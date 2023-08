De wortels staken al boven de grond uit

Achter een rood-wit lint staan Nico en Margret Kuin woensdagmiddag te kijken naar de ravage die Poly heeft aangericht in de straat waar zij wonen in de Haarlemse wijk Kleverpark. Hun huis moesten ze die ochtend verlaten omdat er meerdere bomen op daken in de straat waren terechtgekomen.

Haarlem is één van de plekken waar zomerstorm Poly veel schade heeft aangericht. Een 51-jarige vrouw overleed er nadat een boom op haar auto was terechtgekomen. Ook op andere plekken in de provincie Noord-Holland werden woningen ontruimd, zoals in Enkhuizen.

De bomen die in de Molijnstraat zijn omgewaaid, waren hoger dan de huizen. Door het groen van de bladeren is nog niet goed te zien in hoeverre daken beschadigd zijn.

Het moet ongeveer vijf voor half negen zijn geweest toen het gebeurde, zegt Margret Kuin, terwijl de eerste boom met een hoogwerker wordt weggetakeld. Ze zag het gebeuren door haar raam. Kort daarvoor waren de schoolkinderen voorbij gelopen, die rond die tijd zoals gebruikelijk op weg waren naar hun school om de hoek. Voor zover ze kunnen zien, lijkt de boom net bij de buren te zijn geland. „Bij ons lijkt de schade mee te vallen”, zegt Margret. „We zijn allemaal ongedeerd.”

Rond elf uur kregen bewoners te horen dat ze hun huizen uit moesten. Margret was pannenkoeken aan het bakken. „Ben ik nou vergeten het gas uit te doen?”, vraagt ze aan haar man. „Dat heb ik gedaan”, zegt hij. De bomen zijn door de storm met wortel en al uit de grond gerukt. Maar die wortels staken ook voor de storm al boven de grond uit, vertelt Nico Kuin. „We hadden er al over geklaagd omdat we ons zorgen maakten.”

Bekijk ook deze fotoserie: De kracht van zomerstorm Poly in beeld