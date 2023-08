Tadej Pogacar houdt de Tour de France in leven met aanval op de slotklim

Op het moment dat Tadej Pogacar over de streep komt boven op de Cauterets-Cambasque, juicht hij niet. Hij lacht niet eens, terwijl hij op grootse wijze de zware zesde etappe heeft gewonnen en de spanning in de Tour de France heeft gebracht. De Sloveen spreidt alleen zijn armen en maakt op zijn fiets een diepe buiging. Alsof hij wilt zeggen: ‘Dus jullie dachten dat ik gezien was?’

Daar leek het wel op nadat Pogacar woensdag bij de eerste de beste aanval van zijn voornaamste concurrent Jonas Vingegaard op de Marie Blanque moest passen en een minuut verloor. Bij zijn Team UAE Emirates ging het na afloop over de twijfel die er was over de vorm van de Sloveen voor de Tour-start in Spaans Baskenland.

Pogacar had een groots voorjaar, waarin hij onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Parijs-Nice won, moeten afbreken na een val in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij hij een gecompliceerde polsbreuk opliep. Het verstoorde zijn voorbereiding op de Tour.

In het openingsweekend liet Pogacar zien dat hij in orde was, maar hoe hij de zware etappes zou verteren, was ongewis. En nu had hij meteen de Deen Vingegaard moeten laten gaan. „We hopen dat Tadej zich nog kan verbeteren”, zei teammanager Mauro Gianetti, maar echt vrolijk keek hij niet.

Bij Jumbo-Visma ruiken ze donderdag bloed. Als Pogacar niet top is, denken ze bij de Nederlands ploeg, dan is deze bergrit, met een col van de buitencategorie en twee van de eerste categorie, een buitenkans om de Sloveen op grote achterstand te zetten. Direct na het startschot, treedt het teamplan in werking: Wout van Aert zet het op een fietsen en zal de hele dag vooruitblijven. Het doel: een springplank vormen voor zijn kopman richting de slotklim.

Geel-zwarte stoomtrein

Als het peloton aan de beklimming van de Tourmalet begint, voor de 86ste keer in de Tourhistorie, zetten de overige zeven renners van Jumbo-Visma zich als een geel-zwarte stoomtrein aan kop. Achter hen dunt de groep steeds verder uit, vooraan sturen Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Dylan van Baarle een voor een weg.

Wanneer Wilco Kelderman aan de beurt is voor het kopwerk, zijn alleen zijn ploegmaten Sepp Kuss en Vingegaard nog over, en Pogacar. Ook Kuss geeft er nog een flinke klap op en dan gaat Vingegaard zelf. Pogacar lijkt maar nauwelijks aan te kunnen haken en dan wacht op de top nog de laatste troef van Jumbo-Visma: Van Aert.

Na de afdaling geeft de Belg gas in het dal. Pogacar zucht eens diep, zijn gezicht ziet grauw. Na afloop zal hij toegeven dat hij zich op dat moment wel even zorgen maakt. „Ik dacht: als nu hetzelfde gebeurt als gisteren, dan kunnen we onze spullen pakken en naar huis.”

Maar hij blijft erbij, ook als Vingegaard opnieuw demarreert op de Cauterets-Cambisque. Even later gaat hij zelf, met nog ruim twee kilometer te gaan. Een situatie vergelijkbaar met de vierde etappe van Parijs-Nice eerder dit jaar, toen de Deen ook aanging, Pogacar terugkwam en succesvol wist te counteren. Hij pakte destijds veertig seconden en gaf die voorsprong niet meer weg. Dit keer is het gat bij de finish 24 seconden. „Ik ben er heel erg blij mee. En om eerlijk te zijn ben ik ook wel een beetje opgelucht”, zegt Pogacar. „Ik voel me een stuk beter nu.”

NRC

Voor Vingegaard is het niet alleen maar een slechte dag. De Deen mag op het podium de gele trui aantrekken, hij neemt die over van Jai Hindley. De Australiër van Bora staat derde, op ruim anderhalve minuut. Het gat met de rest is meer dan drie minuten.

Bij Jumbo-Visma zijn ze niet verbaasd dat Vingegaard en Pogacar nu al zo’n grote voorsprong hebben. „Dat laten ze al het hele jaar zien”, zei Merijn Zeeman na het openingsweekend

Het verschil van 25 seconden tussen beide favorieten is in een doorsnee Tour de France al een klein verschil, maar voor deze editie zegt het helemaal niks met nog vijftien etappes te gaan. Er komen nog vier Franse gebergtes en zes klimetappes aan, waaronder de Puy de Dôme aanstaande zondag en een loodzwaar trio Alpenritten volgende week. Nog genoeg kansen om tijd te pakken – dat geldt zowel voor Vingegaard als Pogacar.