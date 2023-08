Deze fotografen houden een woordeloze dialoog met de zee

Moest Annegien van Doorn (1982) met die foto’s ‘een dialoog’ aangaan? Toen ze beter keek, zag ze nog iets anders in het werk: spannende experimenten met licht en schaduw, vorm. Zoals haar foto’s uit de strenge winter van 1963 waarin de branding tot ijssculpturen was gestold. Ze zag hoe ze oog had voor het vreemde in het gewone. Wandelaars op het strand, maar alleen hun rare benen. Een bal en een perfect opspringende jongen in zwembroek, waarvan je niet weet of hij de bal nog moet koppen of al gekopt heeft.

En ja, zo fotografeert Van Doorn zelf ook in haar vrije werk (en ook wel bij werk in opdracht): dat je twee keer moet kijken en moet glimlachen. Een rij lege potten en flessen onder een bankstel, die er lijken te schuilen. Een paard met een dekkleed, gewoon een paard met een dekkleed, totdat je ziet dat het kleed een zebra-motief heeft.

En met die tweede, ‘nieuwe Neeltje’, die aparte, wilde Van Doorn maar al te graag iets maken. Hun woordeloze gesprek is vorig jaar onder de titel Ons dorp en de zee te zien geweest in het Zeeuws Museum in Middelburg en, om een breed publiek te trekken, als ‘buitenexpositie’ op het treinstation in die stad. Deze week is het ook in boekvorm gepresenteerd, onder de titel Sea You, bij Foam Editions in Amsterdam.

Het is geen beeldrijm, en tegelijkertijd weer wel: zo zet Van Doorn tegenover die springende jongen-met-bal een foto van een zeehond op het strand. Zodat je na een seconde ziet: Circus! En dan is de verbinding gelegd. Naast Flipses ijssculpturen in de branding: een foto van wat scharretjes die een krabbenvisser als aas gebruikt, maar dan moet hij die visjes wel eerst ontdooien. En bij Flipses losse wandelbeentjes staat een foto van Liselore en Jacco die, elk vrij moment „op d’n diek” naar de zee gaan kijken in hun auto. Van Doorn fotografeerde alleen hun armen, allebei met een bakje friet in de hand.

Zo voegt ze wel degelijk iets toe, om te beginnen het idee dat de zee geen object is, nooit hetzelfde, maar een scherm om je verbeelding en verlangens op te projecteren, om al je zintuigen in uit te strekken.

Dat blijkt, behalve uit de foto’s, in de prachtige geluidstrack die ze maakte en waarop tientallen Westkappelaars vertellen wat ze van de zee vinden en zo een kleine ode aan hun zee brengen: even je hoofd leegmaken, een ruzie of de sleur ontvluchten, de „trek van de horizon” voelen, „contact maken met iets groters”. Zoals Harriët, een jonge moeder die met haar paard in zee zwemt en de kracht van het water opwindend vindt. Of Piet, een gepensioneerde bouwer van de houten paalhoofden die moeten voorkomen dat de zee het zand meesleurt. Hij is nooit op vakantie geweest, zegt hij. „Nu, ik lieg, ik ben naar Drenthe geweest, maar ik was blij als ik weer thuis was.”

Bij het boekje hoort nog een tweede track, waarop je de zee zelf hoort, helemaal alleen, niemand kijkt.

Sea You: a photo dialogue between Neeltje Flipse-Roelse & Annegien van Doorn, 52 blz., Foam Amsterdam & annegienvandoorn.com. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Beeldmix.