De val van het kabinet-Rutte IV werd gepresenteerd als onvermijdelijk. Het meningsverschil over migratie- en vooral het asielbeleid zou onoverbrugbaar zijn.

Ina Brouwer is advocaat en oud-Tweede Kamerlid en -lijsttrekker van GroenLinks.

Dat mag zo zijn, maar het kabinet is niet de enige speler in ons parlementaire stelsel. Het parlement is medewetgever en heeft uiteindelijk de doorslaggevende stem. Waarom is daar geen gebruik van gemaakt? Het kabinet had kunnen besluiten om de voorstellen, ook de voorstellen waar binnen het kabinet geen consensus over was, toch aan het parlement voor te leggen en de meerderheid te laten beslissen.

Nu het kabinet gevallen is kan het parlement het initiatief naar zich toetrekken door het demissionaire kabinet op te dragen de voorstellen over migratiebeleid alsnog voor te leggen, erover te debatteren en tot wetgeving te komen. De medewetgever – het parlement – heeft immers alle bevoegdheden die daarvoor nodig zijn en kan zelf besluiten waarvoor en wanneer het daarvan gebruik maakt.

Als een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat ‘toestanden als in Ter Apel’ voorkomen moeten worden, dan ligt er nu de kans.

Duits voorbeeld

Er blijkt negen maanden lang op het ministerie van Justitie keihard gewerkt te zijn aan een breed plan van aanpak voor een nieuw Nederlands migratiebeleid volgens Europese richtlijnen, waarbij ook Duitsland als voorbeeld diende. De Duitse regering, een coalitie van SPD, Groenen en FDP, is onlangs met een nieuwe immigratiewet gekomen die het voor vakmensen gemakkelijker maakt om een visum krijgen. Dat geldt ook voor asielzoekers die sinds 29 maart 2023 een visum als arbeidsmigrant kunnen aanvragen. Het Duitse immigratiebeleid is daarbij sterk verbonden met het belang van de eigen arbeidsmarkt. Dat maakt het draagvlak ervoor groter, en de mogelijkheden tot uitbuiting van migranten kleiner. Bovendien zijn er onder oorlogsvluchtelingen heel wat vakmensen die zo een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

In Nederland zijn we op een zijspoor beland door te blijven steken op het thema gezinshereniging. Hoe belangrijk ook, het is niet het enige onderdeel dat bijdraagt aan een humaan vluchtelingenbeleid. Net zo belangrijk is de mogelijkheid om zelf te werken.

Ik heb de indruk dat er heel veel goed werk is verricht onder leiding van minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid, VVD), zelf ooit vluchteling. Ik vermoed ook dat voor de voorstellen een aardig draagvlak bestaat want, zoals Yesilgöz zaterdagavond terecht zei bij Op1: het huidige stelsel helpt echte vluchtelingen niet en daar was het wel voor bedoeld.

Extreem-rechts

Om nu een lange periode van passiviteit te voorkomen moet het parlement de verantwoordelijkheid nemen en het initiatief naar zich toe trekken. Het kan gebruik maken van alle voorstellen en de kennis van ambtenaren en experts.

Door dat te doen voorkomt de parlementaire meerderheid ook dat extreem-rechts – en dat zijn uitdrukkelijk niet de middenpartijen – van de gelegenheid gebruik maakt om het immigratiebeleid uit te buiten als verkiezingsthema en de chaos alleen maar te vergroten.

Een oproep dus, ook aan de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Laat zij, desnoods na advies van hun Duitse zusterpartijen, de fracties van de regeringspartijen uitnodigen om zo spoedig mogelijk tot beleid en wetgeving te komen.

Als het op dit beleidsterrein lukt, kan dat ook op andere thema’s. Dat zou richting geven en vertrouwen in de politiek. En dat hebben we hard nodig.