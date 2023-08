Na de recente Wagner-opstand wordt de roep om het huurlingenleger op de terrorismelijst te plaatsen in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten steeds luider. De parlementen in Frankrijk en Oekraïne hebben Wagner al bestempeld als terroristische organisatie, al is dat louter symbolisch. De vraag is: wat is Wagner precies? Is het een privé-onderneming die militaire diensten levert, is het een terroristische organisatie of is het een onderdeel van Rusland? Deze vraag is bepalend om te weten of Wagner op een terrorismelijst geplaatst kan worden.

Tanya Mehra is senior research fellow aan het International Centre for Counter-Terrorism in Den Haag.

Momenteel staan er 13 personen en 21 groeperingen op de EU-terrorismelijst. Om geplaatst te worden moet de groepering betrokken zijn bij terroristische daden zoals het intimideren van een bevolking, of een regering dwingen tot bepaalde daden of het ernstig destabiliseren van de fundamentele politieke structuur van een land of een internationale organisatie.

Wagner is in ten minste acht Afrikaanse landen actief. Het verzorgt militaire training en beveiliging en is betrokken bij het bestrijden van terrorisme. Vaak in ruil voor goud, diamanten en uranium. Wagner opereert in Afrika op uitnodiging van de regering van de betreffende landen. In een persconferentie heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov na de mislukte opstand aangegeven dat het aan de Afrikaanse landen is om te beslissen of ze de samenwerking met Wagner voorzetten.

Mensenrechtenschendingen

Inmiddels heeft Wagner zich in verschillende Afrikaanse landen schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen, zoals de executies van burgers in Moura in Mali, betrokkenheid bij seksuele misdrijven in Soedan en andere gruwelijke misdrijven in CAR. Daar waar Wagner actief is geweest in het bestrijden van terrorisme heeft dit niet alleen geleid tot meer burgerdoden maar creëert de organisatie ook een voedingsbodem voor radicalisering waar jihadistische groeperingen op inspelen.

Wagner-leider Prigozjin heeft naar verluidt veel druk uitgeoefend om het vertrek van de VN-missie in Mali te bewerkstelligen. Dit is een voorbeeld van een destabiliserend effect dat Wagner heeft gehad in een Afrikaans land en van de manier waarop het zijn invloed heeft aangewend om een internationale organisatie, de VN, haar koers te laten wijzigen. Hoewel Wagner zo op het oog lijkt te voldoen aan de criteria van de EU, wordt de organisatie hoofdzakelijk geleid door economische motieven en ontbreekt het aan ideologische doelen zoals ISIS of Al Qaeda. De huurlingen zijn vaak ex-militairen en vooral gedetineerden waarvan sommige wel rechts-extremistisch zijn, maar de meeste gedreven worden door geld.

Het is de vraag of je Wagner kan en wil bestempelen tot terreur-organisatie

Een persoon of organisatie kan alleen in aanmerking komen om op de EU-terrorismelijst geplaatst te worden op basis van concrete informatie. Die kan afkomstig zijn van een rechterlijke instantie; het kan gaan om een opsporingsonderzoek of een ingestelde vervolging, of een veroordeling voor een (poging tot het plegen van een) terroristische misdrijf. Tot nu toe is Wagner nog niet strafrechtelijk vervolgd binnen de EU. Derde landen kunnen ook informatie delen over opsporing en vervolging van leden van Wagner, zoals Kirgizië, waar een man veroordeeld is tot tien jaar cel omdat hij zich heeft aangesloten bij Wagner, of Oekraïne, dat misdrijven door Wagner onderzoekt.

De vraag of Wagner een zelfstandige organisatie is of onderdeel van het Russische staatsapparaat uitmaakt is relevant, omdat de EU geen staten op de terrorismelijst kan plaatsen. Lange tijd werden banden tussen Wagner en de Russische president Vladimir Poetin ontkend. De aanleiding van de opstand van Prigozjin was dat de Wagnertroepen ingelijfd zouden worden in het Russisch leger. Nadat de opstand was mislukt, heeft Poetin aangegeven dat Wagner grotendeels door Moskou is gefinancierd.

Dit alles wijst erop dat Wagner niet los gezien kan worden van Rusland. Plaatsing op de EU-terrorismelijst is daarom misschien niet de juiste optie. Het gevolg van een plaatsing zou zijn dat de lijst sterk zou worden gepolitiseerd en dat andere door staten gesteunde ‘terreurorganisaties’ ook geplaatst kunnen worden.

Lees ook dit opiniestuk: Zet Wagner op de Europese terreurlijst

Ook al gaan er steeds meer stemmen op om Wagner te bestempelen tot een terreurgroep, het is zeer de vraag of dit wel kan en of je het zou moeten willen.

Reisverbod

Sinds 2021 kan de EU sancties opleggen aan personen en entiteiten die mensenrechten schenden. Onlangs heeft de Europese Commissie acht personen en zeven entiteiten die verbonden zijn aan Wagner op de EU Global Human Rights Sanctions Regime en andere sanctielijsten geplaatst, wegens mensrechtenschendingen in onder andere de CAR, Soedan en Mali. Dit heeft dezelfde consequenties als plaatsing op de EU-terreurlijst: een reisverbod, bevriezing van tegoeden, en EU-burgers mogen geen financiering verstrekken aan personen die op de lijst staan.

De inkomsten van Wagner zijn kennelijk grotendeels afkomstig van Poetin, die nu de geldkraan dicht zal draaien. Verder verkrijgt Wagner zijn inkomsten in natura, om sancties te vermijden. Daarmee is het onzeker hoe hard het huurlingenleger wordt getroffen door eventuele plaatsing op de EU-terrorismelijst.

Prigozjin zou ter verantwoording geroepen moeten worden voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nu Prigozjin uit de gratie is gevallen bij Poetin, zijn de kansen op een mogelijke vervolging wellicht groter geworden. Veel landen in Afrika en ook Oekraïne zijn aangesloten bij het Internationaal Strafhof, waardoor de aanklager van het Hof een arrestatiebevel zou kunnen uitvaardigen voor misdrijven die daar zijn begaan onder leiderschap van Prigozjin.

Naar verluidt bevindt Prigozjin zich weer in Rusland. Indien hij ervoor kiest om zijn heil elders te zoeken, dan zou hij niet naar een van de 123 landen die aangesloten zijn bij Internationale Strafhof kunnen vluchten. Kortom, er is een alternatieve en meer passende mogelijkheid om Prigozjin en Wagner verantwoordelijk te houden dan louter in te zetten op plaatsing op de EU-terrorismelijst.