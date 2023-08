Belastingdienst ziet ‘hoge risico’s’ bij het innen van 100 miljard euro aan belasting

De problemen bij de Belastingdienst vormen een gevaar voor de Nederlandse schatkist. Bij de inning van een derde van alle jaarlijkse belastinginkomsten, ofwel 100 miljard euro, is sprake van „hoge risico’s” doordat de dienst tekortschiet in zowel de uitvoering als de handhaving van de belastingwetgeving.

De „continuïteit van belastingopbrengsten” kan volgens de Belastingdienst „in gevaar” komen door niet-adequate uitvoering van massale processen, zoals het vaststellen van aanslagen en het innen van vorderingen („uitvoeringsrisico”). Ook gebrekkig toezicht vormt een risico, omdat burgers en bedrijven hierdoor mogelijk te weinig belasting betalen („handhavingsrisico”).

Dat blijkt uit interne stukken die NRC verkreeg na een beroep op de Wet open overheid (Woo). Het gaat om de zogenoemde compliance maps die de Belastingdienst sinds 2020 elk jaar opstelt en die tot nu toe alleen intern bekend waren. In deze rapporten brengt de dienst in kaart „hoe zeker [we zijn] dat de belastingopbrengsten structureel de schatkist binnenkomen”, zo schrijft de dienst.

Uit de meest recente openbaar gemaakte compliance map, uit juni 2022, blijkt dat de Belastingdienst bij vijf soorten belastingen beide risico’s als „hoog” kwalificeerde: bij de omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomensheffing, erfbelasting en schenkbelasting, samen goed voor bijna 100 miljard euro aan inkomsten. Een woordvoerder van de dienst stelt in een reactie dat „het inventariseren van risico’s nadrukkelijk iets anders is” dan de vraag of de gevreesde gevaren „zich daadwerkelijk voordoen”.

Bij de loonheffing en motorrijtuigenbelasting (samen 164 miljard) is er sprake van gebreken in de uitvoering, terwijl de dividendbelasting, overdrachtsbelasting en voertuigaanschafbelasting BPM (samen 10,5 miljard) problemen kennen bij de handhaving. Slechts bij twee kleinere belastingen – de assurantiebelasting en de energiebelasting, samen goed voor 10 miljard euro – is het risico bij zowel uitvoering als handhaving „laag”.

De compliance maps bieden voor het eerst meer inzicht in hoe acuut de problemen volgens de Belastingdienst zelf zijn. Bij de totstandkoming zijn experts uit alle geledingen van de dienst betrokken. Hun bevindingen gaan verder dan de interne analyses die NRC eerder onthulde, waarin werd gesteld dat door verouderde ict de overheidsfinanciën binnen drie jaar in gevaar kunnen komen.

Uit de interne documenten blijkt dat er – buiten de problemen met ict – meer hoogoplopende risico’s zijn. Zo nam de complexiteit van belastingwetgeving de afgelopen decennia alleen maar toe, zelfs bij belastingen die eerder relatief eenvoudig te begrijpen waren. De dienst noemt dat „opvallend”.

Internetverkoop en crypto

Ook sluit bestaande wetgeving niet altijd aan op de „economische realiteit”. Zo schiet het belasten van inkomsten uit internetverkoop en crypto-valuta tekort. Bovendien moet de dienst grote aantallen correcties zoals bezwaren, beroepen en belastingteruggaven verwerken, terwijl er sprake is van een oplopend personeelstekort.

Deze problemen hebben volgens de dienst gevolgen voor de mogelijkheid om belastingschulden te innen. In de afgelopen jaren is de openstaande belastingschuld van burgers en bedrijven „fors gestegen” tot 44 miljard euro, blijkt uit de stukken. Deels gaat dit om belastinguitstel verleend tijdens corona, maar ook vóór het uitbreken van de pandemie in 2020 stond een bedrag van 25 miljard open.

Navraag bij het ministerie van Financiën leert dat het hierbij onder meer gaat om lopende bezwaarprocedures (9,5 miljard euro) en niet-betaalde vorderingen, waarbij aanmaningen en andere dwangmiddelen nodig zijn (6,5 miljard). Volgens de compliance maps bestaat in beide gevallen het risico dat de Belastingdienst een deel van deze inkomsten definitief misloopt. Het ministerie stelt in een reactie dat elk jaar 0,6 procent van alle belastingen definitief oninbaar blijkt, wat voor 2023 zou neerkomen op 2 miljard euro.

Daarnaast worden door de risico’s bij uitvoering en handhaving ook miljarden aan belastingen niet geïnd die simpelweg niet worden ‘gezien’ door de Belastingdienst. Dit zogeheten nalevingstekort bestaat met name in het midden- en kleinbedrijf. In 2023 loopt de dienst daar naar schatting 4,7 miljard euro mis. Financiën benadrukt dat dit slechts 4,3 procent is van de totale verwachte inkomsten, en dat de belastingmoraal bij particulieren nog hoger ligt (0,4 procent niet-naleving).

Tegelijk met het openbaren van de documenten stuurde staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) vorige week een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij benadrukte dat de compliance maps „slechts één van de hulpmiddelen” zijn om beleid op te baseren. „De compliance map is dus geen alleenstaand en allesbepalend instrument dat de Belastingdienst gebruikt om keuzes te maken.”

De staat van de belastingdienst Zonder Belastingdienst is er geen overheid. Geld is de brandstof voor het landsbestuur, en het is de Belastingdienst die elk jaar weer honderden miljarden euro's ophaalt voor de bouw van wegen, het financieren van het onderwijs, de kinderopvang, uitkeringen en nog talloze andere voorzieningen. Ondanks de cruciale rol die de dienst speelt is zij politiek jarenlang verwaarloosd. In een serie artikelen onderzoekt NRC de gevolgen daarvan, hoe het zover kwam en in welke staat de Belastingdienst nu is. En hoe moet de dienst verder na het Toeslagenschandaal? Lees alle artikelen over de staat van de Belastingdienst.