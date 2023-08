Twijfels en vertrouwen bij Rammstein: ‘Staan we hierachter? Moeten we wel gaan’

Voor Station Groningen staat een groep van ruim vijftig mannen en vrouwen. Ze hebben bordjes bij zich, met teksten als ‘End rape culture’, ‘no = no’ en ‘Stad ligt plat voor verdachte van verkrachting’. Een paar meter verder lopen mannen in zwarte shirts en met een biertje in de hand, richting het Stadspark, naar het concert van de Duitse metalband Rammstein.

Zo vanzelfsprekend was dat de afgelopen week niet. Eerst werd in Duitse media de afgelopen weken een uitgekiend systeem blootgelegd, waarmee jonge, vrouwelijke fans onder invloed van drank en drugs naar frontman Till Lindemann toe zouden worden geleid voor seks. Een kwestie waar het OM in Duitsland onderzoek naar doet – de band ontkent. Daarna werden er twee rechtszaken gevoerd tegen de concerten. Eerst vanwege de vuurwerkshow van de band, daarna tegen de opgerekte geluidsnormen van 100 naar 103 decibel. Maar beide bezwaren werden op het laatste moment door de rechtbank afgewezen, en dus speelt Rammstein donderdagavond het eerste van twee uitverkochte concerten in Groningen. In totaal werden 110.000 tickets verkocht voor die shows.

In een lange, rode cape – het kostuum van The Handmaid’ s Tale – staat Mathilde van Heereveld (33) met een megafoon in haar handen klaar om het protest dat ze heeft georganiseerd te beginnen. Ze heeft er niet lang over getwijfeld. „Iemand moet iets doen, dacht ik. Niemand deed wat.” Ze had een kaartje gekocht en zin om te gaan. „Tot ik het nieuws over de beschuldigingen hoorde. De zanger is door tientallen vrouwen beschuldigd van heel erge dingen en er wordt gedaan alsof er niets aan de hand is. Het is problematisch hoe men in de verdediging schiet.”

Bij het station in Groningen verzamelen mensen zich voor de protestmars tegen de Duitse band Rammstein. Foto Siese Veenstra

Dan komt een vrouw op haar af. „Ben jij de organisator?” vraagt Suzanne de Jong (55). „Dapper hoor.” De Jong is vanwege meerdere redenen naar het protest gekomen. „Het is een optelsom van ellende die Groningen naar zich toetrekt. De beschuldigingen, de milieuschade, de gehoorschade, de hele cultuur rondom de band is zo omstreden. Ik vind het kritiekloos van de gemeente om de band hiernaartoe te halen.”

Rechte weg naar Rammstein

Twee en een half kilometer verderop lopen zussen Annette (58) en Simone Kritzen (60) in een heel andere mars. Even getwijfeld hebben ze wel. „Staan we hier achter? Moeten we wel gaan?”, zegt Annette. Toch lopen ze met duizenden anderen over de lange, rechte weg, richting het concert. „Je bent onschuldig tot je schuldig bevonden bent. En ik wil de show wel eens meemaken”, zegt Annette. Voor haar is het de eerste keer Rammstein. Simone is twee keer eerder geweest. Maar als Till Lindemann veroordeeld wordt, is dit het laatste concert. „Dan is het klaar.”

Leandra (15) en Nerissa Ufkes (18) en hun moeder Christina Kuch (60): „Het is allemaal gezeur. Je wordt er moe van.” Foto Siese Veenstra

Daar denken Leandra (15) en Nerissa Ufkes (18) en hun moeder Christina Kuch (51) heel anders over. „Het is allemaal gezeur. Je wordt er moe van. Het hele internet staat er vol mee. Maar ik was er niet bij hè”, zegt Kuch. „Het gedoe moet je gewoon negeren”, vindt Nerissa. De drie komen voor de muziek. „Ik ben ermee opgegroeid. Van kleins af aan zing ik mee. Dan heb je geen idee wat de teksten betekenen. Het gaat vaak over heftige onderwerpen, zoals kannibalisme, waar de meeste artiesten niet snel over zouden zingen. Dat vind ik tof”, zegt Leandra.

Juist met die onderwerpen heeft Nathan (31), die niet met zijn achternaam in de krant wil, grote moeite. Vlak voor de ingang van het terrein deelt hij foldertjes uit waarop ‘Jezus vindt jou leuk’ staat. Hij is lid van de Pinkstergemeente in Groningen. „We zien dit concert als iets duisters en wij geloven niet dat dit mensen ten goede komt. Daarom bidden we hier ook.”

Duits geleerd

De heftige teksten van Rammstein spreken Adam Osman (30) juist aan. De Australiër heeft zelfs een beetje Duits geleerd om de teksten goed te begrijpen. „Ze zijn zeer complex. Dat vind ik heel interessant en ik vind het heerlijk om ze mee te zingen.” Over de beschuldigingen aan Lindemann heeft Osman twijfels. „Ik vind dat we niemand moeten straffen tot het bewezen is. Er zijn zoveel mensen die liegen voor geld of publiciteit. Ik geloof in onschuld tot het tegendeel bewezen is, maar de schade is nu al gedaan. De naam van de band is beschadigd.”

Wat de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek dat het Duits Openbaar Ministerie naar Lindemann is begonnen ook wordt, Osman blijft naar zijn muziek luisteren. „Het is net als met Michael Jackson. Zijn muziek blijft ook goed. Waarom zou ik mijzelf straffen door niet meer te luisteren voor iets wat een ander heeft gedaan?”

Vlak voor de ingang staat Angelo Roga (42) klaar om naar binnen te gaan. Of hij het even over het concert wil hebben? „Als het maar niet te inhoudelijk is.” Hij is met een groep vrienden mee. „Zij zijn wel fan en hebben een kaartje voor mij gekocht. Ik heb alle commotie meegekregen. Hij heeft klaarblijkelijk iets gedaan, maar bewijs het maar. Als het bewezen was, dan was ik hier niet geweest.”

De Duitse metalband Rammstein speelde donderdagavond de eerste van twee uitverkochte concerten in Groningen. Foto Siese Veenstra

