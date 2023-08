Het werk gaat nu pas echt beginnen bij de fusie van Aegon Nederland en ASR

Alsof er nooit twijfel is geweest over de uitkomst: ASR en Aegon communiceerden steeds dat de in oktober aangekondigde overname van Aegon Nederland „op zijn vroegst” op 1 juli zou worden afgerond, omdat de toezichthouders goedkeuring moesten geven. En zie daar: op 4 juli is het zover.

Medio juni maakte de Autoriteit Consument & Markt al bekend geen bezwaar te hebben tegen het samengaan van ASR en de Nederlandse activiteiten van Aegon. Volgens de kartelwaakhond blijft er genoeg concurrentie over op de verzekeringsmarkt. ASR en Aegon maakten deze dinsdag bekend dat ook De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank hun ‘verklaring van geen bezwaar’ hebben gegeven rond de fusie.

Daarmee is het samengaan een feit: Aegon Nederland is nu onderdeel van ASR. Maar daarmee is het werk niet gedaan. De verzekeraar denkt de integratie als geheel pas over drie jaar te hebben afgerond. De topman van ASR, Jos Baeten, noemt het samenvoegen van de organisaties in het persbericht dan ook „nog best een klus”. Wat moet er allemaal gebeuren?

Ict-spaghetti

Een groot knelpunt bij een fusie van financiële instellingen is het samenvoegen van de digitale systemen. Menig bank in Nederland kampt nu nog steeds met een spaghetti van verouderde ict en niet op elkaar aansluitende databases. Dat is een van de redenen waarom het in tegenstelling tot bij de verzekeraars al zo lang zo rustig is wat betreft fusies bij de banken in Nederland.

Bij de verzekeraars lijken ze het ict-probleem niet als onoverkomelijke hobbel te zien, gezien de vele fusies van de afgelopen jaren. Zo nam NN Group Delta Lloyd (2017) én Vivat (2020) over. ASR voegde afgelopen jaren Generali toe (2017) en Loyalis (2019).

ASR heeft dus recente ervaring met het ontwarren van fusieknopen, al ging het toen wel om kleinere partijen dan Aegon Nederland. Met de algemene verzekeraar Generali kreeg ASR er 200.000 klanten bij. Met inkomensverzekeraar Loyalis 450.000. Met de toevoeging van Aegon Nederland groeit ASR in één klap van 2,8 miljoen naar 6,5 miljoen klanten.

In een gesprek met NRC over de aangekondigde fusie eerder dit jaar, vertelde Baeten dat zijn slechte ervaringen uit het verleden – hij zit al sinds 1999 in het bestuur van ASR en is sinds 2005 bestuursvoorzitter – hem veel hebben geleerd. Vlak voor zijn aantreden ontstond ASR uit een fusie tussen De Amersfoortse en Stad Rotterdam/Woudsend Verzekeringen. Vlak na zijn aantreden kreeg ASR, onder de vleugels van Fortis, daar verzekeraar AMEV nog bij.

Volgens Baeten gaven de ict-systemen bij die fusies grote problemen. Om dat voortaan te voorkomen, zijn sinds 2013 alle systemen van ASR sterk vereenvoudigd. „Van spaghettislierten zijn het asperges geworden. En we gaan geen twee ict-landschappen meer met elkaar vermengen. Dan loop je in de modder. De gegevens van de klanten van Aegon gaan dan ook over naar ons systeem.”

„Ons systeem werkt heel goed. En ja: misschien zijn er bij andere verzekeraars wel nieuwere slimme koppelingen bedacht. Maar in de praktijk loopt het echt mis als je die toch wilt overzetten. We kozen er daarom afgelopen keren steeds voor om alles op het platform te zetten dat zich bewezen heeft: ons systeem. BIj Aegon Nederland gaan we dit komende periode bepalen.”

Komende jaren worden op deze manier alle klanten van Aegon overgebracht naar de ASR-omgeving of wordt hun product omgezet. Dit zorgvuldig doen is belangrijk om klanten niet weg te jagen. „We vertalen alle producten en alle gegevens naar de velden in het nieuwe systeem. We testen zeer uitgebreid of die omzetting werkt met soms wel twaalf proefconversies. Pas als we 99 procent of meer goed zitten, gaan we echt over.”

Twee culturen

Een ander belangrijk vraagstuk de komende jaren is hoe het vele personeel van Aegon te integreren bij ASR. Door de fusie krijgen de ruim 4.100 collega’s in Utrecht er in één klap 3.500 collega’s bij. Dat is geen gemakkelijke opgave, gezien de verschillende culturen bij de twee verzekeraars. Baeten noemt dat ook expliciet in het persbericht van deze dinsdag: „Niet alleen gaan we de activiteiten samenvoegen, we gaan ook twee culturen samenbrengen […].”

Wat zijn die cultuurverschillen dan? Gechargeerd: het personeel van Aegon Nederland is gewend onderdeel te zijn van een internationaal opererend, deels Angelsaksisch geleid concern. Bij Aegon is dan ook veel aandacht voor resultaat en aandeelhouderswaarde. ASR daarentegen is een honderd procent Nederlands bedrijf (buitenland is voor vakantie, zegt Baeten regelmatig) dat zich ook richt op andere stakeholders dan de aandeelhouders (namelijk medewerkers, klanten en de maatschappij).

Grote kans dat Baeten al veel overleg heeft gehad met Lard Friese, de topman van Aegon, over het samenvoegen van culturen. Friese zit vanaf nu in de raad van commissarissen van ASR, omdat het overgebleven deel van Aegon grootaandeelhouder is geworden van de Utrechtse verzekeraar, met een belang van net geen 30 procent.

Friese was ten tijde van de overname van Delta Lloyd door NN Group bovendien bestuursvoorzitter van die laatste verzekeraar. Bij die fusie was sprake van een groot cultuurverschil. Medewerkers van Delta Lloyd zagen de collega’s van NN als de ‘stoffige professoren’, Delta Lloyd werd vanuit NN juist gezien als een veel commerciëlere, soms zelfs agressieve club. Die integratie is echter wel heel goed gegaan, doordat Friese de medewerkers van Delta Lloyd gerust wist te stellen over hun toekomst binnen het fusiebedrijf en doordat hij veel mensen uit de top van Delta Lloyd benoemde op sleutelposities binnen NN.

Behoud van personeel

De overname van Aegon Nederland door ASR moet uiteindelijk synergievoordelen opleveren van 185 miljoen euro, als alle integratieprocessen met goed gevolg worden doorlopen. Dat betekent dat bepaalde dubbele functies worden opgeheven. Baeten heeft al meerdere keren aangegeven dat eventuele ontslagen niet zijn grootste zorg zijn. Dat is wel het behoud van het Aegon-personeel en de ASR-medewerkers en het vullen van de nu al honderden vacatures.

Ook de vakbond ziet dat los van de culturele fusie, ASR zijn best moet gaan doen om het Aegon-personeel te houden. In de komende jaren sluiten de kantoren van Aegon in Den Haag en Leeuwarden, maakte ASR eind vorige maand bekend. De standplaats van de voormalige Aegon-medewerkers wordt dan op enig moment Utrecht – voor veel mensen die in Den Haag of Leeuwarden geworteld zijn is bij ASR blijven dan waarschijnlijk geen gegeven.

„Zeker gezien de krappe arbeidsmarkt, wordt het echt een uitdaging voor Baeten en zijn team om iedereen binnenboord te houden”, zegt Emanuel Geurts van vakbond De Unie. „Voor de continuïteit is dat echter wel belangrijk. ASR kan Aegon niet integreren zonder die mensen.”

