Inspecties na dodelijke incidenten: ‘Jeugdinrichting Den Hey-Acker was onvoldoende alert op veiligheidsrisico’s’

„Ga aan de slag met het verhogen van de kwaliteit van personeel, het delen van informatie en neem verdere maatregelen om de structuur van jeugdgevangenissen te versterken.” Dat zegt hoofdinspecteur Hans Faber van de Inspectie Justitie en Veiligheid na de publicatie, maandag, van onderzoeken naar twee incidenten vorig jaar met dodelijke afloop in de justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda.

Uit die onderzoeken, door de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs, blijkt dat de instelling in Breda „onvoldoende alert” op veiligheidsrisico’s bij de betrokken jongeren is geweest. Een deel van het personeel was „onvoldoende ervaren” en bovendien droeg „een hoge werkdruk door personeelstekort” aan dat gebrek aan alertheid bij.

De opbouw van het onbegeleid verlof verliep erg snel terwijl de risico’s nog groot waren

Hoofdinspecteur Faber: „Wij constateren dat de instelling onvoldoende scherpte en zicht heeft gehad op de aanwezige risico’s voor de veiligheid van de jongere, de instelling en van de samenleving.”

De eerste calamiteit betrof de gijzeling van twee medewerkers door een jongere en diens daaropvolgende dood in januari vorig jaar. De jongere verbleef al enkele jaren, sinds 2017, in de inrichting. De 21-jarige mocht gedurende het halfjaar voor het incident onbegeleid op verlof en werkte vier dagen per week buiten Den Hey-Acker. Toen de jongere op 12 januari vorig jaar drie uur lang niet op het werk verscheen, ging hij na een melding alsnog en haalden twee medewerkers van Den Hey-Acker hem op. In de auto trok de jongere een vuurwapen en dwong hen naar België te rijden. Daar liet hij hen vrij. De gealarmeerde Belgische politie schoot de jongen vervolgens tijdens de aanhouding dood.

De inrichting had tijdens de gijzeling, en ook in de aanloop ernaartoe, „te weinig zicht op de jongere om zijn veiligheid, de veiligheid van de medewerkers die hem ophaalden en de veiligheid van de maatschappij te kunnen waarborgen”, aldus de onderzoekers. Onvoldoende duidelijk was onder meer „hoe de jongere zich voelde”. De opbouw van het onbegeleid verlof verliep erg snel terwijl de risico’s nog groot waren. Voordat de jongere de auto instapte waarin hij werd opgehaald, was hij niet gefouilleerd, constateren de onderzoekers.

Een mes voor bij het koken

De tweede calamiteit deed zich enkele maanden later voor, halverwege 2022, binnen de muren van de instelling. Een jongere die ruim een jaar in de inrichting verbleef, vroeg in de huiskamer van een ‘leefgroep’ een mes voor bij het koken, en stak vervolgens een groepsgenoot dood, verwondde een andere jongere en bedreigde twee groepsleiders. Een van die leiders praatte op de jongere in, waarna hij het mes liet vallen. De jongere werd onlangs veroordeeld tot acht jaar cel en tbs.

„Deze jongere kon met enige regelmaat opeens zeer agressief worden”, stellen de onderzoekers. De inrichting was bezig de risico’s op agressie van de jongere beter in beeld te krijgen. „In de tussentijd woog ze echter onvoldoende af hoe ze met zijn plotselinge agressie om moest gaan.” Twee jaar eerder, in 2020, was Den Hey-Acker ook al in het nieuws gekomen, toen personeel van de inrichting door enkele jongeren werd gegijzeld en mishandeld. De inspectie spreekt in het onderzoek niettemin over steeds „unieke” incidenten en spreekt waardering uit voor de „tomeloze inzet, enorme betrokkenheid bij de doelgroep en een sterke behoefte om de kans dat zoiets nog een keer gebeurt te verkleinen”.

‘Zwaardere’ gedetineerden

Minister Weerwind (Rechtsbescherming, D66) zegt de aanbevelingen van de inspecties over te nemen. „Twee van zulke ernstige gebeurtenissen vanuit een hoog beveiligde jeugdgevangenis vind ik onacceptabel”, reageert hij. De inspecties hebben eerder, onder meer eind vorig jaar, gewezen op de veranderde populatie in de jeugdinrichtingen. De gedetineerden zijn gemiddeld genomen „zwaarder” en „ouder” geworden.

Eind vorig jaar constateerden de inspecties dat de opdracht van de jeugdinrichtingen „onuitvoerbaar” is, door onder meer gebrek aan capaciteit en personeel. Er zijn inmiddels enkele maatregelen genomen. Zo besloot minister Weerwind dat er binnen de instellingen altijd drie medewerkers per leefgroep aan het werk moeten zijn, en dat er „beperkt” met uitzendkrachten wordt gewerkt. „Dat zijn goede maatregelen”, zegt hoofdinspecteur Hans Faber „Als een afdeling niet op die manier kan worden ingericht, gaat deze dicht. En zo’n afdeling moet pas weer opengaan als die in alle rust en kwaliteit is opgebouwd. Zodat je niet langer te maken hebt met nieuw personeel dat gillend wegloopt omdat men het werk te veel en te gevaarlijk vindt.”

De dood van de twee jongeren bij de beide incidenten hebben „diepe indruk gemaakt”, zegt algemeen directeur Hariët Pinkster van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI), die bestaat uit vier locaties, twee particuliere jeugdinrichtingen en vijf ‘kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd’. Ze benadrukt het belang van het trekken van lessen en zegt dat „alles op alles” wordt gezet om dit soort incidenten te voorkomen. „Werken in justitiele jeugdinrichting is zwaar en complex. We zien dat jongeren in toenemende mate kampen met ernstige psychische problemen en voor steeds zwaardere delicten worden veroordeeld. Dit maakt de zoektocht naar nieuw personeel – terwijl de arbeidsmarkt al krap is – extra ingewikkeld. Al groeit ons personeelsbestand gestaag.” Openstaande vacatures worden tijdelijk ingevuld door flexwerkers die, zegt Pinkster, „we voor langere tijd aan ons proberen te binden.”