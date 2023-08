‘Er is heel erg weinig humaan aan ons huidige asielstelsel’, zegt socioloog Ruud Koopmans

Tijdens een recent asieldebat in de Tweede Kamer wilde Joost Eerdmans (JA21) weten of De asielloterij op het nachtkastje ligt van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD). Eerdmans is fan van het nieuwe boek van de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans (62), omdat het een steunpilaar is voor zijn ideeën over asiel. Het boek blijkt populair bij meer rechtse partijen: tijdens het debat werd het ook door VVD’er Ruben Brekelmans geprezen.

Het thema van het boek is deze week in Den Haag zeer actueel. Het kabinet wil voor het zomerreces onder grote druk van een ontevreden VVD-achterban een pakket nationale maatregelen presenteren die het asiel- en migratiebeleid moeten hervormen. Het streven is vrijdag een akkoord te presenteren, maar het is nog onzeker of dat lukt.

Ruud Koopmans woont en werkt in Berlijn, waar hij naast zijn hoogleraarschap ook leiding geeft aan de migratieafdeling van onderzoeksinstituut WZB. In zijn werk balanceert hij tussen wetenschap en polemiek. Vier jaar geleden deed hij dat in een boek over de islamitische wereld in crisis (Het vervallen huis van de islam), dit keer richt hij zijn pijlen op het Europese asielsysteem.

Over het huidige EU-vreemdelingenbeleid is Koopmans weinig positief. In zijn boek schrijft hij dat Europa het oorspronkelijke doel van vluchtelingenbescherming, zoals in 1951 in het VN-Vluchtelingenverdrag verwoord, uit het oog heeft verloren. Het asielrecht helpt volgens hem nu vooral mensen die acute bescherming helemaal niet nodig hebben.

Lees ook: Onrust in Rutte IV groeit over asiel en migratie: tijd dringt voor kabinet

Alleen meest kwetsbare vluchtelingen

De socioloog wil dat alleen de meest kwetsbare vluchtelingen worden geholpen, met een „proactief vluchtelingenbeleid” waarbij Nederland door de Verenigde Naties erkende vluchtelingen uitnodigt om hiernaartoe te komen. Mensen die Europa via illegale routes bereiken en om asiel vragen, moeten van hem het antwoord buiten de EU afwachten.

Koopmans’ analyse legt zwakke punten van het huidige asielbeleid bloot. De EU had de Syrische exodus vanaf 2015 jaren tevoren kunnen zien aankomen, vindt hij, en via hervestiging gecontroleerd kunnen opvangen. Het sluiten van migratiedeals met een land als Turkije maakt de weg vrij voor chantage door autocratische leiders. Hoe kwetsbaar het EU-asielbeleid daarvoor is geworden, stelt hij, werd in 2021 duidelijk toen de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko asielzoekers naar de grens met Polen lokte, waarop dat land zijn grens sloot.

Zijn analyse is soms ook discutabel. Hij is stellig over de aanzuigende werking van de Duitse Wilkommenskultur van 2015 en 2016, terwijl andere deskundigen nog altijd zeggen dat aanzuigende werking op vluchtelingen nog nooit is aangetoond.

Het hoofdstuk over criminaliteit onder asielzoekers is het langst. „Omdat ik weet dat op dat hoofdstuk de meeste kritiek komt”, zegt hij in een gesprek tijdens een bezoek aan Nederland. Koopmans staat uitvoerig stil bij misdrijven die grotendeels door afgewezen asielzoekers uit veilige landen zijn begaan en nuanceert extreemrechts geweld tegen asielzoekers en vluchtelingen. Een haatmisdrijf waarbij racistische teksten en symbolen worden gebezigd is „geen geweld, geen aanval of aanslag op lijf en leden”, schrijft hij.

Koopmans vindt dat het Europese vluchtelingenbeleid nauwelijks gericht is op de veiligheid van de lidstaten. Hij schrijft uitgebreid over de terroristen van de Bataclan-aanslagen in 2015, allen geboren en getogen in Europa. Koopmans licht toe: „Zij gaven zich echter wel uit als vluchtelingen en konden zo onder de radar uit Syrië, waar ze voor IS gevochten hadden, terugkeren. Echte vluchtelingen zijn daar de dupe van.”

