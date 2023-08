Olha doodde vijanden en verloor vrienden: een heldin die ik geloof maar niet begrijp

Twee jonge Oekraïense vrouwen. De één 31 en advocaat, de ander 21 en student psychologie. Wat deden ze toen Rusland hun land in februari 2022 binnenviel? De vijfdelige serie My generation @ war (AVROTROS) trapte woensdag de eerste aflevering over jonge Oekraïners in oorlogstijd af met de titel ‘Vechten of vluchten’. Dat klinkt alsof er iets te kiezen viel. Maar in de gesprekken met deze vrouwen lijkt het er meer op dat de omstandigheden bepaalden wie vocht en wie vluchtte.

Olha Bihar (31) is geboren in Kramatorsk, in de regio Donetsk. We zien haar in vol gevechtstenue zitten in een verwoest gebouw. Lippen gestift, nagels gelakt, en als ik me niet vergis hier en daar een prikje van iets. Voor haar is de oorlog in 2014 begonnen, zegt ze, toen Russen het deel van Oekraïne waar zij woonde wilden inlijven. Sinds de inval van de Russen heeft ze de rang van eerste luitenant en is ze commandant van een mortierbataljon. Hoe ze dat geworden is, wordt er door makers Simone Timmer en Roel van Hees niet bij verteld.

We zien Olha in de weer met wapens, we zien haar mannen instrueren voor een oefening. Ze heeft vijanden gedood en vrienden verloren in de strijd, zegt ze. Zelf is ze bereid haar leven te geven, ook al heeft ze een zoontje. Haar leven lijkt op dat van een „held in een oorlogsfilm”, zegt ze, en voor mij bleef ze dat ook een beetje, een personage. Een heldin die ik wel geloofde, maar niet begreep.

Voor student Taisiia Kosenok uit Kyiv waren de eerste explosies die ze hoorde minder heftig dan ze kende uit films. „In het echt is het veel kabaal. Minder dramatisch.” Haar universiteit bood haar de mogelijkheid haar studie af te maken in Nederland. Is dat een keuze of een kans? Een besluit of een uitweg? En toen ze wegging uit Kyiv, was dat vluchten of vertrekken? In Amsterdam is ze veilig, maar eenzaam. Verteerd door schuldgevoelens, omdat zij niet vecht en wel leeft. In een online interview vertelt Taisiia dat ze „momenteel het leven niet meer ziet zitten”. Ze is als tolk en vertaler meegereisd met EenVandaag naar oorlogsgebieden in Oekraïne. Sindsdien leeft de oorlog die ze achterliet nog meer voor haar. Misschien maakt het niet eens zo veel uit of je vecht of vlucht, in beide gevallen kost het je je leven.

Een spin en een huisjesslak

De levens van filmersechtpaar Peter en Petra Lataster-Czisch kwamen in coronatijd tot stilstand. En die klein geworden wereld zijn ze gaan filmen en leverde de bijna twee uur durende documentaire Reis door onze wereld op. (KRO-NCRV). Ze filmen buren, dieren en zichzelf. We zien een rups aan een zijden draad bungelen, een spin z’n web perfectioneren, een huisjesslak over een blaadje zwoegen. En dat tempo houden we vast.

We zien het echtpaar, veelal in badjas, door het huis scharrelen. Hij druppelt haar ogen voor het slapengaan, zij knipt zijn nagels. De buren brengen boodschappen. Er wordt gevideobeld, thuisgewerkt en tijd doorgebracht. De buitenwereld reikt niet verder dan de tuin met de buren op gehoorsafstand. Een buurman zit achter een computer topografie-les te geven. De Oekraïense bovenburen bekommeren zich om een kraaienechtpaar dat met grof geweld uit het nest is verjaagd door een ekster. Wat zich buiten die bubbel van de binnentuin afspeelt, horen we via journaallezers, de persconferenties van de minister-president en in telefoongesprekken.

In één keer was ik helemaal terug in de tijd die lang geleden lijkt, maar nog niet zo lang geleden is dat ik er al met enige afstand naar kan kijken. Prachtige tijdcapsule, maar nog even niet voor mij. Luitenant Olha Bihar voorspelde in My generation @ war dat er over twintig, dertig jaar vast boeken geschreven en films gemaakt zullen worden over haar generatie Oekraïners. Tegen die tijd kan ik een coronafilm denk ik wel aan.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven