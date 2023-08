Niet alleen Frans Timmermans kon woensdag opgelucht ademhalen toen het Europees parlement ‘zijn’ Natuurherstelwet goedkeurde, maar ook Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Want de felle campagne die haar eigen politieke familie, de conservatieve EVP, afgelopen maanden optuigde tegen deze ontwerpwet was evengoed tegen háár gericht.

Maar daarmee is de Commissievoorzitter nog niet uit de problemen. Tijdens de pandemie en het eerste jaar van de oorlog in Oekraïne genoot ze brede steun onder regeringen – ongeëvenaard voor een Commissievoorzitter. Nu, voor het eerst sinds de Duitse oud-minister in 2019 in Brussel begon, zwelt de kritiek op haar aan.

Op meerdere dossiers, waarvan Timmermans’ Green Deal er maar één is, vinden diverse regeringen dat ze te ver voor de troepen uitloopt – over het EU-lidmaatschap van Oekraïne, de Europese begroting, migratie en andere zaken. En de man die (behalve Timmermans) dolgraag haar baan had willen hebben, Europarlementariër en EVP-leider Manfred Weber, gebruikt die kritiek om meer behoudende en radicaal-rechtse kiezers en groeperingen in zijn kamp te trekken. Zo kan de EVP de grootste blijven in Europa. Maar hij heeft nog een motief: het kleed onder Von der Leyen wegtrekken. Na de Europese verkiezingen in 2024 zou hij alsnog willen proberen Commissievoorzitter te worden.

Pragmatisch

„Iedereen doorziet Webers persoonlijke spelletjes”, zei een Europese ambtenaar deze week. „Hij wil revanche, omdat regeringen Von der Leyen benoemden, niet hem. Tegelijkertijd verwoordt hij grieven die in meerdere hoofdsteden leven.”

Diplomaten in Brussel, eerder vol lof over Von der Leyen omdat ze hen pragmatisch ter wille was – met gasleveranties, vaccins, wapens voor Oekraïne en megasubsidies voor lidstaten na Covid – zeggen dat hun regeringen in deze onzekere tijden de adem van radicaal-rechts in hun nek voelen. Ze willen dat Von der Leyen pas op de plaats maakt en meer begrip toont voor, zoals één diplomaat zegt, „wat er leeft in de samenleving”.

De groene agenda, die in diverse landen tot onrust bij boeren leidt, is één voorbeeld. Migratie een ander. Lidstaten willen Europa steeds meer dichtkitten, terwijl de Commissie ook let op mensenrechten en personeelstekorten. De Europese top in juni werd door bittere asielruzies gedomineerd. Een derde klacht gaat over geld. Lidstaten vragen zoveel Europese oplossingen voor hun problemen, dat de EU-kas leeg raakt. Omdat de Commissie geen eigen inkomsten heeft, moet Von der Leyen de lidstaten extra contributie vragen. En die reageren, hypocriet, negatief. Alle hebben hoge defensieuitgaven. En schulden en tekorten die omlaag moeten. Het is makkelijker om Von der Leyen af te poeieren dan veldslagen te voeren in hun eigen parlement vanwege nieuwe bezuinigingen.

De vierde klacht betreft de belofte om Oekraïne de EU in te halen. Von der Leyen, een groot pleitbezorger, probeert onvermoeibaar om die gestand te doen. Nu ontdekken de hoofdsteden – die daarmee hebben ingestemd in juni 2022 – wat dit betekent.

‘Hun’ landbouwfondsen en subsidies voor arme regio’s zullen rechtstreeks naar Oekraïne gaan. Veel regeringen steunen Oekraïne. Maar nu burgers klagen over koopkrachtverlies, willen ze hun Europese subsidies niet kwijt. Als Frankrijk landbouwsubsidies verliest, kan Marine Le Pen daarvan profiteren. Veel leiders voeren nu inmiddels een dubbel discours: ja tegen Oekraïne, nee tegen aderlatingen die daarvoor nodig zijn. Als er een backlash onder de bevolking komt over die EU-uitbreiding, springen ze zo van het muurtje.

Sommigen vinden Von der Leyen te trans-Atlantisch. Washington wil EU-toetreding gebruiken om Kyiv een vredesdeal met enig terreinverlies te laten slikken. ‘Trans-Atlantische’ reflexen worden haar ook toegedicht als het om China gaat. Duitsland en Frankrijk willen zakendoen met Beijing en vinden haar te streng.

De clash over de Natuurherstelwet was een Europees politiek gevecht zoals je ze helaas maar weinig ziet. Tegelijkertijd was het een schot voor de boeg: de herfst, mevrouw, wordt nog heter.