Wat is volgens u een echte vluchteling?

„Er is natuurlijk een puur juridische definitie, namelijk iemand die uiteindelijk in de asielprocedure wordt erkend als vluchteling. Tegenwoordig komen veel asielzoekers naar Europa vanuit West-Afrikaanse landen als Nigeria, Ghana of Senegal, waar geen massale politieke vervolging of burgeroorlogen plaatsvinden. Vanuit het perspectief van die mensen is het volstrekt begrijpelijk dat ze een beter leven in Europa zoeken, maar dat is niet waar het Vluchtelingenverdrag voor bedoeld is.”

Denkt u dan dat deze mensen een vluchtelingenstatus krijgen?

„Nee, maar deze mensen blijven wel in Europa terwijl ze daar helemaal geen recht op hebben. Ze kunnen asiel aanvragen en zitten dan vele jaren in de procedure omdat ze verschillende beroepsmogelijkheden hebben. En als ze helemaal uitgeprocedeerd zijn, komt het volgende probleem. We kunnen deze mensen niet terugsturen, omdat ze vaak hun documenten weggooien. Ze maken dus echt misbruik van het asielsysteem.

„Binnen de groep van echte vluchtelingen maak ik onderscheid tussen mensen die direct uit een land komen waar ze politiek vervolgd worden of aan oorlogsgeweld zijn blootgesteld, en direct vanuit daar over de grens met de Europese Unie vluchten – zoals de Oekraïners. Dan zijn er mensen die via andere landen, zoals Turkije of Tunesië, aan de Europese grens verschijnen, voor hen is het Vluchtelingenverdrag eigenlijk niet bedoeld.”

Koopmans pleit in zijn boek voor meer geld voor het UNHCR-hervestigingsprogramma, waarbij de vluchtelingenorganisatie de meest kwetsbare vluchtelingen identificeert en overdraagt aan landen die hen willen beschermen. In 2021 ‘hervestigden’ landen wereldwijd slechts 4 procent van het aantal vluchtelingen dat ze hadden beloofd.

Nederland nodigt jaarlijks vijfhonderd mensen uit.

U schrijft dat meer geld aan UNHCR geven een „humanitaire verantwoordelijkheid” is. Maar u vindt ook dat Europa het vluchtelingenbeleid moet aanscherpen. Hoe rijmt u dat?

„Nou, ik vind het pragmatisch om opvang in de regio via de UNHCR te steunen. De pragmatische manier is aan het einde van het verhaal ook de meest humane oplossing. Het grondidee achter het Vluchtelingenverdrag was dat we zo veel mogelijk moeten doen om mensen in nood te helpen.

„Nu vragen we van mensen om een darwinistische hindernisloop af te leggen door woestijnen en over zee. Ze leggen hun leven in de waagschaal, offeren complete vermogens op om naar Europa te komen. Er is heel erg weinig humaan aan het stelsel zoals we dat nu hebben.”

Hoe moet Europa wel verantwoordelijkheid nemen?

„Als het gaat om vluchtelingen uit landen die niet aan Europa grenzen, dan is de beste en meest humane oplossing om een vast aantal van die mensen op te nemen. En de UNHCR en de landen van eerste opvang meer te ondersteunen.

„De grootste humanitaire catastrofe op dit moment vindt plaats in Jemen. Miljoenen vluchtelingen zitten vast in een land waar oorlog en honger heersen. Een verschrikkelijke toestand, waar moeten die mensen heen? Naar Saoedi-Arabië, het land dat ze aanvalt? Ook in het geval van de Rohingya, die worden vervolgd in Myanmar, hebben mensen geen enkele kans om weg te komen.”

Lees ook dit opinieartikel van Ruud Koopmans: Macron heeft gelijk, de islam ís in crisis

U zou er geen moeite mee hebben als Jemenieten en Rohingya naar Europa worden gehaald?

„Nee, waarom zou ik daar problemen mee hebben?”

