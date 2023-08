Ook in Duitsland wankelt nu de ‘brandmuur’ rond radicaal rechts

Het cordon sanitaire leek in Duitsland lang een onwrikbaar politiek gegeven. En nog altijd wil geen enkele partij in Duitsland samenwerken met de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD). „Die Brandmauer steht”, benadrukt CDU-voorzitter en oppositieleider Friedrich Merz keer op keer. Een paar jaar geleden bezwoer Merz zelfs dat hij iedere christen-democraat die samenwerkt met AfD, uit de partij zou zetten.

Maar nadat in de afgelopen weken twee lokale verkiezingen zijn gewonnen door AfD-kandidaten, wankelt ‘de brandmuur’. In het district Sonneberg, een regio in het zuidelijkste puntje van Thüringen met bijna zestigduizend inwoners, werd AfD-kandidaat Robert Sesselman tot ‘Landrat’ verkozen. In het stadje Raghun-Jessnitz (een kleine negenduizend inwoners) in het zuiden van Saksen-Anhalt, won de AfD’er Hannes Loth in de burgemeestersverkiezing van zijn CDU-concurrent. Daarmee zijn Loth en Sesselman de eerste AfD’ers die als bestuurder zijn verkozen; tot nog toe was er alleen een voorheen partijloze burgemeester in Baden-Württemberg die in functie lid werd van de AfD.

Het succes van de twee AfD’ers volgt een landelijke trend: in peilingen staat de partij van voorzitters Alice Weidel (44) en Timo Chrupalla (48) op ongeveer 20 procent. Daarmee staat de partij op de tweede plek, achter de CDU/CSU (27 procent), maar vóór de SPD van kanselier Olaf Scholz (18 procent). Reguliere Bondsdagverkiezingen staan pas in het najaar van 2025 op het programma, maar tussentijds is er een aantal belangrijke deelstaatverkiezingen, zoals in Thüringen in 2024. Daar peilt de AfD nu 34 procent.

De AfD-afdeling in Thüringen, onder leiding van Björn Höcke, wordt door de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst als rechts-extreem en als een bedreiging voor de democratische orde gezien. Ook de jongerenafdeling van de AfD is volgens de diensten extremistisch en wordt geobserveerd. Tegelijkertijd kondigde het AfD-bestuur aan dat de partij bij de volgende verkiezingen in 2025 een kandidaat-kanselier wil presenteren en een gooi wil doen naar het hoogste ambt. Maandag werd bekend dat Robert Sesselman, die in het Thüringse Sonneberg won, na een onderzoek van de binnenlandse veiligheidsdienst kan worden benoemd: volgens de dienst zijn er geen aanwijzingen dat hij bij het extremistische, democratie-ondermijnende deel van de AfD hoort.

Björn Höcke (links), leider van de AfD in Thüringen, met (van links naar rechts) de net verkozen Robert Sesselmann en partijprominenten Stephan Brandner en Tino Chrupalla op een verkiezingsbijeenkomst in juni. Foto Martin Schutt/AP

Julia Reuschenbach is politicologe aan de Freie Universität Berlin en doet onderzoek naar partijen en kiesgedrag. „De AfD is sinds 2015 steeds radicaler geworden”, zegt Reuschenbach. In 2013 werd de partij opgericht door eurosceptici, maar in 2015 vond de AfD een nieuw publiek onder Duitsers die vijandig tegenover migratie staan. „Het is een nationalistische partij, het gaat om ‘Germany First’. De AfD is op zijn minst een partij met extreem-rechtse standpunten. Maar zoals het rapport van de binnenlandse veiligheidsdienst laat zien, is het voor een groot deel ook een partij die de democratische orde wil ondermijnen.”

Lees ook De Duitse veiligheidsdienst mag leden van de grootste oppositiepartij afluisteren

Waarom wordt in Duitsland, anders dan in andere Europese landen, zo sterk aan dat cordon sanitaire vastgehouden?

„In andere Europese landen bestond aanvankelijk ook het idee dat je als conservatieve partij niet zou moeten samenwerken met populistisch rechts, maar veel partijen hebben die weerstand in de loop van tijd opgegeven. In veel Europese landen, in Italië bijvoorbeeld, maar ook in Nederland, zijn er al decennia radicaal-rechtse partijen. Duitsland hinkt er wat dat betreft een beetje achteraan. Bovendien hebben conservatieve partijen gedeeltelijk de standpunten en de taal van rechts-populisten overgenomen. Juist daardoor zijn de rechts-populistische partijen groot geworden, en zijn er op sommige plekken geen meerderheden meer mogelijk zonder rechts-populisten: omdat hun standpunten en hun taal zijn genormaliseerd.”

