Adoptiekind als bevreemde alien in een Deens dorp

The Quiet Migration zit vol licht bevreemdende momenten. Zo opent het adoptiedrama met idyllische beelden van grazende koeien. In een flits zien we een komeet inslaan tussen de velden, maar de camera focust dan op ruisend graan en een maaiende boer iets verderop.

De komeet lijkt een – weliswaar niet al te subtiele – metafoor voor hoe hoofdpersoon Carl zich vaak ‘buitenaards’ voelt in de Deense plattelandsgemeenschap waar hij woont. De uit Korea geadopteerde negentienjarige keert in de film na een landbouwopleiding terug naar de melkveehouderij van zijn ouders. Een liefdevol, introvert echtpaar dat ervan uitgaat dat Carl binnenkort hun levenswerk zal overnemen.

In haar tweede speelfilm vat Malene Choi knap en treffend, maar met de afstand die Carl zelf ook ervaart, de Deense plattelandsbewoners. Ze toont de rust, de dagelijkse rituelen, het gevoel van gemeenschap, maar ook de terloopse xenofobie op een met te veel alcohol overgoten familiefeestje. En hoe alles wat schuurt of pijn doet wordt doodgezwegen.

Sommige elementen in The Quiet Migration voelen iets te letterlijk; zo ontstaan er door de komeet barsten in de muren van de gezinswoning. Maar het is interessant hoe Choi, die zelf geadopteerd is, via originele beelden een soms moeilijk uit te leggen gevoel van ontheemding weet over te brengen.

Drama The Quiet Migration Regie: Malene Choi. Met: Bodil Jørgensen, Bjarne Henriksen, Cornelius Won Riedel-Clausen. Lengte: 103 min. ●●●●●

