Drie generaties klimaatactivisme: ‘We zitten elkaar soms ook op te naaien’

De ouders

Pim Verhoeven (44), ingenieur bij een bedrijf dat duurzame warmte- en koudesystemen installeert en Eveline Verhoeven (43), ggz-behandelaar

Het begon toen Britse activisten in het najaar soep over een schilderij gooiden, om aandacht te vragen voor het klimaat. „Ik vond het stom en raar”, zegt Pim Verhoeven (44) aan zijn keukentafel. „Ik voelde zelf ook veel ongemak over klimaatverandering, maar van kunst blijf je af, dacht ik.” Hij volgde de discussie die de soepgooiers teweegbrachten en veranderde van mening. „Want verrek, ik zag dat ze er iets mee bereikten. Ik ben gaan kijken op de website van XR en voelde me er meteen thuis.”

Voor Eveline (43) is het als die scène uit de film The Matrix, waarin de hoofdrolspeler de keuze krijgt tussen een rode en een blauwe pil. Pakt hij de blauwe, dan kiest hij voor een normaal, tevreden leven. Neemt hij de rode, dan zal hij écht te weten komen hoe de wereld in elkaar zit, maar dan kan hij ook niet meer terug – hij kan het niet meer ‘ontweten’. „Zo voelt het voor mij ook”, zegt Eveline. „Lange tijd dacht ik dat het wel goed zou komen met het klimaat als we zelf iets zouden doen. Maar daar ben ik van teruggekomen: wat wij zelf kunnen doen is niet genoeg.” Als specifiek moment noemt ze toen ze hoorde dat het berekenen van je individuele ecologische voetafdruk ooit is bedacht als reclamestunt door oliegigant BP. „Dat een bedrijf als BP wíst dat fossiele brandstoffen slecht zijn voor het klimaat, maar de verantwoordelijkheid bij individuen legde en klimaatbeleid actief heeft vertraagd, dat vind ik heel erg.”

Vanaf het najaar ging het snel. Ze deden een actietraining van XR, waarin je leert wat je moet doen als je gearresteerd wordt en bezochten een XR-café, om gelijkgestemden te ontmoeten. Begin januari deden ze mee aan de actie Kappen met Kolen, bij een kolentrein in Amsterdam. „We waren met een klein groepje en er was nauwelijks media-aandacht. Het was zó frustrerend”, zegt Eveline. „Ik voelde me een roepende in de woestijn. Ik heb er een week van moeten bijkomen.”

Toch gingen ze door, zegt Eveline. Ze blokkeerden de A12 in januari, in maart en in mei. De eerste keer, in januari, was „fantastisch”, zegt Eveline. De demonstranten werden toegejuicht door honderden supporters. „Echt een ontlading, heel emotioneel.” Maar ook daar moest Eveline een week van bijkomen. „Ik neem er vrije dagen voor, ik krijg migraine, ben echt doodmoe.”

Ook Pim kán niet meer anders, zegt hij. „Als je alles ziet, kun je dat niet meer negeren. Dat is je kop in het zand steken en dat is onverantwoord – al snap ik wel dat mensen dat doen.” Ze besteden allebei veel tijd aan actievoeren en aan praten met anderen over de risico’s van klimaatverandering, „om de verbinding te zoeken”, zegt Pim. Geweldloosheid is daarbij hun belangrijkste uitgangspunt. Eveline: „Onze kinderen zijn nu wat groter, dat geeft ons meer ruimte, daarom kunnen we dit ook doen.”

Behalve bij XR praten Pim en Eveline thuis ook veel over hun zorgen. „Dat is prettig, maar we zitten elkaar soms ook op te naaien”, zegt Pim, die als doembeeld een onveilige toekomst ziet met veel maatschappelijke onrust en onzekerheden, waarin verworvenheden van nu niet meer beschikbaar zijn. Eveline maakt zich daar zorgen over. „Het gaat soms echt ten koste van ons levensgeluk”, zegt ze. „We proberen veel met elkaar te doen, naar buiten te gaan, daar vinden we plezier in. Maar met bijvoorbeeld collega’s die er heel anders in staan, voel ik soms echt afstand.”

Voor de kinderen probeert ze ruimte te houden, om er ook anders over te mogen denken. „Dat doe ik heel bewust”, zegt Eveline. „Ik had mezelf tot voor kort nooit een activist genoemd, al ben ik dat misschien wel. Het is aan de kinderen zelf om het met ons eens te zijn of niet.”