Veel kritiek op oproep storm te volgen via Twitter: ‘hoe de digitale overheid uit de bocht kan vliegen’

Inwoners van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werden deze woensdagochtend per abuis via een NL-Alert opgeroepen om nieuws over storm Poly te volgen via Twitter. Het sociale netwerk is sinds afgelopen weekeinde niet meer toegankelijk voor mensen zonder account. Bovendien is het aantal berichten dat gebruikers mét account kunnen lezen beperkt tot zeshonderd.

„Het is natuurlijk de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen onze veiligheidsupdates kunnen volgen”, zegt woordvoerder Thijs Nieuwenhuizen van Amsterdam-Amstelland. „Maar wij waren niet op de hoogte van het gewijzigde beleid van Twitter. We kunnen niet hebben dat mensen eerst een account moeten aanmaken om belangrijke informatie van de overheid te volgen.” Inwoners worden in de updates onder meer gewezen op relevante noodnummers, de status van het openbaar vervoer en gesloten stadsparken.

‘Onberekenbaar medium’

Kamerleden reageerden – op Twitter – vol onbegrip op het waarschuwingsbericht. „Hoe de digitale overheid uit de bocht kan vliegen”, schreef ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost. „In een noodsituatie moet iedere inwoner van ons land kunnen vertrouwen op goede nieuwsvoorziening. Via kanalen die voor iedereen bereikbaar zijn. En dat mag niet afhankelijk zijn van een onberekenbaar medium.”

Volgens D66’er Hind Dekker-Abdulaziz kan het „gevaarlijke situaties opleveren” als de hulpdiensten alleen via Twitter communiceren. Mensen die geen account hebben of aan de onlangs ingestelde berichtenlimiet zitten, kunnen eventuele oproepen dan immers niet zien. „Dit moet anders”, vindt zij.

Meldkamers gebruiken sociale media bij noodsituaties omdat er bij „een massamedium als Twitter minder kans is op uitval”, legt woordvoerder Nieuwenhuizen uit. Gemeentewebsites draaien op een beperkt aantal servers en dat wordt gezien als risico. De websites kunnen vastlopen bij een groot aantal bezoekers.

Na de fout te hebben erkend besloot Amsterdam-Amstelland woensdag uit te wijken naar de website van de gemeente Amsterdam voor nieuwsupdates over de storm. De veiligheidsregio gaat „in de toekomst op zoek naar een alternatief” voor Twitter, laat de woordvoerder weten.

Tikfouten

Een ander NL-Alert dat woensdagochtend in meerdere Noord-Hollandse veiligheidsregio’s werd verstuurd, stond vol spelfouten. Er werd gewaarschuwd voor extreme „weersomstandiheden” en opgeroepen alleen bij een „levensgevaarlikjke” situatie het noodnummer 112 te bellen.

„Heel vervelend”, laat een woordvoerder van veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten. Het NL-Alert is verstuurd door de 112-meldkamer in Haarlem. „Ik denk dat in de haast helaas typefouten zijn gemaakt.”

Elk van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland besluit zelf of en wanneer zij een NL-Alert sturen. Medewerkers van de meldkamer schrijven en versturen de berichten. Het systeem werd in 2012 geïntroduceerd. Via zendmasten kunnen de meldkamers tekstberichten sturen naar telefoons in de bewuste regio. De berichten hebben als belangrijk voordeel dat ze niet alleen alarm slaan, maar ook direct een handelingsadvies kunnen geven.

Het is niet de eerste keer dat er onjuiste informatie in een NL-Alert is geslopen. Bij een landelijke 112-storing in 2019 werd per ongeluk de tiplijn van dagblad De Telegraaf als alternatief noodnummer genoemd in een NL-Alert. In een uur kwamen er vijfhonderd telefoontjes binnen op de redactie van de krant, die bij monde van de toenmalige hoofdredacteur Paul Jansen vanwege de stortvloed aan tips even overwoog een extra editie te drukken.

