‘Dogborn’: vrouwenhandel, badend in gekleurd licht

Een naamloze broer en zus hebben het moeilijk als migranten in Zweden. Volgens zus praat broer niet meer sinds hij terugkwam uit Syrië, maar of ze daar vandaan komen blijft onduidelijk. Ze zijn dakloos en armlastig, en dus gedwongen een schimmige klus aan te nemen om wat geld te verdienen voor fatsoenlijk eten en onderdak. Met een bestelbus moeten ze pakjes afleveren. Dat het geen normale pakjes zijn is al snel duidelijk voor het duo, dat ook wel ‘de tweeling’ wordt genoemd: na veel gestamp ontvlucht een meisje de bus. Bij een ander ritje vervoeren de twee een duidelijk minderjarig Chinees meisje en haar jongere zusje die verkleed als schoolmeisjes een feestje moeten opluisteren. Als de oudere zus even de kamer verlaat met een man, worden de bange vermoedens van de tweeling – en de toeschouwer – bewaarheid. Dogborn is een film over een onderwerp waarover we wel eens lezen maar weinig zien (althans in speelfilmvorm): vrouwenhandel.

„Je went eraan” zegt een bijpersonage tegen de tweeling als ze lichtjes protesteren tegen hun nieuwe baan.

Carbonell verdient lof voor het aansnijden van een onderwerp waar we liever de ogen voor sluiten, maar de uitvoering is uiteindelijk iets te eenvoudig en eenduidig.

Vrijwel elke scène baadt in gekleurd licht, een expressionistische stilering die de film een beetje uit de werkelijkheid tilt, alsof realisme te erg zou zijn voor de kijker. De dreun die Carbonell in haar speelfilmdebuut wil uitdelen komt daardoor minder hard aan. Ook is de uitwerking van de plot te gemakzuchtig, een paar van de foute mannen krijgen wel heel makkelijk hun verdiende loon.

Dogborn maakt deel uit van een aantal recente Scandinavische films dat onder de noemer Nordic Watching tot en met 24 augustus in een aantal Nederlandse filmtheaters draait. A Matter of Trust en The Quiet Migration kwamen al eerder uit. Meer titels, in totaal negen, volgen in de komende weken.

Thriller Dogborn. Regie: Isabella Carbonell. Met: Silvana Imam, Philip Oros, Emma Lu, Mia Liu. Lengte: 84 min. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven