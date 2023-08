Jolanda M. krijgt tien jaar voor ‘onvoorstelbaar wreed en gruwelijk’ doden van haar zoontje

De rechtbank in Breda heeft donderdagochtend een gevangenisstraf van tien jaar met aftrek van voorarrest opgelegd aan Jolanda M. voor het doden van haar elfjarige zoon Mike in de nacht van 12 op 13 februari 2020. Bewezen wordt geacht dat Jolanda M. haar kind via de sonde en rectaal de pijnstillers morfine en oxycodon heeft toegediend, plus het slaapmiddel zopiclon en het antidepressivum fluvoxamine, en dat Mike aan de gevolgen daarvan is overleden. Dat Jolanda M. dat met voorbedachten rade zou hebben gedaan, zoals het Openbaar Ministerie in de aanklacht stelde, acht de rechtbank niet bewezen. Ze wordt daarom niet veroordeeld voor moord.

Wel hield de rechter Jolanda M. vanochtend bij het voorlezen van het vonnis voor dat haar handelen „onvoorstelbaar wreed en gruwelijk” was. Jolanda M. heeft haar zoon na het toedienen van de medicijnen horen gillen en wartaal uitslaan, ze zag hem wegraken en vreemd bewegen, en toch ging ze door met het toedienen van nog meer medicijnen. Ze belde niet 112 en liet haar zoon in hulpeloze toestand achter in zijn bed.

Behandeling is zinloos

De rechtbank acht Jolanda M. op het moment van de daad verminderd toerekeningsvatbaar. Tbs met dwangverpleging wordt niet opgelegd omdat ze volgens de psychiaters en psychologen die haar hebben onderzocht geen ziekte-inzicht heeft. Behandeling is daarom zinloos, zegt de rechtbank. Het gevaar van recidive wordt volgens deskundigen niet groot geacht zolang er geen onmondige of hulpeloze mensen aan haar zorg worden toevertrouwd.

Na het uitzitten van de straf kan er een zogeheten GVM worden opgelegd, een Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende maatregel waarmee Jolanda M. desnoods levenslang onder toezicht van de reclassering kan worden geplaatst om eventueel herhalingsgevaar in te perken. Een GVM is mogelijk sinds de inwerkingtreding van de Wet langdurig toezicht in 2018.

Jolanda M. leek het vonnis vanochtend onbewogen aan te horen. Na afloop huilde ze langdurig. Buiten de rechtszaal liet ze zich troosten door haar advocaten en haar familie.