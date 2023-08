Stel, je bent een Tweede Kamerlid dat van wandelen houdt en op vrije dagen loop je het Zuiderzeepad: 536 kilometer rond het IJsselmeer. En dan ontdek je dat de Afsluitdijk, die wordt verhoogd, al sinds 2019 dicht is voor fietsers en wandelaars. En nog zeker tot volgend jaar dicht blijft. Je kunt met de bus over de dijk en dan mis je 32 kilometer van het pad. Je kunt ook wachten. Of je vraagt in een debat aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat of de Afsluitdijk niet een weekendje open kan.

Zo had Lisa van Ginneken van D66 het aangepakt. In een commissiezaaltje van de Tweede Kamer, begin maart, had ze samen met CDA’er Harmen Krul kunnen regelen dat de Afsluitdijk twee dagen open ging: afgelopen weekend. Bijna veertienduizend mensen fietsten of wandelden over de dijk en op zaterdagochtend, eerst nog in de regen, loop ik er samen met Lisa van Ginneken. Dit stukje van het Zuiderzeepad had ze niet willen missen. „Je hebt”, zegt ze, „als Kamerlid twee dingen nodig om de wereld te veranderen. Een goed idee en een meerderheid.” In het voorjaar kreeg ze ook voor elkaar dat wordt onderzocht hoe gevaarlijk suv’s zijn voor voetgangers en fietsers, experts spreken elkaar tegen. Door haar komt er na de zomer een ‘platform’, geleid door Johan Remkes, voor overleg met mensen die bij een goederenspoorlijn wonen.

Als Tweede Kamerlid heb je macht, of op z’n minst invloed. Er zijn mensen, zegt Lisa van Ginneken, die daardoor met veel respect met je omgaan. „Het is vaak dankbaar werk. De omwonenden van het spoor zijn heel blij.” En ze weet, zegt ze, dat zij veel mensen „hoop biedt”, ook in andere landen, omdat ze als transpersoon „zichtbaar” is in het parlement.

Er zijn er ook bij wie dat een enorme haat oproept.

Op een stukje fietspad dat al die jaren wel open was gebleven, net voor de Lorentz Sluizen, rijdt iemand in een Volvo met opgestoken middelvinger voorbij. Hij lijkt te vinden dat we in de weg lopen. Lisa van Ginneken vertelt dat ze in mei in De Balie was, in Amsterdam, om met mbo’ers over vrijheid en democratie te praten. „Op de eerste rij zat een jongen demonstratief met zijn armen over elkaar en híj begon. Hij zei: ‘Ik heb van mijn ouders en door mijn geloof geleerd dat u vies bent.’” Lisa van Ginneken zegt dat ze het moeilijk vond, maar ook „eerlijk” en „goed gezegd”. „Hij zei niet dat híj dat vond. Het was hem aangeleerd. Ik heb hem gevraagd of hij wilde opletten of er aan mij ook nog iets wél oké was.” Al heel snel hield de jongen zijn armen niet meer over elkaar.

Op het nieuwe fietspad van de Afsluitdijk, langs de Waddenzee, is bijna iedereen óók blij. Volgens Rijkswaterstaat zijn er veel wandelaars die het Zuiderzeepad volgen. Lisa van Ginneken moet nog 150 kilometer.

