Waar we in Nederland ook over van mening verschillen, er is in ieder geval consensus over een aantal bedreigingen van dit supergave land. Dat is dat er een enorm (groeiend) tekort aan woningen is voor ouderen. Daarbij moet de ouderenzorg aan huis maar dat is sowieso niet betaalbaar en er is veel te weinig zorgpersoneel. En, inmiddels ook evident; platteland en stad zijn mijlen uit elkaar gegroeid, een kloof die zijn weerslag vindt in kiesgedrag en polarisering. Krimpregio’s zijn het gevolg van een terugtredende overheid.

Wouter Bolsius is architect en mede-eigenaar van Contexturearchitects, met een vestiging in China, die seniorensteden realiseerde in Hainan en Sichuan.

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD) zegt tegen Trouw dat „in paniek raken en niets doen geen optie” is. Maar intussen doet zij niets. De oplossing van dit kabinet is vooralsnog dit: in de komende tien jaar bouwen we in Nederland één miljoen woningen en daarvan is een derde geschikt voor de ouderen en hiermee is het woon- en zorgvraagstuk voor senioren opgelost.

Aangezien de oudere het liefst in de eigen buurt blijft en prefereert om in kleine hofjes te wonen en ook dicht bij voorzieningen, komen die driehonderdduizend woningen in de bestaande stad inclusief de verpleegzorgplekken. Goed voor de bestaande stad en de immer groeiende Randstad, de periferie trekt vanzelf weer bij. Krimpgebieden zijn heerlijke buitenplaatsen, net als vroeger en juist daardoor buitengewoon geschikt voor ontspanning en toerisme.

Woonwens

Wat gelooft u niet in deze plannen? Het bouwtempo? De eigen buurt, de woningtypologie of de bestaande stad? De woonwens van de oudere of wellicht de zorgcomponent?

Misschien zelfs de benodigde aantallen woningen, zijn ze te optimistisch? Of de verhouding tussen groei en krimpregio’s, is die overdreven?

Dit scenario is door de overheid in november 2022 gepresenteerd en ik geloof er eerlijk gezegd niets van. Helemaal niets. Want? De bouw stagneert sowieso: zestigduizend in plaats van honderdduizend woningen per jaar is nu al feit. De markt creëert niet een derde ouderenwoningen en zeker niet in alle gewenste categorieën. De bestaande stad kan dit niet absorberen en al helemaal niet snel. Er zijn veel verschillende woontypes nodig om te voldoen aan de vraag want niet iedereen wil hetzelfde. Daarnaast, de krimpgebieden vallen geheel uit elkaar, de kloof met groeiende agglomeraties wordt steeds groter. Dit gaat mis, het is de kroniek van een aangekondigde ramp.

De bestaande steden kunnen de vraag niet absorberen en al helemaal niet snel

Wat moet er dan gebeuren? Het alternatief is: omdenken.

Drie probleemgebieden naast elkaar: woningcrisis, zorgcrisis en de kloof tussen stad en platteland. Omdenken zou kunnen zijn: substantiële seniorsteden realiseren in krimpgebieden, zoals de Achterhoek, of Zuid-Limburg.

Inspirerend landschap

De voordelen voor kiezen voor een krimpregio zijn evident: toename van werkgelegenheid en voorzieningen. Een grootschalige ontwikkeling biedt ook de mogelijkheid om zelf voorzieningen te bieden aan de omgeving, de infrastructuur te versterken. Bij een substantieel aantal is echte (specialistische) ouderenzorg ook echt mogelijk. Dus inclusief verpleegzorgplekken, opleidingsinstituten en woningen voor personeel. In andere landen bestaan deze gemeenschappen, op een mooie plek, met voldoende vitaliteit en ontspanning.

Vanzelfsprekend zou het een duurzaam en groen ontworpen project moeten zijn waarin juist de kleine schaal te vinden is. Waar alle categorieën te vinden zijn, betaalbaar, duur, sociaal, huur, koop maar ook diverse woonvormen, in een inspirerend landschap. Want, zijn immers niet deze gebieden nu al zeer aantrekkelijk voor dagtoerisme van ouderen?

Tenslotte, lang niet iedereen wil wonen in een andere regio en met alleen ouderen, begrijpelijk. Dat is ook niet noodzakelijk; een gemeenschap van tienduizend inwoners is al goed. Maar het kan wel een wezenlijke flinke bijdrage leveren en als er maar genoeg geïnteresseerden zijn dan creëert het wel een deel van de oplossing: een Senioren Vinex Programma ontwikkeld door een vooruitstappende overheid.

Immers, in dit tempo met de complicaties van ontwikkeling in de bestaande stad, gaat het niet lukken.