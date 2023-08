Voor Uno-X is alles nieuw in deze Tour de France

Het is rustdag in de Tour de France, maar dat betekent niet dat het maandag alleen maar rusten wordt voor het Uno-X Pro Cycling Team. De renners van de Noorse wielerploeg springen op de fiets voor een kort maar stevig rondje door de hitte van Midden-Frankrijk en het golvende landschap van het Centraal Massief.

Het gebeurt op instigatie van het oudste ploeglid, Alexander Kristoff (36). De jongste van zijn teamgenoten, Tobias Johannessen (23), vertelt waarom: „Volgens hem moeten we een flinke inspanning doen, anders voelen onze benen de volgende dag like shit. Hij heeft al een aantal keer meegemaakt dat hij ging rusten en zich daarna slecht voelde, dus hij zal het wel weten.”

Voor Uno-X is alles nieuw deze Ronde van Frankrijk; het team maakt zijn debuut dankzij een wildcard van Tour-directeur Christian Preudhomme. Zeven van de acht renners doen voor het eerst mee. Naast Kristoff zijn er twee ploegleiders, Gabriel Rasch en Kurt Asle Arvesen, met Tour-ervaring. „We proberen het als een normale wedstrijd te benaderen”, zegt ploegleider Leonard Snoeks. „Maar we weten dat het speciaal is. Ook voor mij is het een droom die uitkomt.”

Het is geschiedschrijving dat het team hier is, zegt algemeen directeur Jens Haugland in de dagen voor de Tour-start in Spaans Baskenland. Hij vertelt over de aanwezigheid van de Noorse commerciële zender TV2. „Ze zijn hier met de grootste delegatie ooit, dat zegt wel wat.” Hauglund zelf kent de Tour vooral als fan langs het parcours. Nu fietst hij elke dag, in een iets te strak teamtenue, een stukje van het parcours. „Vorig jaar waren we in de Tour Femmes, toen hebben we kunnen proeven. Dat was al groter dan we hadden verwacht.”

Gemodelleerd naar Ajax

Haugland vertelt dat deelname aan de Tour het grote doel was sinds de oprichting van de ploeg in 2010. Uno X moest een plek worden waar jonge Scandinavische renners – momenteel enkel Noren en Denen – succesvol opgeleid kunnen worden, een beetje naar het model van voetbalclub Ajax.

In het rennershotel in Vitoria Gasteiz waar Haugland zijn verhaal doet, staan in een vergaderzaaltje schoteltjes met cake en vers fruit klaar voor de toegestroomde media. Het is hoe het team zich graag naar de buitenwereld presenteert: vriendelijk, open en in nagenoeg perfect Engels . „Ik denk dat het peloton en de fans ons aardig en behulpzaam vinden, dat is belangrijk voor ons”, zegt Haugland. Hij denkt daarmee ook te kunnen winnen. „De energie die we ervan krijgen, helpt ons presteren.”

Buiten in de Spaanse zon staat een fonkelnieuwe bus te glinsteren in de geel-rood-zwarte teamkleuren. De ploegleiding besloot in aanloop naar de Tour kleding, materiaal en dus ook de bus te vervangen. „Dat geeft een mentale boost aan de jongens. Ze moeten het gevoel hebben dat ze optimaal zijn voorbereid”, zegt Haugland. Elke renner heeft nu een eigen, losstaande stoel in de bus. „De leuning kan helemaal naar achter, dus je kunt echt relaxen”, zegt Johannessen blij.

Uno-X is niet naar de Tour gekomen als pelotonvulling. „Ik wil dat we onszelf meerdere keren in positie brengen om mee te kunnen doen voor de ritzege”, zegt Haugland. Daarnaast heeft het team voor de Tour-start nog stiekem de hoop dat ze met Torstein Træen, die vorige maand in het Criterium du Dauphiné achtste werd, een mooi klassement kunnen rijden. „Dat was een voorbereidingskoers, dus ik ben benieuwd waar ik nu sta”, zegt de 27-jarige Træen, die zich sinds januari op de Tour heeft voorbereid met onder meer een hoogtestage van zeven weken – ook iets nieuws voor de ploeg.

Al op de eerste dag kunnen die ambities de prullenbak in. Træen rijdt in het peloton als een renner voor hem plotseling in de remmen knijpt. De Noor ziet het te laat, valt, maakt een halve salto en komt op zijn elleboog terecht. Na de finish constateert de teamdokter een breukje in het gewricht. Desondanks stapt Træen de volgende dag weer op, al is het niet van harte. Ineens valt het hem op dat er niet alleen heel veel mensen langs de kant staan, maar dat er ook veel verkeersdrempels op het parcours liggen. „Dat is niet fijn als je pijn hebt in je arm. Ik hoop de komende week te kunnen herstellen en daarna nog mee te kunnen doen voor een ritzege.”

Legende in het team

Kristoff, de ervaren rot van het team met vier ritzeges in de Tour op zijn naam, wordt in de vierde etappe in de massasprint op het circuit in Nogaro zevende. „Best een goed resultaat. Het gaat erom dat je ons shirtje ziet voorin de koers.” Kristoff probeert te helpen waar hij kan, zegt hij. „Al is dat in de bergetappes beperkt. Ik weet dan alleen hoe het achter in de koers is, ik zal met de zware jongens een goede groep zoeken om mee naar de finish te rijden.”

De meest ervaren renner van Uno-X, Alexander Kristoff. Foto Benoit Tessier / Reuters

De aanwezigheid van Kristoff is niet te onderschatten, zegt Haugland. „Hij is een legende in het Noorse wielrennen, iedereen kijkt tegen hem op. Hij is altijd kalm, dat heeft effect op de jongens.” Hoewel Kristoff op de dag van de vijfde etappe zijn 36ste verjaardag viert, is Uno-X verreweg het jongste team in de Tour.

Johannessen doet het goed in de eerste bergetappes. In de zesde rit, met aankomst op Cauterets-Cambasque, zit hij voor het eerst in zijn leven mee in de kopgroep. „Ik fiets pas twee jaar als prof en normaal gesproken rijd ik altijd voor een goed klassement. Maar ik zag Wout van Aert gaan en toen dacht ik: die moet ik volgen.” De jonge Noor is als eerste boven op de Tourmalet, wat hem de ‘Souvenir Jacques Goddet’ en 5.000 euro oplevert. Uiteindelijk wordt hij derde, achter Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. „Dit betekent echt wat voor het team, we hebben ons laten zien.”

Johannessen moet het de volgende dag wel bekopen met slappe benen, vertelt hij met een lach. Zo lijken alle teamleden van Uno-X de eerste week te ervaren: als een stel jonge honden, enthousiast om elke nieuwe ervaring. „Ik heb niks negatiefs meegemaakt”, zegt Johannessen. „Als je niet van alle aspecten van de Tour houdt, zoals bijvoorbeeld de hectiek, moet je geen profrenner willen worden.”

Uno-X scoort vijf toptienplekken in de eerste week, tot tevredenheid van ploegleider Snoeks. „Het was ook gewoon een beetje wennen aan de Tour. Alles is groter en duurt langer, en we zijn met meer”, zegt hij in de schaduw van de Puy de Dôme, waar Jonas Gregaard net als achtste is gefinisht. „Het volgende level moet nog komen als straks de derde week begint. Dat is echt nieuw voor de meesten.”

Johannessen kijkt er nu al naar uit. „We blijven het elke etappe proberen. Ik hoop dat het echte hoogtepunt voor onze ploeg nog moet komen.”