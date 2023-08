Nyck de Vries is lang niet de eerste passant bij Red Bull

Zo abrupt als hij vorig jaar de Formule 1 binnenstormde, zo plotseling is hij nu weer verdwenen. Dinsdag werd bekend dat Nyck de Vries zijn plek bij het AlphaTauri-team kwijt is. Na tien teleurstellende races hadden de kopstukken bij de racetak van Red Bull, waar het team onder valt, geen geduld meer. Volgende week bij de Grote Prijs van Hongarije zit de Australiër Daniel Ricciardo in zijn auto.

De tweede Nederlander in de Formule 1 was niet snel genoeg. Maar dat De Vries (28) zo bruusk op de stoep is gezet, heeft ook te maken met het grillige personeelsbeleid van Red Bull – dat hem eerst zijn grote kans in de Formule 1 schonk, en hem die nu weer heeft afgenomen.

De Vries is niet de eerste die dat is overkomen. Bij Red Bull kan de carrière van een coureur razendsnel gemaakt én gebroken worden. De energiedrankjesfabrikant heeft sinds 2006 twee teams in de Formule 1, met een duidelijke filosofie. Bij ‘juniorteam’ AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) mogen coureurs uit Red Bulls opleidingsprogramma zich bewijzen als ze in de klassen onder de Formule 1 uitblinken. Wie ook bij Alpha Tauri indruk maakt, kan promotie naar hoofdteam Red Bull Racing (RBR) verdienen. Max Verstappen en Sebastian Vettel veroverden via die route zes wereldtitels, Daniel Ricciardo won voor RBR zeven races.

Tot zover de succesverhalen. De lopende band met Red Bull-talenten draait al jaren stroef. Chef van het opleidingsprogramma Helmut Marko (80), een Oostenrijkse ex-coureur en kunstliefhebber die ooit bij een raceongeluk een oog verloor, scoutte in de loop van de jaren tientallen rijders. De meesten bleken uiteindelijk niet goed genoeg. Toen de RBR-sterren Vettel en Ricciardo onverwacht bij het team vertrokken, in 2014 en 2018, moest de leiding dus improviseren om ze te vervangen, én om de plekken van die vervangers ook weer te vullen.

Soms was de oplossing om jonge, onervaren coureurs in het diepe te gooien. Daniil Kvjat, een Rus met één Formule 1-seizoen op zijn cv, mocht viervoudig wereldkampioen Vettel vervangen. Pierre Gasly had nauwelijks meer ervaring toen hij de plaats van Ricciardo innam. En als ze tussen de jonkies niemand konden vinden, toverden Marko en de rest van de Red Bull-leiding een buitenstaander uit de hoge hoed; coureurs als Brendon Hartley, Sergio Pérez en De Vries.

Impulsiviteit

Voor al die rijders gold hetzelfde: je presteert of je ligt eruit. Kvjat moest na vier races in zijn tweede seizoen bij RBR plaatsmaken voor Verstappen. Gasly werd na een rampzalig half jaar vervangen door Alexander Albon, die het op zijn beurt ook maar anderhalf jaar volhield bij het team. Rondom de twee Formule 1-teams van Red Bull ontstond een coureurscarrousel, waarvan de deelnemers behalve door puur talent dus ook werden bepaald door pragmatisme, opportunisme en – zo lijkt het althans in het geval van De Vries – impulsiviteit.

De Vries leek zijn kans in de Formule 1 al gemist te hebben, toen hij door een gelukkige samenloop van omstandigheden in de nazomer van 2022 alsnog op de radar van Marko verscheen. De inmiddels bij Williams terechtgekomen Albon kreeg in Monza een blindedarmontsteking, waarna De Vries vanwege zijn connectie met motorleverancier Mercedes werd opgeroepen als vervanger. Hij imponeerde door in de Williams, een van de traagste auto’s, als negende te finishen en twee punten te scoren. De Vries was de sensatie van het moment. Op aanraden van Verstappen belde De Vries met Marko. Die had vóór Monza eigenlijk nooit aan De Vries gedacht, maar na een etentje in Graz lag er snel een deal. De Vries, de coureur aan wie ondanks zijn Formule 2- en Formule E-titels toch het predikaat ‘goed, maar geen wereldklasse’ was blijven kleven, ging in 2023 Formule 1 rijden bij AlphaTauri.

Hoewel De Vries vol overtuiging werd gepresenteerd als de nieuwe teamleider bij AlphaTauri, was er achter de schermen toen al twijfel. Marko verschilde van mening met Red Bull-kopstuk Christian Horner, de teambaas van Verstappen. „Hij was niet zo’n fan van De Vries”, zei Marko vorige maand in een podcast. „Het lijkt er nu op dat hij gelijk had.”

De prestaties van De Vries bij AlphaTauri vielen tegen. In het kampioenschap staat hij laatste met nul punten. Hij was op vrijwel elk circuit langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, maakte onnodige fouten en raakte niet geheel buiten zijn schuld betrokken bij een paar botsingen met andere auto’s. Tijdens het raceweekend in Bakoe knalde hij meerdere malen in de muur.

Snelheid terugnemen

Makkelijk was het ook niet. De AlphaTauri AT04 is een slechte, lastig te besturen auto. Vooral bij het inrijden van de bochten, waar de coureurs beginnen met sturen maar ook zoveel mogelijk snelheid willen vasthouden, heeft de achterkant de neiging onverwacht uit te breken. Dat is funest voor het vertrouwen van de rijder. Hij moet constant op zijn hoede zijn voor een spin en is dus geneigd snelheid terug te nemen – en daarmee ook veel rondetijd in te leveren.

Lastige auto of niet, Tsunoda wist anders dan De Vries wél al twee punten te scoren. Al snel begonnen geruchten op gang te komen over de 34-jarige Ricciardo, die na mislukte avonturen bij Renault en McLaren terug was als testcoureur bij RBR. Marko voerde de druk op door te zeggen dat De Vries nog tot de zomerstop, eind juli, de tijd had om zich te verbeteren.

Zo ver kwam het niet. Nog geen drie uur nadat AlphaTauri dinsdag op Twitter een foto had geplaatst van De Vries en Tsunoda, verscheen er een nieuwe post op de tijdlijn. „Daniel is back’, stond er, met een foto van een breed grijnzende Ricciardo. Geen woord over De Vries, die er twee races voor de zomerstop uit ligt. ‘Wat maken twee races extra nog uit, als je geen verbetering ziet?”, zei Marko woensdag tegen De Telegraaf. „Nyck is een heel prettige jongen, maar de snelheid was er gewoon niet.”