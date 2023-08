In het bos komen helden tot ontluisterend zelfinzicht

In de film is het bos een beladen plek. Daar loeren wilde beesten, heksen of je eigen verdrongen driften. Steppe en woestijn nodigen uit tot meditaties over het transcendente, het donkere woud confronteert je met je dierlijke essentie.

Previously Unreleased – Eye’s zomerprogramma van festivalhits – brengt deze maandtwee films uit waarin de helden tijdens een nare boswandeling tot zelfinzicht komen. In de eerste film dwaalt een man door het bos: zijn eigendunk implodeert. In de tweede een echtpaar: de vrouw overwint haar zelfhaat.

In The Integrity of Joseph Chambers waagt verzekeringsagent en wannabe-macho Joseph zich met nieuw aangemeten snor, bodywarmer en jachtgeweer aan de hertenjacht. Zijn vrouw Tess heeft er een slecht voorgevoel over, maar als nieuwkomer in Alabama wil christenvader Joseph bewijzen dat hij zijn mannetje staat en zijn gezin kan beschermen. Dat deze expeditie op een ramp uitdraait, leidt geen twijfel.

Regisseur Robert Machoian filmde eerder in hun mannelijkheid bedreigde vaders, maar de door acteur-producer Clayne Crawford vertolkte Joseph is een infantiele clown. „Hi little lady, hell is comin’ for breakfast”, gromt hij ’s ochtends in een Clint Eastwood-imitatie tegen de spiegel. Eenmaal in het bos fantaseert hij dat hij een sportster is: op de soundtrack hoor je dan een stadion juichen. Ziet Joseph een hert, dan dendert hij daar als een dolle stier op af. Vaak praat hij hardop in zichzelf: zo begrijpt je als kijker wat er zoal in hem omgaat.

Dat tekent Machoians weinig subtiele aanpak. Josephs implosie is een achtbaan van drama, komedie en horror, maar hij blijft een deerniswekkende pantoffelheld. De – onbedoelde? – boodschap is dat je machismo en vuurwapens beter aan echte kerels kan overlaten.

Ook in het Chileense El Castigo, op 21 juli in de bioscoop, brengt een lange boswandeling klaarheid. Als de zevenjarige Lucas zich op weg naar de grootouders misdraagt, zet moeder Ana hem voor straf uit de auto. Keert het koppel twee minuten later terug, dan is het ADHD-ventje in het struweel verdwenen. Na veel geroep en groeiende paniek komt de politie erbij. Er is een poema gesignaleerd.

El Castigo bliljkt een deconstructie van een huwelijk. Eerst lijkt moeder Ana een bestraffende zuurpruim die Lucas’ verdwijning bagatelliseert en alleen om haar eigen hachje denkt – heel anders dan warme, bezorgde vader Mateo. Dan kantelt het perspectief en legt de superieur glimlachende Ana in een fraaie feministische wending haar huwelijk glashard op de snijtafel.

Zo monden beide boswandelingen uit in een kraakheldere boodschap: over machismo of de taakverdeling in de opvoeding. Maar ze doen dat met de finesse van een instructiefilm, met een karikaturaal hoofdpersoon of een lange eindspeech. Dat maakt ze minder interessant.

Arthousethrillers The Integrity of Joseph Chambers. Regie: Robert Machoian. Met: Clayne Crawford, Michael Raymond-James. Lengte: 96 min. ●●●●● El Castigo. Regie: Matías Bize. Met: Antonia Zegers, Néstor Cantillana. Lengte: 85 min. In bioscopen op 21 juli. ●●●●●

