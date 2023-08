Onlangs werden we voor het eerst in ons land geconfronteerd met een wolf die een mens aanviel. Een schrikbeeld voor menig bewoner van het platteland. Deze aanval moest de wolf met zijn leven bekopen. Het afschieten gebeurde op bevel van de burgemeester en werd uitgevoerd door de politie.

Siebren Buist is gemeenteraadslid (PvdA) in Heerde, en oud-milieu-officier van justitie in Noord-Nederland.

De burgemeester maakte gebruik van de nieuwe regeling aangaande de bescherming van wolven die dit voorjaar van kracht is geworden. Deze regeling, onder de vlag van het Interprovinciaal Overleg, voorziet in de mogelijkheid van ingrijpen als een wolf dit soort gedrag vertoont. Door die nieuwe regeling kwam een einde aan de bijna absolute beschermde status van de wolf in Nederland sinds 2018.

Vast zal nog onderzocht worden hoe de exacte gang van zaken is geweest in de aanloop naar het doden van de wolf in Wapse en ook of de procedure wel goed is gevolgd. Het is altijd van belang om deze beide punten goed tegen het licht te houden, zeker bij een onderwerp als het afschieten van een beschermd dier.

‘Wolfvrije regio’

Te meer ook omdat het een gevoelig onderwerp is: er zijn fervente voor- én tegenstanders van de wolf in Nederland. Ik ben voorstander van de wolf in Nederland; maar niet overal en niet in onbeperkte aantallen.

De provincie Drenthe wil, zo blijkt uit het recent gesloten coalitieakkoord, de eerste „wolfvrije regio” worden. De provincie wil tot die tijd de nog geldende regels in acht nemen. Dat mag je ook van de overheid verwachten, sterker nog, het is normaal dat de overheid de regels in acht neemt en die ook toepast. De praktijk bij de overheid, ook bij de provincies, is helaas soms een wat andere.

Om als provincie iets te bereiken is het van belang dat zij de relevante zaken goed op orde heeft. Zeker als het gaat om het verwerven van een bijzondere (juridisch niet bestaande) status als die van wolfvrije regio. De zaken op orde hebben, is op de provincie Drenthe zeker niet van toepassing. Op twee belangrijke punten ligt er nog veel werk.

Wolven leven niet van de wind maar van wild en andere aanwezige prooidieren

In de eerste plaats scoort Drenthe laag als het gaat om het plaatsen van wolfwerende afrasteringen; een verantwoordelijkheid voor provincie én nadrukkelijk ook voor dierenhouders. (Overigens speelde dit bij de aangevallen man afgelopen weekend geen rol.) Ik heb niet kunnen vinden dat er een provinciaal Drents beleid is om tekortschietende dierenhouders op dit punt aan te spreken. Met andere woorden: enige dwang in de gewenste richting vanuit de provincie Drenthe als het gaat om wolfwerende afrasteringen is er niet.

Een tweede punt is het aanwezig zijn van het natuurlijke voedselaanbod voor de wolf in Drenthe. Dat punt wil ik verduidelijken. In Drenthe is het belangrijkste wilde prooidier voor de wolf het ree. Anders dan op de Veluwe leven in Drenthe geen wilde zwijnen, damherten en edelherten. Al sinds jaar en dag is het aantal aanwezige reeën in die provincie redelijk constant. Hierbij is iets bijzonders of misschien wel iets schokkends aan de hand. Het aantal af te schieten reeën in Drenthe is al jaren ook redelijk constant. Met andere woorden: de mens heeft zijn positie als grootste jager van reeën geheel behouden. De aanwezigheid van de wolf in Drenthe is voor de provincie geen reden geweest om het afschot naar beneden toe aan te passen.

Afschotbeleid

Je zou mogen verwachten dat de aanwezige roedel wolven en een aantal rondzwervende exemplaren in de provincie zou resulteren in een significant lager bepaald afschotgetal. Dat is al jaren niet het geval in Drenthe. De provincie heeft de jagende mens geen prooidieren afgenomen. Het afschotbeleid wordt net als de bescherming van de wolf uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de provincie.

Wolven leven niet van de wind maar van wild en andere aanwezige prooidieren. Het lijkt erop dat de provincie Drenthe, door het constant blijvende afschotbeleid waarin de wolf niet meetelt als medebepalende factor en het ontbreken van een duidelijk beleid aangaande wolfwerende omheiningen, een stevige verantwoordelijkheid draagt voor de vele aanvallen van wolven op schapen en andere landbouwdieren.

We zullen zien of Drenthe met dit specifieke verhaal een wolfvrije regio gaat worden. Als het Drenthe lukt met een verhaal waarin zoveel lacunes zitten, zou ik dat heel bijzonder vinden.