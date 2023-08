Het kabinet-Rutte IV is gevallen, en meteen begon de verkiezingscampagne voor november. Geert Wilders slaat een andere toon aan tegen journalisten. Hij dook vrijdagavond ineens op in het ultralinkse Nieuwsuur, waar hij presentatrice Mariëlle Tweebeeke, misschien zelfs tot zijn eigen verrassing, bijzonder vriendelijk bejegende.

„Goedenavond eerst mevrouw Tweebeeke, leuk om in uw programma te zijn.”

Mirjam Bikker van de ChristenUnie genoot van de minuut roem die haar toeviel, Pieter Omtzigt dook, zonder het zelf te willen, overal op en PvdA en GroenLinks worden waarschijnlijk één pot nat. Op1 had drie politici en het ging zowaar ergens over, maar net toen het maatschappelijke debat inhoudelijk dreigde te worden, gooide Caroline van der Plas de knuppel in het hoenderhok. Ze roeide de bal namens de BBB blind naar voren, waardoor er weer een totaal nieuwe spelsituatie ontstond. Ze had zichzelf weer eens gefilmd of laten filmen met een ernstig gezicht en dat gepost op Twitter.

Wat nu weer?

Er was in Aalten een varkensstal uitgebrand, waardoor 450 biggen de vuurdood stierven, misschien had dat haar dan toch bij de keel gegrepen?

Maar daar ging het niet over.

Haar verontwaardiging ging ook niet over gezinshereniging, maar over iets veel ergers. Een hobbyboer uit Drenthe was aangevallen door een wolf, iets waarvoor de BBB al zo lang waarschuwt. Korte samenvatting van bijna twee minuten vintage Caroline van der Plas: de wolf is doodgeschoten, de boer ligt in het ziekenhuis, zij gaat met spoed Kamervragen stellen, hoe moet het verder met dit land?

Alle problemen verkruimelen bij het idee van een gebeten boer en 35 hongerige wolven

De NOS zette de feiten droog op een rijtje. Een boer uit Wapse probeerde omstreeks 07.00 uur ’s ochtends – zo vroeg in de morgen, kom daar maar eens om, burgers – een wolf weg te jagen, omdat zijn schapen werden aangevallen. Hij gebruikte daarbij een hooivork en een schep, de wolf beet de man in de arm. De wolf werd twee uur later afgeschoten door de politie, na overleg met burgemeester Rikus Jager (!) van de gemeente Westerveld. De boer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, waarschijnlijk zijn de pezen in zijn arm beschadigd.

Alle problemen verkruimelen bij het idee van een gebeten boer en 35 hongerige wolven, waarvan er nu dus nog 34 rondlopen. De BBB trekt een heel duidelijke streep, de andere partijen zijn gewaarschuwd. Schiet de wolven dood, of jaag ze de grens over – liever niet met een hooivork of schep, pas daarna kan er met de virtueel grootste partij over de echte problemen gepraat worden.

Wat nu? Op ‘een gewone partij’ stemmen?

Als ik de samenleving goed lees, begrijp ik dat dit voor de meeste Nederlanders geen optie meer is.

