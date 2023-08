Het merk VanMoof is sterker gebleken dan het bedrijf erachter

De „Apple onder de fietsenbouwers” wilden de broers Taco en Ties Carlier in de wereld zetten. De oprichters van VanMoof werden de afgelopen jaren groot geportretteerd in tv-programma’s en chique internationale zakentijdschiften zoals Monocle. „Leiders van de e-mobility-transformatie van de jaren 2020”, noemden ze zichzelf. En hoewel de hippe elektrische fietsen van het merk nog altijd veel te zien zijn op fietspaden – van Amsterdam tot New York tot Tokyo – lijkt het einde na veertien jaar toch nabij voor het Amsterdamse bedrijf.

Het bedrijf kreeg deze week van de rechtbank in Amsterdam uitstel van betaling, vaak een opmaat naar een faillissement. Er ontstond bij VanMoof een dringend probleem toen een voorgenomen nieuwe investering niet doorging. Toen het verse kapitaal achterwege bleef, zat er voor VanMoof niks anders op dan uitstel van betaling aan te vragen. Het bedrijf zelf wil geen commentaar geven.

Het is een teleurstelling voor de Nederlandse maakindustrie. Zeker omdat de Helmondse zonne-autobouwer Lightyear, ook lange tijd een publiekslieveling, een half jaar geleden eveneens in de problemen kwam. Beide nieuwe maakbedrijven hadden torenhoge ambities met consumentenproducten: Lightyear wilde als een nieuwe Tesla de auto-industrie op z’n kop zetten, zoals VanMoof dus de Apple van de fietsenbouwers wilde worden.

Perfect in de tijdgeest

Ja, de buitenkant van de onderneming doet, of deed, wat Apple-achtig aan. De fiets ziet er innovatief uit, met zijn design en functies, de marketing is altijd uitstekend geweest. Het product past perfect in de tijdgeest, zeker toen tijdens de pandemie mensen wereldwijd massaal aan het fietsen sloegen.

En de broers Carlier hebben het toch maar mooi geprobeerd, zegt Alexander Ribbink, partner van investeringsbedrijf Keen Ventures en ex-bestuurder van TomTom: „Maar we hebben het natuurlijk niet over wat je in onze wereld zou noemen: een hele diepe tech-moat.” Het is niet alsof VanMoof beschermd is voor de concurrentie door een diepe ‘slotgracht’ van patenten en unieke technologie, wil hij maar zeggen.

Het is een hippe e-bike, maar ook gewoon een e-bike waarvoor allerlei (veel goedkopere) concurrenten zijn. En bovendien een e-bike die zwaar verlieslatend blijft, ondanks de toch forse verkoopprijs.

In het laatste openbare jaarverslag van 2021 stond een verlies van 78 miljoen euro. Dat is voor een snelgroeiende industriële start-up niet uitzonderlijk, zelfs een bedrijf als Tesla maakte tot voor kort gigantische verliezen. Maar het lukte VanMoof niet om investeerders te overtuigen dat het gat ooit gedicht kon worden. „En als je met een verkoopprijs van 3.000 euro per fiets al geen winst kan maken, rijst toch de vraag of dat überhaupt ooit kan”, zegt Ribbink. Dan moet of de prijs fors omhoog, of de kosten fors omlaag. Geen van beide gebeurt.

Eindeloos geld verbranden

VanMoof staat ook in het oog van de storm van de explosief gestegen rentes het afgelopen jaar: de tijd van gratis geld is voor start-ups voorbij. Waar allerlei bedrijven de laatste jaren eindeloos geld konden verbranden, is die trend definitief gekeerd. „Het is geen toeval dat we nu meer start-ups zien omvallen,” zegt sector-econoom Albert Jan Swart van ABN Amro. „De lage rentes hebben misschien ook wel een gebrek aan discipline opgeleverd.”

Uit investeringskringen rondom het bedrijf klinkt daarnaast dat de broers Carlier niet erg ontvankelijk zijn voor zakelijke adviezen en kritiek. „Het zijn kunstenaars, die niet altijd goed luisteren naar mensen met pakken”, zegt een betrokkene die anoniem wil blijven. Omdat Taco in Amsterdam zit en Ties vanuit Taiwan opereert, kan het gebeuren dat communicatie over gemaakte afspraken rommelig verloopt. Ook bij een andere betrokkene staan de oprichters bekend als ‘eigenwijs’, al worden ze ook geroemd om hun werklust en visie.

Slingshot Ventures, een belangrijke investeerder, stapt in 2020 uit na onenigheid over de koers. In 2022 wordt na groeiende problemen met leveringstijden en reparaties tijdelijk een nieuw zwaargewicht als bestuurder ingevlogen: Gillian Tans, de voormalige topvrouw van de Nederlandse tech-reus Booking. Zij vertrekt vervolgens afgelopen mei plotseling, zonder dat zijzelf of het bedrijf daar tekst en uitleg over willen geven. Dat voedt geruchten en speculaties over de neergang.

De uiteindelijke bottleneck voor VanMoof is volgens diverse marktkenners dat het een groot deel van de productie en assemblage van onderdelen in eigen hand wil houden. Dat draagt bij aan het unieke uiterlijk van de fietsen, maar uiteindelijk ook aan leveringsproblemen, en het feit dat de fietsen moeilijk te repareren zijn: onderdelen zijn nergens anders te krijgen dan bij VanMoof zelf. Na de pandemie ontstaan grote tekorten aan materialen, onderdelen en arbeidskrachten. Er moet een oceaan aan werk door een te smal geworden kanaal van dienstverlening.

De klantenservice blijft hierdoor ook dramatisch achter bij de vraag. Op webfora staat het bol van de boze klanten die vaak vele maanden moeten wachten met een kapotte fiets. Consumentenprogramma’s zoals Radar duiken op het bedrijf. Ook de recensies op onlineplatforms als Google liegen er niet om. Het bedrijf krijgt op de zoekmachine een vernietigende rating van 2,2 sterren. „Koop hier niet”, waarschuwen klanten elkaar. Een haastig gesloten samenwerking met reparatiebedrijf KwikFit, die vorige maand bekend werd gemaakt, kan het tij niet keren.

Dat voedt een destructieve spiraal. Het blijft maar klachten regenen. Investeerders verliezen het vertrouwen. Klanten zetten hun fietsen massaal op Marktplaats. Afgelopen woensdag wordt de sfeer grimmig rondom de Amsterdamse flagship store van het bedrijf: boze klanten komen hun nieuwe of voor onderhoud afgegeven fietsen opeisen, uit angst dat dit binnenkort niet meer mogelijk is. Uiteindelijk moet de zaak worden afgesloten door de politie. Het merk is sterker gebleken dan het bedrijf.

Correctie: In een eerdere versie stond dat de zonne-autobouwer Lightyear gevestigd is in Eindhoven. Dat is aangepast naar Helmond.

