buiten de schoolvakanties. In november gaan we een paar weken. Ze zijn nu nog jong, nu kan het nog prima.”

Marjolein: „School inhalen doen we aan het zwembad.”

Vincent: „Waar we heen gaan? Daar gaat Marjolein over!”

Marjolein: „Tsja, waar zijn we zoal geweest? Jamaica, Dubai, Ibiza, Curaçao.”

Vincent: „We doen altijd een combinatie van strand en een beetje rondreizen of andere activiteiten. Zeilen, surfen, waterval beklimmen, schildpadden kijken, snorkelen. Zandkastelen bouwen.”

Marjolein: „Of raften op een bamboevlot in Jamaica. Die meisjes zijn net als hun vader. Als er water in de buurt is, worden ze blij!”

Verdienen Marjolein verdient met haar reisbureau modaal, Vincent keert zichzelf ook een modaal inkomen uit en steekt wat overblijft in zijn zeilschool. Laatste grote uitgave Het huis in Baarn verbouwen. „Dat was echt een klushuis, gekocht van een omaatje.” Opstaan en naar bed Marjolein en Vincent staan om 7 uur op en gaan rond 23 uur naar bed. Avondeten is om 18.15 uur. Daarna doen ze de kinderen in bed; om half negen is dat gebeurd. „Dan heb je zelf nog wat aan je avond.” Dromen Vincent: „Een wereldreis met de kinderen. Maar we hebben al best veel dromen waargemaakt. We hebben twee mooie meiden, en van onze hobby ons werk gemaakt.” Twee meisjes Marjolein: „Een derde kind? Nee, over een jaar fietsen ze zelf naar hockey. Dan krijgen wij juist weer wat meer tijd voor onszelf!”

