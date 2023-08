Een utopische gevangenisfilm: ‘Le paradis’

Felrode T-shirts dragen ze, de minderjarige jongens die in jeugddetentie zitten. Verder zijn het gewone pubers: ze roken, bokken en praten over meisjes. Behalve Joe, een Franse adolescent van Arabische afkomst. Joe observeert stilletjes alles wat om hem heen gebeurt. Slechts eenmaal uit hij zijn gevoelens: in een gevoelvolle scène rapt hij over racisme.

Door even te ontsnappen om naar zee te rennen, brengt hij de hoorzitting over zijn toekomst in gevaar. Eenmaal terug in de jeugdgevangenis ziet hij William, een nieuwe gevangene. Eerst steelt hij diens radio, later leren ze elkaar beter kennen tijdens een fotografieopdracht. Dan springt de vonk over, een moment dat gemarkeerd wordt door beiden rechtstreeks in de camera te laten kijken, alsof ze poseren.

De debuutfilm van Zeno Graton wijkt stilistisch af van de conventies van menig gevangenisfilm. Graton verruilt groezelig realisme voor poëtische scènes, met name die waarin de jongeren aan kunst doen, en zweert de gebruikelijke handheldcamera af. In plaats daarvan toont hij veel vaste shots waarin hij de jongeren vanaf een afstand observeert, met veel aandacht voor hun psychologie en onderlinge verhoudingen. Eettafelscènes wisselt hij af met beweeglijke shots waarin een steadicam (stabiele, bewegende camera) de hoofdrolspelers volgt.

Le paradis is geen film over de gevangenis als hel, integendeel. Door de vele kunstopdrachten ervaren de jeugddelinquenten veelvuldig wat schoonheid is. Maar Gratons debuut is vooral een film over intimiteit, waarbij de vele blikken die William en Joe wisselen hun seksuele verlangens uitdrukken, die ze soms stiekem even kunnen botvieren.

Le paradis kiest ervoor om van homoseksualiteit geen kwestie te maken, niemand in de gevangenis spreekt erover. Of dit realistisch is, blijft de vraag. In een interview met Filmkrant zei de regisseur hierover: „Ik wilde in mijn film geen homohaat. Een gewaagde keuze misschien, en zeker enigszins utopisch, maar het is belangrijk om tolerantie te normaliseren.”

Drama Le paradis Regie: Zeno Graton. Met: Khalil Gharbia, Julien de Saint Jean, Eye Haïdara. Lengte: 88 min. ●●●●●

