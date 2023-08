‘De VVD had meer tegengas moeten geven’, zegt fractievoorzitter Bakker over de Gelderse natuurplannen

Als het aan de nieuwe Gelderse coalitie ligt, krijgt de provincie er geen beschermde natuur bij. Er zal worden gelobbyd om de wolf te kunnen afschieten en er moeten „betere meetmethoden” komen om biodiversiteit en stikstof te meten.

Een greep uit het beoogd natuurbeleid in Gelderse coalitieakkoord ‘Gewoon Doen’, het resultaat van onderhandelingen tussen BBB, VVD, CU en SGP. Het kon afgelopen week op veel kritiek rekenen van oppositiepartijen. „Het hoofdstuk Natuur lijkt vooral geschreven te zijn om te vertellen wat de coalitie níet wil doen”, meende D66-voorman Stan Hellegers. De coalitie wil volgens hem „geen stap te veel zetten en erger nog, ze willen 1.800 hectare oude bosgronden vogelvrij verklaren voor andere bestemmingen”.

Bezwaren uit onverwachte hoek waren er ook. Maarten Bakker (34), fractievoorzitter voor de VVD in Nijmegen, maakt zich grote zorgen over de natuurplannen van de Gelderse coalitie. Hij uitte zijn onvrede in een tweet. De groene VVD’er, zijn wolfshond Fitz altijd aan zijn zij, werkt als eindverantwoordelijk beheerder nationaal park Veluwezoom bij Natuurmonumenten. „Ik sprak me uit omdat ik wilde laten zien: deze stroming is er ook binnen de VVD.”

Welke aspecten uit het akkoord vindt u precies zorgelijk?

„De biodiversiteit en ons ecosysteem klappen in elkaar. Dat is geen mening, maar een feit. We weten dat in de afgelopen 300 jaar, 85 procent van het wilde leven is verdwenen in Nederland. Dat feit heb je als politicus altijd mee te nemen in je afweging. De provincie is de bestuurslaag waar beslissingen over natuur worden genomen.

„En de coalitie miskent het probleem niet, maar het gaat vervolgens wel over draagvlak, en kijken hoe we stikstofvermindering kunnen combineren met woningbouw en goede bereikbaarheid. Dat is belangrijk, maar het startpunt moet zijn dat de natuur niet verder achteruit mag gaan. Mij maakt het dan niet zoveel uit of de stikstofdeadline 2035 of 2030 is. We hadden gisteren al moeten beginnen.

Gelderland heeft de afgelopen vier jaar met de Gelderse Maatregelen Stikstof het probleem geprobeerd aan te pakken, dat richt zich op innovatie, en vrijwillige uitkoop van boeren.

„Er zijn wel stapjes gezet. Maar als je kijkt naar programma, dan staat daar: we gaan in het najaar nog eens kijken of het allemaal wel gaat lukken en of er nog genoeg draagvlak is.”

In zijn werk ziet Bakker zelf de natuur achteruitgaan, zegt hij. De heidepollen worden ieder jaar kleiner, vertelt hij, door een combinatie van droogte en stikstof. „En alles wat verder verdwijnt, komt niet terug.” Over de oude onbeschermde bosgronden die de coalitie een nieuwe bestemming wil kunnen geven, maakt Bakker zich zorgen. „Een oude boom is altijd meer waard dan een jonge”, zegt hij. „Om een boom groeit een biotoop van insecten en vogels. Zelfs als die boom sterft heeft hij nut, want er komen mineralen in de grond. Ik wil af van de juridische discussie over natuur. Een politicus moet de meerwaarde zien van oude bomen voor de biodiversiteit, of die in natura 2000-gebieden staan of niet.”

De nieuwe coalitie lijkt zich juist duidelijk op wetten en regels te richten. In het akkoord staat dat de hectaren die al zijn ingetekend voor het Natuurnetwerk Gelderland – nieuwe, door de provincie beschermde natuur – ook worden uitgevoerd. Maar méér natuur komt er niet.

Bakker: „Het natuurnetwerk Gelderland zijn bossen en natuur die de Natura2000 gebieden met elkaar verbinden, zegt Bakker. „En hoe robuuster dat netwerk, hoe robuuster de natuur. Door daar niet verder in te investeren, investeer je niet in de bio-diversiteit.”

De coalitie lijkt niet overtuigd van het stikstofprobleem. Ze wil „betere informatie” over biodiversiteit en stikstofuitstoot, door „betere meetmethoden” te ontwikkelen. „Da’s een vertragingstechniek. Er is een te grote uitstoot van stikstof. Zeker in Gelderland, dat weten we gewoon.”

Zit u niet bij de verkeerde partij? Dit akkoord is toch ook door de VVD vormgegeven.

„Ik vind het juist opvallend dat een coalitie waar de VVD deel van uitmaakt, zich niet hard maakt voor de natuur. Dat doet de VVD-minister voor Natuur en Stikstof namelijk ook. Er zijn veel dingen die ik goed vind aan het akkoord. De coalitie wil een betere doorstroom van de A325 en ook buiten steden bouwen aan woningen. In de Groene Metropoolregio rond Arnhem en Nijmegen komen 60.000 nieuwe huizen. Tegelijk zie ik dus dat er geen natuur bijkomt. Waar denk je dat die mensen gaan recreëren? In de natuur die al onder druk staat.”

In die tien jaar dat de VVD onderdeel uitmaakt van de regering had de partij al veel kunnen doen aan de staat van de natuur.

„In mijn ogen is de VVD de partij die verantwoordelijkheid neemt. Daarom is het ook mijn partij. Ik hou van de natuur, maar als er een keer een boom omgezaagd moet worden, ga ik me er niet aan vastketenen. In de jaren 70 en 80 zijn het VVD’ers geweest die de mestoverschotten en de milieuproblematiek hebben aangepakt. Pieter Winsemius en Ed Nijpels hebben het natuurbeleid in Nederland mede vormgegeven.”

Is de paragraaf over natuur dan vooral tot stand gekomen door invloed van BBB?

„Ik zie de VVD er in elk geval niet in terug. Het is dus één van de andere partijen. Jammer is dat de VVD weinig tegengas heeft gegeven op die natuurstandpunten, terwijl ik dat wel had verwacht. Daar zullen ze wel andere dingen voor hebben teruggekregen. Het is geven en nemen.”

Hoe nu verder?

„We voeren al langer gesprekken over natuur binnen de VVD. Ik heb de Gelderse fractievoorzitter gebeld en ik ga de nieuwe gedeputeerden uitnodigen op de Veluwe. De bestuurders die ik ken, gaan anders handelen op het moment dat zij tot nieuwe inzichten komen. Dat verwacht ik in dit geval ook. De BBB-fractie is nieuw, maar volgens mij zijn ook zij redelijke mensen.”