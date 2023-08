Tom Cruise: het einde is nabij voor de ultieme actieheld

Tom Cruise’ gezichtshuid hangt en flabbert meer dan ooit in Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. De grootste vijand van de actieheld is de zwaartekracht. En ook Cruise, al drie decennia ’s werelds grootste actieheld (en de fitste 61-jarige op aarde) weet dat hij het gevecht zal verliezen.

Dead Reckoning één en twee zullen naar verluidt de laatste Mission: Impossible-avonturen van Ethan Hunt (Cruise) zijn. En hoogstwaarschijnlijk betekent dat het eind van Cruise als actieheld. De filmserie waarin hij Jack Reacher speelt is gestopt, nog een nieuwe Top Gun lijkt er niet in te zitten, en de kans dat Cruise een nieuwe succesvolle actiefranchise van de grond krijgt is heel klein. Het is jammer. Want Cruise is een wandelend actiemuseum, vol artefacten en verwijzingen naar de helden van het verleden. De laatste der Mohikanen, de laatste échte actieheld. Wat blijft er na Cruise over?

Buster Keaton

Het referentiekader van de moderne actieheld ligt in de jaren tachtig. De opgepompten, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone – bezwete megamannen – domineerden mainstreamfilm samen met superkrachtige everymen als Harrison Ford en Bruce Willis.

Maar de oorsprong van Tom Cruise’ heldendom ligt eerder, aan het begin van de filmindustrie. In de jaren twintig waren actiehelden vaak komieken. Charlie Chaplin en Buster Keaton mixten vaudeville-komedie met de nieuwe mogelijkheden van film. Hun films waren sensatie. Je zag dingen die in het theater onmogelijk waren: Buster Keaton die van een gebouw af viel, werd geschept door een locomotief, Charlie Chaplin die geblinddoekt rolschaatste langs de randen van een gebouw, Douglas Fairbanks die met een mes in een scheepszeil naar beneden glijdt. De helden deden hun eigen stunts, dat maakt deze films nog steeds extra spannend. Cruise die met zijn motor van een berg afspringt ligt in het verlengde daarvan. Destijds was de actie luchtig, vaak met humor als boventoon. In de decennia daarna veranderden die verhoudingen, onder druk van politieke onrust.

Na de Tweede Wereldoorlog was er behoefte aan simpele helden, met weinig andere kwaliteiten dan een liefde voor de goede zaak. Denk Captain America, die tijdens de oorlog werd verzonnen, en de glimmende western-helden die vochten tegen met vuil besmeurde boeven. Of James Bond: zonder echte tekortkomingen of uitdagingen, met als dagtaak het nonchalant redden van de wereld en als nachttaak het slapen met de mooiste vrouw in zijn nabijheid.

Later werden de personages minder plat, complexer. De Amerikaanse maatschappij veranderde. De onvrede rond de Vietnam-oorlog, het falen van de hippiebeweging en de verharding van de burgerrechtenbeweging leidde tot cynisme en duisternis in actiefilms. Popeye Doyle, Gene Hackmans antiheld in actie-detective The French Connection, was een racistische bullebak die regels brak om de dader te pakken. Voor het goede doel? Meer voor zichzelf. In Dirty Harry neemt Clint Eastwood het heft in eigen handen. Zijn no-nonsense, conservatieve heldendom grenst aan neofascisme. Hij pakt de seriemoordenaar, maar tegen welke prijs?

Muscle-men

Na de Vietnam-oorlog leidde het opgepompte patriottisme van de jaren tachtig tot even opgepompte helden. Sylvester Stallone veranderde in de loop van meerdere Rambo-films langzaam in een bovenmenselijke, wandelende moordmachine. Schwarzenegger en Dolph Lundgren volgden. Binnen enkele jaren werden de mannen zó groot dat het niet meer serieus te nemen was. Schwarzenegger speelde daarop in. Met als apotheose zijn rol als robot in de Terminator-serie. Hij was ook degene die een einde maakte aan de spierdominantie, met ironiserende rollen in The Last Action Hero, of Kindergarten Cop, waarin hij undercover gaat als kleuterleraar. De tocht naar de parodie was voltooid.

Eind jaren tachtig was Bruce Willis een soort detox: wel gespierd, maar ook kalend en doorsnee. Dat baande de weg voor actiesterren van de jaren negentig: gewone mannen in ongewone situaties. En uiteindelijk, in 1996, was de tijd rijp voor Tom Cruise. Mission: Impossible presenteerde een ielig, aantrekkelijk, complex en gespierd mannetje als actieheld.

Marvel

In 2023 is het duidelijk: Cruise is wat er gebeurt als je 60 jaar actiehelden droogkookt. Hij doet zijn eigen stunts, steeds grootser, steeds spectaculairder, hangend aan vliegtuigen. Hij is charmant, met het scheve lachje van Harrison Ford, de sex appeal van Sean Connery’s Bond en de looks van Steve McQueen. Zijn helden zijn complex, hebben een verleden of een trauma. Ze zijn een gevaar voor hun omgeving, maar ze kunnen het niet hélpen. De wereld redden is net zozeer een persoonlijke missie als een verdienste.

En Cruise is ook buiten de films bovennatuurlijk, zoals de Stallones en Schwarzeneggers. Niet opgepompt maar wel fit, leeftijdsloos, mysterieus en onkenbaar.

Zoals je vroeger naar ‘de nieuwe Eastwood’ of ‘McQueen’ ging, ga je nu (nog) naar de nieuwe ‘Cruise’. Maar hij is de enige actiester, in een woestijn van inwisselbare superhelden, die nog dat effect heeft.

In de afgelopen vijftien jaar is het actiegenre uitsluitend zelfbewust geworden. De acteurs die de helden spelen zijn hetzelfde: licht ironisch, zelfbewust. Chris Evans, Hemsworth, Pine en Pratt zijn opgepompt als in de jaren tachtig maar ook klunzig en kinderachtig. Hun personages zijn uiterst mannelijk én een commentaar op mannelijkheid. Zelfs een oud-actiester als Keanu Reeves speelt in de populaire actiereeks John Wick een persiflage op een actieheld: hij neemt wraak voor de moord op zijn hond. Die zelfbewustheid en dubbele lagen zijn verdienstelijk, maar je snakt naar Cruise: een actieheld die zich niet constant excuseert.

Er is echter hoop: de spandexdominantie lijkt te wankelen. Flops stapelen zich op: Ant-Man, The Flash, Black Adam… De films brengen niet zoveel geld meer op als vijf jaar geleden. Er zal iets moeten veranderen. Dat kan: het zijn namelijk alleen de mannelijke actiehelden die geïroniseerd worden. Vrouwelijke superhelden zijn bloedserieus. En ja, de man mocht heus wel een keer een toontje lager zingen. Maar een filmuniversum vol opgezwollen kindmannen, is dat de toekomst?

