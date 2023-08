Rikkie Kolle wint Miss Nederland als eerste trans vrouw, ‘inspirerend en belangrijk’

Het 22-jarige Amsterdamse model Rikkie Kolle is zondag verkozen tot Miss Nederland 2023. Zij is daarmee de eerste trans vrouw in Nederland die deze titel wint. Volgens de jury straalde Kolle tijdens de hele show en heeft zij „een ijzersterk verhaal met een duidelijke missie”.

Met haar deelname aan de missverkiezing wil Kolle een „stemgeluid en rolmodel” zijn voor jonge vrouwen en trans personen, zo schrijft ze op de website van Miss Nederland. „Toen ik nog kleine Rik was en uit de kast kwam als transgender was dat niet voor iedereen even makkelijk en ook ikzelf ging eraan onderdoor.” Ze wil zich inzetten voor „alle kleine Rikkie’s” die door hun transitie te maken krijgen met afwijzingen uit hun omgeving.

Belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland juicht Kolles inzet toe en noemt haar winst „inspirerend en belangrijk”, meldt persbureau ANP. „Positieve rolmodellen kunnen je de kracht geven voor jezelf op te blijven komen. Rikkie laat zien hoe mooi én belangrijk het is om jezelf te zijn. We hopen dat zij met haar boodschap veel mensen zal inspireren.”

Kolle behaalde in 2018 ook de finale van het televisieprogramma Holland’s Next Top Model. Ze was de tweede trans persoon die meedeed aan het programma. Loiza Lamers won als eerste trans vrouw de modellenrace in 2015.