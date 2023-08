‘Mission Impossible’: het beste wat het actiegenre biedt

Mission: Impossible speelt met je verwachtingen. Niemand is wie hij of zij zegt te zijn, op elk moment kan er een masker worden afgetrokken. Ethan Hunt (Tom Cruise) is niet Ethan Hunt, de CIA-assistent is wel Ethan Hunt, de boef die Ethan Hunt op een vliegveld ziet bestaat niet (of toch wel?). De doden blijken te leven. De helden zijn schurken – en andersom. En denk je dat Hunt in die Lamborghini stapt voor zijn auto-achtervolging door Rome? Fout, hij pakt de oude Fiat 500 ernaast.

Het is een fenomenale formule. Actiefilms zijn snel saai. Zeker als ze bijna drie uur duren. Wie wil er überhaupt nog een auto-achtervolging door Rome zien? Fast X had er ook al één, dit jaar nog. Maar in Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, de zevende film in de serie, voelt alles creatief, nieuw, groots en echt. Alles is uitmuntend manisch gemonteerd, zelfs de gesprekken. Acteurs Simon Pegg en Ving Rhames leveren perfecte oneliners. Hayley Atwell en met name Vanessa Kirby zijn onweerstaanbaar als femmes fatales. En, gek genoeg, ook de marketing van de film was perfect. Het was onmogelijk te ontsnappen aan het verhaal dat Tom Cruise, die gek, écht zelf met een motor van een berg sprong. Of dat er écht een treinbrug werd opgeblazen. Het maakt dat je anders kijkt. Met ingehouden adem, met spanning: een zeldzame sensatie in een tijd waarin computeranimatie alle actie betekenisloos maakt.

De plot van de film is – zoals altijd – verwarrend. Sciencefiction-nonsens bedreigt de wereld, Hunt moet die redden. Dit keer gaat het om De Entiteit: kunstmatige intelligentie die miljarden berekeningen tegelijkertijd maakt, elke database moeiteloos leegzuigt, al Hunts acties voorspelt én een eigen wil heeft. Wie het beheerst, beheerst de wereld. De sleutel tot de technologie is een letterlijke sleutel, die elke crimineel en inlichtingendienst in de wereld wil bemachtigen. En dus moet Ethan Hunt de eerste zijn.

Aan plotgaten geen gebrek. Waarom heeft zo’n geavanceerde technologie een fysieke sleutel? En had De Entiteit niet een eigen wil; waarom zou die sleutel dan werken? Niks is logisch, niks wordt uitgelegd, niks maakt uit. Want het gaat hier om de actie. En om Tom Cruise. Want dat is de grootste ondermijning van je verwachtingen. Cruise is 61 jaar. En ja, de seksuele spanning tussen hem en vrouwen die een kwart eeuw jonger zijn is ongemakkelijk. Maar verdomd, als hij met parachute door een raam vliegt, om nog een keer de wereld te redden, zie je de grootste actieheld die ooit heeft geleefd.

Actie Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Regie: Christopher McQuarrie. Met: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Simon Pegg. Lengte: 163 min. ●●●●●

