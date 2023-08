Trainer Peter Bosz gaat de komende drie jaar aan de slag met lange-termijnproject PSV: 'Het zal heel intensief gaan worden'

Het heeft veel weg van een statement. Earnest Stewart, sinds vier maanden directeur voetbalzaken van PSV, wil dinsdag eerst iets zeggen bij de presentatie van de nieuwe coach Peter Bosz. In de top van de club is de afgelopen periode gesproken over waar PSV voor wil staan, met welke speelstijl de club zich wil onderscheiden. Dat is bij PSV minder duidelijk dan bij concurrent Ajax, dat zich identificeert met aanvallend, verzorgd voetbal.

„Als grote club zijnde” wil PSV „vooruit” gaan voetballen, zegt Stewart nu. „Op de helft van de tegenstander, dominant, attractief.” Dat een beleidsmaker van PSV dat zo nadrukkelijk uitspreekt is nieuw. De spelfilosofie wisselde deze eeuw regelmatig, onder invloed van verschillende coaches – meest recent Mark van Bommel, Roger Schmidt en Ruud van Nistelrooij. Stewart zegt te geloven in de „continuïteit” van een speelwijze, die binnen de hele club moet worden doorgetrokken. „Of dat nu voor het opleiden van je talenten is, of voor de scouting. Voor iedereen geeft dat houvast, op het moment dat het wat minder loopt.”

Daarmee staat de komst van Bosz voor een meer fundamentele koerswijziging in Eindhoven. Zijn visie wordt die van de club – en andersom. Bosz heeft bij meerdere clubs, waaronder Ajax in het seizoen 2016-2017, bewezen dat hij een aanvallende speelwijze „in de vingers heeft”, zegt Stewart. Daardoor was, na het plotselinge vertrek van Van Nistelrooij in mei, „heel duidelijk” wie de nieuwe coach moest worden. „We hadden eigenlijk maar één kandidaat.”

Snakken naar een prijs

Die stapt dinsdag om 12.00 uur stipt de volle perszaal van het Philips Stadion binnen, en gaat zitten in korte broek. Hij leunt ontspannen achterover.

Bosz merkt op dat het zowel voor hem als voor de club „even geleden” is dat ze „succesvol” zijn geweest. Beide snakken naar een grote prijs. PSV werd voor het laatst in 2018 landskampioen. Bosz werkte, na Ajax, zes jaar in het buitenland: Borussia Dortmund (juni - december 2017), Bayer Leverkusen (december 2018 - maart 2021) en Olympique Lyon (juni 2021 - oktober 2022). Bij alle drie die clubs werd hij ontslagen na tegenvallende resultaten.

De kritiek op hem is dat hij te veel aanvallende risico’s neemt, waardoor zijn ploegen te makkelijk tegengoals krijgen. Zijn visie op hoe hij wil spelen is in de buitenlandse jaren niet veranderd, zegt hij, maar de uitvoering wel. Hij leerde van assistenten waarmee hij de laatste jaren werkte. „De organisatie zal beter moeten zijn om minder tegengoals te krijgen, om beter te staan als je balverlies lijdt.”

Het is een project voor de langere termijn, Bosz (59) heeft niet voor niets voor drie jaar getekend. Twee dagen geleden betrok hij een appartement in het centrum van Eindhoven, met uitzicht op het stadion. Maar de korte termijn laat weinig ruimte: over precies een maand, 4 augustus, wacht de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. En, belangrijker, een paar dagen later is het eerste duel in de voorronde van de Champions League, waarin de club bij plaatsing verzekerd is van minimaal zo’n 35 miljoen euro aan inkomsten.

Selectie niet op peil

Er is weinig tijd en de selectie is nog niet op peil, nog niet ingericht op Bosz – zeker verdedigend niet. Tussen de regels en de blije gezichten door, zit daar de spanning tussen Stewart en Bosz. De directeur geeft aan dat er nog weinig beweging is op de transfermarkt, dat hij wel veel gesprekken voert met zaakwaarnemers en spelers, maar dat het nog tot weinig leidt. „Het is een groot puzzelspel.”

Het zal heel intensief gaan worden Peter Bosz coach PSV

Terwijl Bosz de voorbereiding ten volle wil gebruiken om zijn speelwijze erin te slijpen en dat dus moet doen met een selectie die verre van compleet is. „Vervelend, moeilijk, maar het is de realiteit”, zegt hij. „Ik ben wel een trainer die op de deur bonst, hoe staat het ervoor?” Voorlopig is alleen spits Ricardo Pepi gekocht, die komt van FC Augsburg, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan FC Groningen. Of sterspeler Xavi Simons blijft is nog onbekend – Bosz heeft al wel met hem gesproken.

Bosz bedong dat hij twee vertrouwde stafleden kon meenemen, assistent-trainer Rob Maas en performance coach Terry Peters. Oud-speler Stijn Schaars, die het ‘PSV-dna’ in de staf moet vertegenwoordigen, wordt doorgeschoven vanuit de Onder-16. Dat Bosz fysieke trainer Peters kon meenemen is belangrijk voor hem: conditioneel zal er veel gevraagd worden van de spelers. „We zullen heel veel gaan sprinten. Het zal heel intensief gaan worden.”