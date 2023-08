Terugblik kabinet-Rutte IV in foto’s

Op 10 januari 2022 mocht Mark Rutte, na de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog, beginnen aan zijn vierde regeerperiode. Op de trappen van Huis ten Bosch poseert hij breed lachend, omringd door koning Willem-Alexander en zijn nieuwe ministersploeg. Sigrid Kaag is er niet bij, zij zit thuis met een coronabesmetting. Haar partij D66 had er vijf zetels bijgekregen na de Tweede Kamerkamerverkiezingen, maar leek aanvankelijk niet mee te willen regeren. „Hier scheiden onze wegen”, had ze gezegd in het debat waarin bleek dat Rutte met de formateurs over een „functie elders” had gesproken voor het populaire CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook de ChristenUnie had moeite opnieuw met de VVD in een kabinet te stappen, maar uiteindelijk kreeg de nieuwe regering dezelfde partijsamenstelling als de vorige.