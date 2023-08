Een stille Italiaanse zomer

Het zou een aardige double bill zijn, Astolfo en Atlantide. Beide Italiaanse zomerfilms, maar de één is bejaard, analoog, gedempt en bedaagd terwijl de ander jeugdig, digitaal, luid en gehaast is.

Laatbloeier Gianni di Gregorio situeert bijna al zijn films in de nazomer, als de lucht blauw is en het gras geel, de straten leeg zijn en de cicades tsjirpen. In 2008 debuteerde schrijver, acteur en zelfverklaarde luilak Di Gregorio als regisseur met een perfecte Italiaanse zomerfilm: Pranzo di Ferragosto – een semi-autobiografische komedie over een middelbare vrijgezel die licht beneveld een lunch verzorgt voor zijn bejaarde moeder en haar vriendinnen. Er volgden meer films over melancholieke pensionado’s die het woelen der wereld vanaf de zijlijn bekijken. Astolfo past in dat rijtje: een lome film waarin verfrissend weinig gebeurt. Maar helaas net iets te veel.

De aimabele professor Astolfo keert na tientallen jaren uit Rome terug naar zijn voorouderlijke palazzo in een bergstadje in de Abruzzen – het schilderij van zijn aristocratische voorvader aan de muur is overigens het portret van de jonge Willem van Oranje door Antonius Mor. Een kraker die hij in dat stijlvol vervallen palazzo aantreft, mag daar gewoon blijven wonen, andere kamers lopen vrij snel vol met wat er zoal aanwaait: een bejaarde chef-kok, een klusjesman, playboy-vriend Carlo. Het palazzo verandert zo in een mannenrusthuis zonder personeel, regels of verplichtingen; terwijl Astolfo op avontuur gaat, kaart zijn nieuwe vriendenclub met pasta en wijn aan de keukentafel. Onrecht – een roddelpastoor, een stelende burgemeester – laten de heren van zich afglijden: ze zijn te oud en zwak voor de barricade.

De nu 74-jarige Di Gregorio presenteert de zorgeloze lamlendigheid opnieuw als een aanstekelijk levensideaal, maar helaas blijkt het hoofdmotief de liefde te zijn, niet deze fijn voortkabbelende mannenidylle. Astolfo valt namelijk voor weduwe Stefania, haar zoon en schoondochter zijn tegen. Het aperte ongemak van de tortelduifjes maakt deze scènes bijna pijnlijk om te zien; op vrijersvoeten legt Di Gregorio zijn gebit bloot in een creepy hyena-grijns. Astolfo bewijst vooral dat je wel degelijk te oud kan zijn voor de liefde.

Een op zijn manier ook landerige, maar totaal andere zomerfilm is Atlantide, over een subcultuur rond ‘barchini’– opgevoerde speedboten – in de lagune van Venetië. De jeugd dendert er met snelheden van wel tachtig kilometer per uur over het modderige water in een baaierd van neon, stampende techno en gangsterrap vol seks, geweld en drugssmokkel.

Middelpunt is hologige Daniele van 24 jaar, een ‘rebel without a cause’ die leeft, drinkt, vrijt en snuift in zijn boot. Zijn wisselende vriendinnen raken snel uitgekeken op de einzelgänger. „Hij is niet zo van het knuffelen, er gebeurt bijna niets eigenlijk”, constateert een vriendin. De raceboot is zijn ware liefde; daarmee hoopt hij indruk te maken op zijn rivalen. Maar de voortekenen van zijn doem stapelen zich op.

Ook in Atlantide gebeurt weinig. Het zijn zomerse fragmenten uit een operatesk jongensleven; een zwart-romantische teloorgang van een outcast die erop uit lijkt te zijn om de zelfbeleving van een adolescente subcultuur uit te vergroten tot mythische proporties: we zijn jong, gedoemd en don’t give a fuck.

Atlantide draait niet om plot, het is meer een visuele en auditieve ervaring die het stokoude Venetië fraai laat botsen met moderne ontworteling. Elk shot is een nauwkeurig gekaderde compositie van soms bedwelmende schoonheid: een cruiseschip dat als kolossale kerstboom aan de kade aanmeert, cipressen die in met motorolie bedekt zeewater weerkaatsen, een in neon en techno badende tocht door de havens met een feestende vriendin op de voorplecht. Een ietwat onzinnige film, maar een esthetische beleving van topniveau.

Komedie Astolfo. Regie: Gianni Di Gregorio. Met: Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli. Lengte: 97min ●●●●● Atlantide. Regie: Yuri Ancarani. Met: Daniele Barison, Maila Dabalà, Bianka Berényi. Lengte: 100 min ●●●●●

