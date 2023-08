John S., die een dodelijke schietpartij aanrichtte op een zorgboerderij, krijgt levenslang

John S., die de schietpartij aanrichtte op de zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam in 2022, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Die krijgt hij voor twee moorden op de boerderij, voor twee pogingen tot moord aldaar en voor het vermoorden van een schoenmaker in Vlissingen, twee dagen voor de schietpartij. De rechtbank concludeerde dat John S. „slechts licht verminderd toerekeningsvatbaar was”, waardoor een gevangenisstraf van dertig jaar of lager onvoldoende recht zou doen aan de aard en de ernst van de gepleegde feiten. „De zorgboerderij veranderde in twee minuten in een hel”, zo beschreef de officier van justitie het eerder.

De 39-jarige John S. schoot op 6 mei 2022 op Tro Tardi in het Zuid-Hollandse Alblasserdam een 34-jarige medewerkster en een zestienjarig meisje dood. Bij de schietpartij raakten ook een jongen van twaalf en een twintigjarige vrouw zwaargewond.

S. had voor de schietpartij geen strafblad. Wel was zijn naam bekend bij verschillende hulp- en zorgdiensten. Hij was in het verleden zelf cliënt geweest van de zorgboerderij. Daar moest hij vertrekken vanwege een ongewenste relatie met een destijds zeventienjarig meisje met een verstandelijke beperking. S. was op dat moment 33 jaar.

Lugubere foto’s

Vlak voor de schietpartij ontving dat meisje lugubere foto’s – onder meer van de dode schoenmaker – en appjes die ze als zeer bedreigend ervoer. Ze ging naar de politie. Die kon de verzender niet meteen identificeren. Toen dat wel lukte, begon de politie een klopjacht op S., maar ze kon de schietpartij op de zorgboerderij niet voorkomen.

Volgens Arthur van ’t Hek, de advocaat van S., kan moord met voorbedachten rade niet worden bewezen. Van de bedreiging van zijn jonge ex-vriendin tot en met de moorden op de zorgboerderij: S. deed het, maar zonder vooropgezet plan, zei Van ’t Hek tijdens de zitting. Door zijn borderlinepersoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken, de afgrijselijke beelden in zijn hoofd en doordat hij niet kan omgaan met afwijzing, kwam S. tot afschuwelijke daden. Maar die had hij niet vooraf uitgedacht.

De drie rechters kwamen tot hun uitspraak na emotionele zittingsdagen. Op de eerste dag werd John S. ondervraagd over zijn leven en motieven. De nabestaanden en slachtoffers zagen hem voor het eerst – een traag sprekende man in een zwarte hoody. Hij vertelde dat hij al van jongs af aan worstelt met beelden in zijn hoofd van mensen die hij wat aan zou willen doen of die hij zou willen doodschieten. Vooral mensen die hem in zijn ogen wat hadden aangedaan of door wie hij zich tekortgedaan voelde. „Het is een obsessie van mij”, zei hij herhaaldelijk.

Diep verdriet, verlies, pijn en onmacht

Op de tweede dag spraken slachtoffers en nabestaanden tegen de onbewogen rug van John S. over hun diep verdriet, over het verlies, de pijn en de onmacht. Ze vertelden dat hun levens op een zonnige lentedag in 2022 veranderden in een hel.

Arthur van ’t Hek, advocaat van John S. noemde in zijn pleidooi het leed „totaal, compleet en onherstelbaar”. Zijn cliënt vindt dat hij schuldig is en straf verdient. Maar, zei de advocaat, in plaats van een celstraf moet S. meteen de behandeling krijgen die bij tbs hoort. Of: eerst tbs-behandeling en dán celstraf. Want zijn cliënt, zegt Van ’t Hek, heeft ernstige stoornissen en daarmee is behandeling essentieel. „Immers een hartpatiënt laat je ook geen marathon lopen voordat je hem gaat opereren.”

De rechtbank oordeelde anders. Wel volgt na 25 of 28 jaar een herbeoordeling. John S. staat op en loopt terug naar het cellenblok.

