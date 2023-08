Commandant der strijdkrachten wil scherpere maatregelen tegen racisme en discriminatie

Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim wil maatregelen nemen tegen discriminatie en ander grensoverschrijdend gedrag bij defensie. Dit schrijft hij in een column die maandag is gepubliceerd op het defensie-intranet. Hij wil „op korte termijn de kaders aanscherpen”

De hoogste baas van de krijgsmacht reageert hiermee op een publicatie in NRC, vorige week, over extreemrechtse uitingen in de krijgsmacht. „Het raakt me, maakt me boos, ik vind het uiterst verwerpelijk. Het staat lijnrecht tegenover alles waar de krijgsmacht voor staat”, schrijft Eichelsheim.

Cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) deelden jarenlang racistische, antisemitische en nazistische berichten en (bewerkte) beelden in een appgroep, bleek uit onderzoek van NRC. Militairen van de Luchtmobiele Brigade brachten tijdens een oefening in Duitsland meermaals de Hitlergroet en brachten met crème een hakenkruis aan op de rug van een van hen.

De Defensie-onderzoeken naar deze kwesties werden intern gesaboteerd en leidden in slechts enkele gevallen tot – lichte – straffen. Volgens de onderzoekscommissies was in beide gevallen geen sprake van „affiniteit met nationaalsocialistisch gedachtengoed”. Zowel onderzoekers als beklaagden deden de nazi-uitingen veelal af als een grap.

Het is glashelder dat wij bij Defensie geen normvervaging en glijdende schaal in onze gedragingen en uitingen tolereren Onno Eichelsheim commandant der strijdkrachten

Kamervragen

„Natuurlijk ken ik de excuses. Het gebeurt onder het mom van een grap, baldadigheid en stoom afblazen”, schrijft Eichelsheim. Hij betitelt de uitlatingen als „lafheid” en verwacht dat alle militairen, zeker leidinggevenden, tegen dit soort gedrag optreden. „Het is glashelder dat wij bij defensie geen normvervaging en glijdende schaal in onze gedragingen en uitingen tolereren.”

Op welke manier Eichelsheim de regels wil aanscherpen is nog niet bekend. Het ministerie van Defensie kon dinsdagmiddag vragen hierover niet beantwoorden.

De Tweede-Kamerfracties van PvdA en SP hebben inmiddels vragen gesteld aan staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD). Kamerlid Kati Piri (PvdA) wil onder meer weten wat Defensie doet om extreemrechtse ideeën over „een toekomstige rassenoorlog” aan te pakken. Piri vraagt ook of Van der Maat een onafhankelijk en transparant onderzoek zal laten uitvoeren naar de nazi-uitingen in de krijgsmacht. Kamerlid Frank Futselaar (SP) wil weten of Defensie nog vertrouwen heeft in de integriteitscommissie van de krijgsmacht, de COID, die beide onderzoeken uitvoerde.