Is het dan ook in Duitsland alleen een kwestie van tijd voordat er coalities worden gevormd met de AfD, ondanks de garanties van alle andere partijen?

„Ten dele zien we dat nu al, door samenwerking op lokaal niveau. Maar het zal steeds moeilijker worden een meerderheidsregering te vormen zonder de AfD. Duitsland heeft tot nu toe een soort aversie gehad tegen minderheidscoalities; daar moeten we aan wennen en daar moet nu al debat over worden gevoerd.”

Welk advies zou u de lokale politici in Sonneberg geven?

„De kandidaat is nu gekozen, dat is democratie, daar moet je het mee doen. Voor de lokale politici is nu de spagaat om enerzijds samen te werken, om absolute stilstand te voorkomen. Aan de andere kan moet je als politicus inhoudelijk duidelijk afstand blijven nemen. De kandidaat van de AfD in Sonneberg bijvoorbeeld heeft vrijwel alleen campagne gevoerd over thema’s op nationaal niveau, tegen de regering-Scholz, tegen hun nieuwe energiewet [die inhoudt dat verwarmingen op gas en op aardolie worden uitgefaseerd], tegen migratie. Maar daar heeft een Landrat niets mee te maken.”

Waarom is de AfD juist nu zo in trek? Want het gevoel van crisis was groter kort na de Russische invasie in Oekraïne of in de herfst, toen gastekorten dreigden.

„Ik moet vier punten noemen. Ten eerste worden de standpunten vooral door CDU en CSU mainstream gemaakt, bijvoorbeeld als christen-democraten het hebben over ‘klimaatdictatuur’ [voormalig minister van Gezondheid Jens Spahn] of ‘dwangveganisme’ [minister-president van Beieren Markus Söder]. Zulke taal maakt die van de radicaal-rechtse partijen ook heel normaal, en dat maakt het ook normaler op ze te stemmen.

„Ten tweede hebben gemeentes, net als elders in Europa, capaciteitsproblemen voor de opvang van vluchtelingen. Ten derde is men op dit moment niet tevreden met het werk van de regering-Scholz. Tot slot helpt de stijging in de peilingen ook: door het ogenschijnlijke succes van de partij nu wordt het meer en meer sociaal geaccepteerd om in te stemmen met de partij en haar standpunten.”

Waarom staat de partij nog altijd zo sterk in de nieuwe deelstaten in het oosten van het land?

„In delen van het voormalige Oost-Duitsland zijn de omstandigheden gunstig voor de AfD. Regio’s waar de vergrijzing groot is en veel mannen alleen leven, omdat vrouwen en hoogopgeleide jonge mensen de regio verlaten hebben. Omdat weinigen iets erven in Oost-Duitsland is er minder vermogen, minder welvaart en minder zekerheid. De angst voor sociale neergang en welvaartsverlies is door de ervaringen van velen in de jaren negentig veel groter dan in West-Duitsland. Bovendien is er weinig ervaring met migratie. Arbeidsmigranten in de DDR kwamen nauwelijks in aanraking met andere inwoners. Er is niet, zoals in bijvoorbeeld het Ruhrgebied, al decennialang ervaring met andere culturen.”

Maar, zo benadrukt Reuschenbach, de AfD is niet alleen een Oost-Duits probleem. In Thüringen mag de AfD in peilingen op 34 procent staan; in Noordrijn-Westfalen peilt de partij nu rond 13 procent. Maar omdat in Noordrijn-Westfalen (17,9 miljoen inwoners) bijna negen keer zoveel mensen wonen als in Thüringen (2,1 miljoen), zijn er in aantal meer AfD-stemmers in Noordrijn-Westfalen dan in Thüringen.

Beziet u die hoge score in de peilingen met zorg?

„Uit onderzoek blijkt dat er in Duitsland altijd al een rechts-extreme kiezersgroep was van ongeveer 10 procent. Er was alleen geen partij die hen op nationaal niveau vertegenwoordigde. Die mensen zijn niet in de afgelopen tien jaar plotseling rechts-extremistisch geworden.

„Ik vind dat de andere partijen zich veel meer moeten concentreren op de regio’s. Daar zijn de partijen veel te onzichtbaar geweest, en in Oost-Duitsland hebben de partijen de regio grotendeels aan de AfD overgelaten. Ook zou het gesprek nu al moeten worden gevoerd over hoe het in de toekomst moet gaan, als de AfD ergens de grootste wordt.”