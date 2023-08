Clustermunitie: het leek iets uit het verleden. Zeker nadat meer dan honderd landen in 2008 zich in een verdrag uitspraken tegen het gebruik ervan. Nu er een wrede oorlog woedt aan de rand van Europa dreigen zulke voor burgers extra dodelijke wapens weer minder omstreden te worden dan je zou willen. De VS, die het verdrag nooit ondertekenden, besloten vorige week om hun voorraden open te stellen voor Oekraïne.

Clustermunitie wordt vanuit de lucht of vanaf de grond afgevuurd, met granaten die zich in de lucht openen als een paraplu en vervolgens tientallen tot duizenden minibommetjes loslaten boven een groter gebied. Het tegendeel van een precisiewapen dus, dat bovendien nog jarenlang gevaar oplevert, omdat meestal niet alle bommetjes afgaan (bijvoorbeeld als ze terechtkomen op een zachte of natte ondergrond). Jaren later kunnen er nog burgers (dodelijk) gewond raken door niet eerder ontplofte projectielen.

Vanuit militair-tactisch perspectief is het duidelijk waarom Oekraïne dit wapen in zijn arsenaal wil. Allereerst schrikt Rusland zelf ook niet terug voor het gebruik ervan. Sinds het begin van de invasie is vele malen gedocumenteerd hoe Moskou dit gruwelijke wapen inzet boven vaak drukbevolkte gebieden. Bovendien begint de ‘gewone’ munitie aan Oekraïense zijde op te raken en lukt het de VS en Europa niet om de productie daarvan snel genoeg op te voeren.

Lees ook: Oekraïne wil met omstreden clustermunitie door Russische linies breken

Intussen moet Oekraïne een grondoorlog voeren zonder noemenswaardige luchtsteun, wat de eigen troepen extra kwetsbaar maakt. De discussie over de levering van F-16’s heeft, net als die over tanks, lang geduurd en het eerste vliegtuig zal waarschijnlijk pas over vele maanden kunnen worden ingezet. Het huidige offensief verloopt langzamer dan gehoopt. De Russen hebben de winter gebruikt om posities te versterken, met obstakels, mijnen en manschappen. Clustermunitie kan de zaak versnellen. Over gebruik en monitoring zullen wel harde afspraken moeten worden gemaakt, zodat Oekraïne gemotiveerd blijft om alleen tot inzet over te gaan als er een duidelijk militair-tactisch strategisch doel mee is gediend. Uit een recent rapport van Human Rights Watch blijkt dat Oekraïne op kleine schaal zulke munitie van Sovjetmakelij heeft gebruikt. Dat Oekraïne dit ontkent, ondanks het overtuigende bewijs dat HRW levert, stelt niet gerust.

Lees ook: Oekraïense burgers zijn omgekomen door clustermunitie die is ingezet door hun eigen leger

Het is altijd zorgelijk als er rode lijnen worden overschreden, zoals de VS nu doen. Elke beslissing die de internationale rechtsorde en goede, terechte afspraken over wapenbeheersing ondergraaft is er in principe één te veel. Het dilemma is dat Rusland zelf aan de lopende band rode lijnen overschrijdt, en nu alweer bijna zeventien maanden terreur uitoefent op Oekraïense steden, burgers en kinderen, met het opblazen van de Kachovka-dam als recent dieptepunt. Oekraïne grijpt alles aan wat de oorlog in het eigen voordeel kan verkorten – en dat is begrijpelijk.

Vanuit EU- en NAVO-landen wordt met gemengde gevoelens gereageerd op het Amerikaanse besluit, omdat dit het verbod op clustermunitie minder sterk maakt. Dat kan helaas niet meer worden voorkomen. Dat laat onverlet dat het voeren van oorlog zonder luchtsteun en met een gebrek aan munitie extreem lastig is. Als Europa echt niet wil dat Amerikanen en Oekraïners ‘vuile handen’ maken, zal het zelf meer moeten doen. De Europese ambities op het gebied van defensie zijn al flink opgeschroefd. Het is duidelijk nog niet genoeg.