Omdat het moslims zijn. In uw boek schrijft u over integratie en problemen die zouden samenhangen met de patriarchale islamitische cultuur, bijvoorbeeld de omgang met vrouwen.

„Zeker, dat is waar. Daar loop ik tegenaan in het publieke debat. Als ik al zeg dat culturele afstand een hindernis voor integratie is, dan ben ik gelijk een racist. Ik zeg niet dat we geen moslims meer moeten binnenlaten, of dat we ze allemaal moeten wegsturen. Ik stel gewoon vast dat we rekening moeten houden met problemen.”

Het WODC [kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid] schrijft dat onder asielzoekers uit grotendeels islamitische landen niet veel meer criminaliteit plaatsvindt.

„Daaruit concludeer ik dat het in Nederland weliswaar minder ernstig lijkt te zijn dan in Duitsland, maar dat er wel degelijk sprake is van een duidelijke oververtegenwoordiging, die sterk gerelateerd is aan de kans dat een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt. Hoe hoger die kans, hoe lager de criminaliteitsbelasting.”

Drie procent van alle asielzoekers is volgens het WODC verdachte (geweest) van een misdrijf tegenover 1 procent van de rest van de bevolking. Ingezoomd op jonge mannen gaat het om 8 procent tegenover 12 procent.

„Je kunt criminaliteit wel wegredeneren door demografische variabelen, opleidingsniveau en werkloosheid. Maar het feit blijft dat de samenleving onveilig is, en de criminaliteit wordt er niet opeens minder door.”

Begin juni hebben EU-ministers voor migratie nieuwe asielregels met elkaar afgesproken. Straks wordt aan EU-buitengrenzen beoordeeld hoe kansrijk een asielzoeker is. Wie uit een weinig kansrijk land komt, krijgt een snellere beoordeling. Afgewezen asielzoekers moeten dan binnen zes maanden terug naar het land van herkomst of een veilig derde land.

Stemmen de nieuwe regels u hoopvol?

„Niet als het bij deze regels alleen blijft. Neem de belofte dat afgewezen asielzoekers snel worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Hoe gaan we dat doen? We weten toch al tientallen jaren dat dit niet functioneert? Zonder effectieve terugkeerovereenkomsten met landen van herkomst gaat daar niets aan veranderen.

„Dan heb je de belofte dat er afspraken komen met transitlanden. Zolang ook die afspraken niet worden gemaakt, zullen de nieuwe regels niet werken.”

Is er dan helemaal niks positiefs aan de nieuwe afspraken?

„Het enige positieve is dat van iedereen die aan de grens komt biometrische data worden afgenomen. Op die manier kan er beter worden gekeken of er mensen binnenkomen die op opsporingslijsten staan, ook voorkom je dat mensen meerdere asielaanvragen met verschillende identiteiten aanvragen. Dat is een goede zaak.”

Stel de EU gaat straks uw voorstel uitvoeren. Wat is een acceptabel opnamecijfer?

„Dat is een zaak van de politiek. Maar een vuistregel zou kunnen zijn: even veel als in het verleden, maar dan op een andere, veiligere, voorspelbare en geregelde manier. En als het Oekraïneconflict is opgelost, dan kunnen we weer mensen van buiten Europa opnemen.”

Praat mee over dit onderwerp en stuur een brief! Wilt u reageren op een artikel? Stuur via dit formulier een brief (maximaal 250 woorden) naar de opinieredactie van NRC. Ik wil een brief sturen Als uw brief gepubliceerd wordt, dan nemen we per e-mail contact met u op. Anonieme brieven en brieven die aan verschillende media zijn gestuurd, plaatsen wij niet. De opinieredactie kan uit uw brief citeren in de zaterdagrubriek ‘Inbox van de redactie’. Opinie gAAAAABkwMxBT9WwNszEWi6l81VRvj9fF6L7559H2odJTo9UjJJ1loEMMRuWXvwaUhivufkfLcKKHdiUSB192FCKqySOQkX6lA== Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u dan in voor de Vandaagnieuwsbrief opinie Laat hier uw brief achter (maximaal 250 woorden)

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven