Zo belandt fout Braziliaans rundvlees toch op een Nederlands bord

Onderzoek

Dit is het nieuws: Groothandelaren Makro, Sligro en Hanos verkopen rundvlees van Braziliaanse slachterijen die bijdragen aan ontbossing van de Amazone. Ook restaurantketen Loetje (30 vestigingen) serveerde tot voor kort „ontbossingsvlees” van een omstreden Braziliaans slachthuis. Loetje heeft de leveringen na vragen van NRC direct laten stopzetten.

Ook restaurantketen Loetje (30 vestigingen) serveerde tot voor kort „ontbossingsvlees” van een omstreden Braziliaans slachthuis. Loetje heeft de leveringen na vragen van NRC direct laten stopzetten. Veeteelt is de belangrijkste aanjager van ontbossing in de Amazone : tachtig procent van al het ontboste land is nu in gebruik voor de veeteelt.

: tachtig procent van al het ontboste land is nu in gebruik voor de veeteelt. NRC onderzocht 22 slachterijen in de Amazone die exporteren naar Europa, het Verenigd Koninkrijk en China. In de gebieden waar zij hun runderen inkopen is in de afgelopen zes jaar een bosgebied zo groot als de helft van Nederland verdwenen.

In de gebieden waar zij hun runderen inkopen is in de afgelopen zes jaar een bosgebied zo groot als de helft van Nederland verdwenen. Vlees uit illegaal ontbost gebied wordt via een systeem van tussenhandelaren „witgewassen” om het te kunnen exporteren.

In de vriescel van het filiaal van groothandel Makro in Duivendrecht liggen de kiloverpakkingen tournedos, ossenhaas en entrecote in veelvoud opgestapeld. Restaurant- en hoteleigenaren lopen met grote winkelkarren de ijskoude hal in om het vlees uit te zoeken dat ze hun gasten gaan serveren. Met een kennersoog bekijken ze de textuur. Zit er veel vet aan? Is het mooi dooraderd, voelt het sappig genoeg, is het netjes ontbeend? En ook belangrijk: wat is de prijs?

Veel koks kiezen voor Braziliaans rundvlees. Het is mals omdat de runderen buiten hebben kunnen grazen, en stukken goedkoper dan rundvlees uit bijvoorbeeld Argentinië. Het probleem is: veeteelt is de belangrijkste reden dat de Amazone ontbost wordt. Bijna een vijfde van het regenwoud is inmiddels gekapt, en 80 procent daarvan wordt nu gebruikt voor veeteelt.

Groeiende onrust over de milieuschade en de gevolgen voor het klimaat waren voor Nederlandse supermarkten twee jaar geleden reden te stoppen met de verkoop van Braziliaans rundvlees. Maar hotels en restaurants blijken ook nu nog enthousiast afnemer van biefstuk en ribeye uit Brazilië. Landelijke ketens als Loetje (30 vestigingen) en Van der Valk (96 locaties) serveren hun gasten Braziliaans rund. In de afgelopen zes jaar importeerde Nederland ruim 18 miljoen kilo rundvlees (het gewicht van ongeveer 43.000 dieren) van slachterijen uit het Amazonegebied, blijkt uit douanegegevens. Dat vlees is voornamelijk bestemd voor de horeca.

In het gebied waar tweeëntwintig slachterijen in de Amazone hun runderen inkopen is in de afgelopen zes jaar een areaal aan tropisch regenwoud zo groot als bijna de helft van Nederland verdwenen. Eeuwenoude bomen en met uitsterven bedreigde dieren en planten moesten plaatsmaken voor runderen, die als ossenhaas of entrecote in een maaltijd eindigen.

In samenwerking met het journalistencollectief Forbidden Stories kon NRC vlees uit de Amazone traceren naar Nederland. Bij de drie belangrijkste Nederlandse groothandels voor de horeca, Makro, Sligro en Hanos, is ‘ontbossingsvlees’ te koop, blijkt uit onderzoek op basis van satellietbeelden, douanegegevens en unieke codes voor Braziliaanse slachthuizen.

Het onderzoek naar ‘ontbossingsvlees’ is onderdeel van Het Bruno en Dom Project, een samenwerking van zestien media-organisaties naar aanleiding van de moord op de Britse journalist Dom Phillips en de expert in inheemse culturen Bruno Pereira in de Amazone, een jaar geleden. Forbidden Stories, een organisatie die het werk voortzet van journalisten die vermoord, vastgezet of bedreigd zijn, coördineert het project.

Satellietbeeld van het gebied rond fazenda Estrela do Aripuana in Brazilië, uit 1985 en 2020Foto’s Maxar/Google Earth

Kantelpunt

Vorig jaar verdwenen in Brazilië iedere minuut drie voetbalvelden aan tropisch regenwoud. Als de bomen weg zijn, de struiken verbrand, wordt het land hoofdzakelijk gebruikt voor de veeteelt, en in veel mindere mate voor de plantages van soja of suikerriet.

In geen vijftien jaar ging de ontbossing zo hard als tijdens de regeerperiode van Bolsonaro. Ontbossers kregen vrij spel nadat hij in 2019 aantrad: de rechts-populistische president schafte milieuwetten af, benoemde een voor milieucorruptie veroordeelde politicus tot minister voor milieu en decimeerde het budget voor milieudienst Ibama, de belangrijkste bewaker van het regenwoud. „De Amazone is van ons, niet van jullie”, zei Bolsonaro tegen de Britse journalist Dom Phillips, die kritische vragen stelde.

Veeboeren die bos wilden kappen voelden zich beschermd door de president, bleek op 10 augustus 2019, de ‘Dag van het Vuur’. Toen staken veeboeren midden in het droge seizoen honderden branden aan in het Amazonewoud om hun steun te betuigen aan de president. De meesten werden nooit gestraft.

De boeren hebben ook nu nog, onder Bolsonaro’s opvolger Lula da Silva, weinig te vrezen van de milieuopzichters of de politie. De Amazone is zo groot dat milieupolitie en boswachters machteloos staan tegenover criminelen die illegaal woudreuzen kappen en bos afbranden. Eind 2010, na de eerste regeerperiode van Lula da Silva, was er gemiddeld anderhalve boswachter voor een oppervlakte zo groot als Nederland. In 2020, ruim een jaar nadat Bolsonaro aan de macht kwam, was hun aantal gehalveerd.

Lula da Silva, die begin dit jaar opnieuw president werd, voerde campagne met de belofte ontbossing terug te dringen. De minister die in haar vorige regeerperiode de ontbossing wist te halveren, is terug op haar post en het budget van staatsbosbeheerder Ibama is verdubbeld. Maar het zal lang duren om de schade die Bolsonaro toebracht te herstellen: ervaren personeel is verdwenen, helikopters zijn niet onderhouden en het geweld tegen inheemse volkeren en andere bewoners van de Amazone is heviger geworden.

Ondertussen beweegt het tropisch regenwoud zich snel in de richting van wat ecologen het ‘kantelpunt’ noemen. Als een te groot deel van het bos verdwijnt, wordt de schade onomkeerbaar. Dan komen te veel opgeslagen broeikasgassen vrij die de opwarming van de aarde zullen versnellen. De waterkringloop zal dusdanig verstoord raken dat de Amazone verandert in droog, savanne-achtig gebied. Waar dat kantelpunt precies ligt, is niet met zekerheid te zeggen. Sommige ecologen schatten dat het is bereikt als 20 tot 25 procent van het bos is verwoest – op dit moment is circa 17 procent van het regenwoud al verdwenen.

Veeboeren trekken steeds dieper de Amazone in, op zoek naar nieuw land voor méér runderen. Tussen 1970 en nu vertienvoudigde het aantal runderen in de Amazone. Het zijn er nu bijna 100 miljoen, 25 keer zoveel als het aantal stieren en koeien in Nederland. Het grensgebied tussen woud en weiland is gevaarlijk: oorspronkelijke bewoners worden van hun land verdreven, bedreigd of vermoord.

In de afgelopen decennia is zeventien procent van al het Amazonewoud verdwenen. 80% van al het Amazoneland waar ooit bos stond wordt nu gebruikt voor veeteelt. In het onderzoek volgden we 22 slachterijen. In de gebieden waar deze slachterijen hun runderen inkopen, is in de afgelopen zes jaar een bosgebied zo groot als de helft van Nederland verdwenen. In de afgelopen jaar ging 18 miljoen kilo rundvlees van deze 22 slachterijen naar Nederland.

Witwassen

In juni 2022 grazen tientallen zeboes op een stuk land in het noordwesten van de deelstaat Mato Grosso in de Amazone, zo is te zien op satellietbeelden. De witte bultrunderen zoeken naar gras in de droge, dieprode aarde en sjokken tussen afgebrande tropische bomen door, die als lucifers op de grond liggen.

De zeboes zijn het populairste runderras in het Amazonegebied. Ze kunnen beter tegen de hitte dan de Europese rassen en met hun extra voorraad vet in de bult achterin de nek zijn ze beter bestand tegen langere periodes van voedseltekort. Ze gedijen goed hier rond de evenaar.

Maar de runderen mogen hier niet staan. In het gebied waar ze grazen is een terrein zo groot als 2000 voetbalvelden illegaal ontbost. De boerderij mag, zo bepaalde de milieupolitie al in 2012, officieel geen runderen houden.

De dieren zijn eigendom van Ronaldo Venceslau da Cunha, een telg van een veehoudersfamilie uit de zuidoostelijke deelstaat Minas Gerais. Net als veel andere veehouders trok zijn familie de afgelopen decennia steeds verder noordwaarts, steeds op zoek naar nieuw land, dieper de Amazone in. In de provincie Mato Grosso vond Da Cunha wat hij zocht: genoeg ruimte om op grote schaal runderen te laten grazen. Zijn bedrijf telt inmiddels meer dan 72.000 hectare (ruim twee keer de gemeente Rotterdam), meer dan honderdduizend runderen en een King Air privéjet om de zeventien verschillende boerderijen te kunnen bezoeken. Da Cunha is een aanhanger van Bolsonaro; vorig jaar doneerde hij 28.000 euro aan diens verkiezingscampagne.

Maar Da Cunha kan de runderen die hier grazen niet direct aan een slachthuis verkopen. Omdat het verboden is op dit land runderen te laten grazen, zullen slachterijen de dieren weigeren – bij aankomst wordt de herkomst van het vee gecontroleerd.

Hij moet dus een truc bedenken. Hij moet zien te verhullen dat zijn vee heeft gegraasd in illegaal ontbost gebied. NRC kreeg de beschikking over vrachtbrieven die blootleggen hoe dat hier, en bij veel andere boeren zoals Da Cunha, in de praktijk gaat.

Uit die documenten blijkt dat begin augustus vorig jaar acht trailers met elk zestig stieren van tussen de 1 en 2 jaar oud op transport gingen naar Fazenda do Sangue, een ándere boerderij van Da Cunha, zo’n 300 kilometer zuidelijker. Op die onomstreden boerderij, die geen last heeft van verbodsbepalingen van de toezichthouder, werden de beesten vetgemest. De dieren groeiden er door tot wat de Brazilianen gado gordo noemen, letterlijk ‘vet vee’.

Vijf maanden later, in de eerste week van dit jaar werden vetgemeste stieren van 2 tot 3 jaar oud van de ‘schone’ fazenda verplaatst. Nu pasten er geen zestig meer in een trailer, maar hooguit 47 of 48. Vijf trucks met in totaal 233 runderen kwamen aan bij slachthuis Tangará da Serra, nog eens vierhonderd kilometer verder zuidwaarts.

Het slachthuis accepteerde de runderen: ze kwamen van een ‘schone’ fazenda. Op 19 januari 2023 werden in Tangará da Serra runderen geslacht die afkomstig waren van Fazenda do Sangue, blijkt uit gegevens op de website van vleesconcern Marfrig, de eigenaar van het slachthuis. En eind april trof NRC in de Nederlandse groothandel Makro bevroren rundvlees aan van het slachthuis Tangará da Serra. Slachtdatum: 19 januari.

Braziliaanse vleesconcerns zeggen geen runderen uit illegaal ontbost gebied te slachten. Maar zij kijken alleen naar de laatste boer die de runderen naar hun slachthuizen brengt. Terwijl een Braziliaans rund in zijn leven gemiddeld op twee tot drie verschillende boerderijen verblijft. Sommige runderen doen in hun leven wel zes verschillende boerderijen aan. In de eerste maanden van hun leven grazen de runderen op stukken land die vaak net zijn ontbost. Deze gebieden liggen in het noordelijke deel van de frontier – de grens van ontbossing die vanuit het zuiden steeds verder noordwaarts trekt, dieper de Amazone in. Om deze runderen te kunnen verkopen aan de grote slachthuizen, is “witwassen” nodig. Veehandelaren moeten zien te verhullen dat het vee heeft gegraasd in (illegaal) ontbost gebied. Ze dienen de dieren een paar keer van boerderij te laten wisselen. Het jonge vee, afkomstig uit gebied waar even daarvoor nog eeuwenoude bomen stonden, wordt doorverkocht aan een boerderij waar geen recente ontbossing heeft plaatsgevonden. Daar worden de dieren vetgemest, en vervolgens doorverkocht aan het slachthuis. De slachterij kijkt alleen of op de boerderij waar de dieren in de laatste fase van hun leven hebben verbleven geen bos is gekapt. Naar de andere boerderijen waar het dier heeft gegraasd, kijken ze niet.

Loze belofte

Bij Tangará da Serra, dat naast Makro ook aan restaurantketen Loetje en groothandels Sligro en Hanos leverde, komt wel vaker fout vlees terecht. In 2019 werden er runderen geslacht van Fazenda Cascavel. Deze boerderij ligt in het inheemse land Menkü, in het zuidwesten van de Amazone. Om het inheemse gebied is een hek geplaatst. „Verboden te betreden”, staat erop. Aan de ene kant van de afrastering staan runderen te grazen. Aan de andere kant, waar het woud nog intact is, wonen de Münkü, een gemeenschap die pas in de zeventiger jaren in contact kwam met de buitenwereld. Inmiddels is de inheemse groep ingeklemd geraakt tussen boeren, die steeds meer van haar land innemen. De bewoners zijn teruggedrongen tot een klein deel van hun oorspronkelijke territorium. Het gebied waar ze vroeger jaagden en visten is nu verboden terrein.

Veeteelt op inheems land is verboden, maar het grootste deel van het land van de Münkü heeft geen officieel beschermde status. De inheemse groep probeert het hele gebied beschermd te krijgen. Veeboeren verzetten zich hiertegen, en onder Bolsonaro werd het proces voor officiële erkenning van het inheemse land stilgezet.

Het vlees van veeboeren die zich schuldig maken aan ontbossing of inheems land innemen, vindt dus zonder problemen zijn weg naar de consument. In Brazilië wordt de sector gedomineerd door de vleesproducenten JBS, Marfrig en Minerva. Deze drie internationaal actieve miljardenbedrijven beloofden dertien jaar geleden al dat ze geen vlees meer zouden afnemen uit ontbost gebied of van inheems land. Alle drie sloten ze contracten met Braziliaanse deelstaten waarin ze toezegden geen vlees meer te kopen van toeleveranciers die betrokken waren bij illegale ontbossing.

Maar in de praktijk blijkt dat een loze belofte. Stieren die hebben gegraasd in recent ontbost gebied komen nog altijd in de slachterijen van de drie grote vleesproducenten terecht. Dat komt doordat de slachthuizen enkel kijken naar de boerderij waar het dier kort voor de slacht leefde. Maar een Braziliaans rund verblijft in zijn leven gemiddeld op twee tot drie verschillende boerderijen; sommige runderen doen in hun leven wel zes verschillende fazenda’s aan.

The Guardian-journalist Dom Phillips, die deze week een jaar geleden in de Amazone werd vermoord, toonde drie jaar geleden al aan dat het boerenconcern van Da Cunha ontbossingsvee witwaste. De sluipweg leidde toen naar een slachterij van vleesreus JBS. Nu slijt Da Cunha zijn vlees aan concurrent Marfrig.

Ook in slachthuizen ver buiten de Amazone komt witgewassen rundvlees terecht, bleek eerder uit onderzoek van het Braziliaanse Repórter Brasil. Vanuit recent ontbost gebied gingen runderen via andere boerderijen naar slachthuizen in São Paulo en Mato Grosso do Sul, twee zuidelijke staten op meer dan duizend kilometer van de Amazone. Vlees van deze twee slachthuizen lag in april 2023 in de schappen van Hanos en Makro.

Dit is het terrein van Fazenda Estrela do Aripuanã van Da Cunha. Op een deel van de fazenda is het verboden om runderen te houden. Toch blijkt uit satellietbeelden van juni 2022 dat er runderen grazen in het verbodsgebied. In augustus 2022 gaan 480 jonge stieren van de fazenda van Da Cunha op transport naar de “schone” Fazenda do Sangue. Hier worden ze vetgemest. In januari 2023 gaan 233 vetgemeste stieren van de “schone” fazenda naar het slachthuis Tangará da Serra. Op 19 januari worden runderen van Fazenda do Sangue geslacht. Eind april is bij de Nederlandse groothandel Makro bevroren rundvlees van het slachthuis Tangará da Serra te koop. Slachtdatum: 19 januari.

Niet te traceren

In tegenstelling tot buurlanden Argentinië en Uruguay heeft Brazilië geen verplicht systeem waarmee koeien individueel traceerbaar zijn. Runderen in Brazilië hebben geen gele plastic oormerken, zoals in Nederland. Voorheen was er een openbare database waarin veetransporten werden geregistreerd, maar die is onder Bolsonaro offline gehaald. Het is daarom moeilijk te traceren op welke fazenda’s runderen hebben gegraasd voordat ze naar de slacht gingen.

Eigenlijk weet je het bij Braziliaans vlees nooit zeker: omdat de grote Braziliaanse vleeshandelaren weigeren het vlees goed te traceren, kun je als Nederlandse afnemer niet weten of je ontbossingsvlees koopt. Dat was voor Albert Heijn eind 2021 reden om al het Braziliaans rundvlees te gaan weren. Jumbo, Lidl en Dekamarkt zeggen ook geen Braziliaans rundvlees meer te verkopen. Niet een heel ingrijpende stap: Braziliaans vlees is altijd al een zeer klein deel geweest van hun aanbod – verreweg het meeste supermarktvlees komt uit Europa. Restaurantketen La Place serveert alleen Hollands rundvlees, maar blijkt een uitzondering te zijn. De belangrijkste Nederlandse groothandels en veel van hun shoppende koks hebben wel Braziliaans rundvlees van dubieuze herkomst in hun assortiment.

Lees ook, uit dec 2021: De eerste Europese supermarkten zeggen geen Braziliaans rundvlees meer te willen

Groothandel Hanos zegt naar aanleiding van vragen van NRC maatregelen te gaan treffen. Het bedrijf is „geschrokken”, omdat het niet op de hoogte was dat het rundvlees inkoopt van partijen die bijdragen aan ontbossing. „Het onderzoek van NRC zet aan tot denken, wat gevolgen zal hebben voor ons beleid en de inkoop van Braziliaans rundvlees.”

De restaurantketens beloven allemaal ‘duurzaam’ vlees. Van der Valk, de „meest duurzame hotelketen”, predikt dat duurzaamheid en continuïteit twee „kernwaarden” van de familie zijn. En ’s lands grootste biefstukketen zegt het zo: „Loetje is tegen ontbossing en streeft naar een supply chain met nul procent ontbossing”.

Maar de meeste cafés en restaurants blijven wél Braziliaans vlees serveren. Loetje zegt desgevraagd te betreuren dat zij tot voor kort rundvlees serveerde van Tangará da Serra, het slachthuis dat vlees inkoopt uit inheems en ontbost gebied en ‘witgewassen’ runderen slacht. De restaurantketen heeft de levering van dit specifieke slachthuis direct stopgezet, laat een woordvoerder weten. Al het Braziliaanse rundvlees uitbannen gaat de restaurantketen te ver. Voor Loetje is het „essentieel voor de smaak van de biefstuk” dat de runderen „vrij kunnen rondlopen en zich voeden uit de natuur”.

Foto van vlees uit Brazilië met als slachtdatum 19 januari, genomen in de Makro in Amsterdam. Foto NRC

Van der Valk gaat niet in op vragen van NRC over het Braziliaanse vlees dat in de wegrestaurants wordt geserveerd. Bij de hotels van NH, Ibis en Fletcher, de grootste ketens van Nederland, zullen gasten zelf moeten vragen waar het vlees vandaan komt, tegen NRC weigeren ze dat te zeggen.

Het uitbannen van Braziliaans vlees is voor verreweg de meeste koks een brug te ver, geeft een woordvoerder van Sligro toe. „Braziliaans rundvlees wordt door de meeste professionele chefs gezien als het beste vlees ter wereld. Het staat bekend als mals en rijk van smaak, en dat is de kwaliteit die de chefkok nog steeds wil.”

Beleggers Beleggers gaan verschillend om met de drie grootste Braziliaanse vleesconcerns die ‘ontbossingsvlees’ verkopen. Terwijl supermarktketens als Albert Heijn en Lidl categorisch al het Braziliaanse rundvlees mijden, beleggen pensioenfondsen ondanks hun duurzaamheidsbeleid nog altijd in de omstreden Braziliaanse vleesindustrie. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, deed de aandelen van vleesbedrijven Marfrig en Minerva eind vorig jaar van de hand vanwege ontbossingsrisico’s. Maar het fonds heeft nog wel voor meer dan 120 miljoen euro in JBS geïnvesteerd, het grootste vleesconcern ter wereld. Ook bij JBS is de ontbossing een bron van zorg, erkent ABP. Het ambtenarenpensioenfonds probeert via gesprekken invloed uit te oefenen. Bij ABP staat JBS al sinds 2017 op de lijst van bedrijven waar het pensioenfonds als kritisch aandeelhouder verandering probeert te bewerkstelligen. Ondertussen gaat de financiering gewoon door. De Scandinavische belegger Nordea voerde ook zulke gesprekken met JBS, maar besloot drie jaar geleden wél het aandelenpakket te verkopen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn, dat geld van verpleegkundigen belegt, heeft de aandelen JBS na zulke gesprekken ook verkocht, zij het wat recenter. Het fonds verkocht de aandelen vanwege illegale prijsafspraken en ontbossingsgevaren. Maar Zorg en Welzijn belegt dan weer wel in Minerva. Het pensioenfonds van Rabobank zat tot voor kort weer wél in Marfrig en níét in JBS en Minerva. Nu hebben Rabobank en zijn pensioenfonds met geen van de drie bedrijven nog financiële relaties. Kortom, grote beleggers komen met hun ‘duurzaamheidsbeleid’ op uiteenlopende beleidskeuzes uit, terwijl in Brazilië de verschillen moeilijk te vinden zijn. Op basis van ontbossingscijfers is geen duidelijk onderscheid te maken tussen de drie grote vleeshandelaren. Veel van de fazenda’s die bijdragen aan ontbossing leveren aan alle drie de grote vleeshandelaren tegelijk. En als een boer vanwege ontbossing wordt geweerd bij één slachterij, levert-ie gewoon aan een ander.

Reacties : „Onderzoek zet ons aan het denken” Makro : Cacaosector doet het ook Makro erkent dat er „in het verleden problemen zijn geweest” met het slachthuis waar illegale runderen uit de Amazone eindigen, maar de groothandel gaat inhoudelijk niet in op de witwasroute die NRC aantrof en het vlees in Makro’s schappen van de daarbij betrokken slachterij. Gevraagd om een reactie wijst Makro naar cacao en koffiebonen – in die sector zou ook de herkomst worden verhuld. Over zijn vleesaanbod zegt Makro: „Wij kopen van slachthuizen die zijn gecertificeerd en we hebben heldere afspraken om te zorgen voor naleving van milieuregels en ethische normen. We staan open voor herbeoordeling van onze inkoopstrategieën naarmate er nieuwe informatie beschikbaar komt en zullen blijven werken aan inkooppraktijken die de milieu-impact minimaliseren.” Sligro : Moeilijk koks te overtuigen Sligro, dat jaarlijks „enkele tonnen” Braziliaans rundvlees verkoopt, laat weten dat het normaal gesproken geen rundvlees verkoopt van de slachthuizen die in dit onderzoek in verband worden gebracht met ontbossing. Maar toen de horeca begin 2022 na de corona-lockdown weer openging was er zo’n grote vraag naar vlees dat Sligro tijdelijk wél van deze slachthuizen heeft gekocht, laat een woordvoerder weten. Toch kocht Sligro ook in 2023 nog vlees van een slachthuis in de Amazone dat betrokken is bij ontbossing, blijkt uit navraag van NRC. Sligro heeft duurzamer Nederlands rundvlees in haar assortiment als alternatief voor het Braziliaanse vlees, maar zegt dat het lang duurt om professionele koks te overtuigen van Braziliaans vlees af te stappen. Hanos : Geschrokken van onderzoek Hanos zegt te zijn geschrokken vlees in te kopen van partijen die bijdragen aan ontbossing. „Onze importeurs hebben ons hier vooraf niet over geïnformeerd en voldoen aan de in de EU gestelde normen. Wij verifiëren deze constatering bij onze importeurs en gaan met hen in gesprek om meer transparantie en geverifieerd inzicht te hebben in wat de gevolgen zijn voor de lokale omgeving. Het onderzoek van NRC zet aan tot denken, wat gevolgen zal hebben voor ons beleid en inkoop van Braziliaans rundvlees. Wij doen eerst onderzoek naar onze importeurs. Aan de hand van dit onderzoek zullen wij de nodige maatregelen nemen.” Loetje : Leveringen stopgezet Loetje „betreurt” het dat er „een zeer beperkte levering is geweest van één slachthuis dat in het onderzoek van NRC in verband wordt gebracht met ontbossing. Loetje neemt in totaal af bij 35 slachthuizen, dus dit gaat om een minimaal volume. De levering van dit slachthuis is direct stopgezet en wij eisen van onze leveranciers garanties dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.” De restaurantketen juicht nieuwe Europese wetgeving tegen ontbossing toe. „Hierin staat dat vlees enkel uit delen van Brazilië geïmporteerd mag worden waar geen sprake is van ontbossing. Als kleine partij hebben wij deze strikte wetgeving op het gebied van ontbossing nodig. Zo kunnen wij in de toekomst ook nul procent ontbossing in Loetje’s supply chain volledig garanderen.” Marfrig : Voldeed aan criteria Vleesconcern Marfrig laat weten dat Fazenda Estrela do Sangue, dat runderen ontving van een boerderij waar geen runderen mogen grazen, op het moment van de transactie voldeed aan de sociale en milieucriteria van Marfrig. Het vleesconcern heeft geen toegang tot de transportdocumenten waaruit blijkt dat de fazenda runderen kocht uit ontbossingsgebied. „Als er onregelmatigheden worden gevonden, zullen wij gepaste maatregelen nemen in lijn met ons inkoopbeleid.” Marfrig benadrukt dat het inheemse land van Fazenda Cascavel niet officieel is erkend, en dat de boerderij in 2019 voor het laatst runderen heeft geleverd aan het slachthuis. Verder laat Marfrig weten dat het 100 procent van al haar directe leveranciers monitort, en 80 procent van de indirecte leveranciers in de Amazone. Minerva : ‘Pionier’ in monitoren Minerva zegt dat het met „de best beschikbare traceertechnieken” zorgt „dat wij voldoen aan regelgeving op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en landgebruik”. Het bedrijf zegt „pionier” te zijn met „geomonitoringstechnieken om 100 procent van alle directe leveranciers in Brazilië te monitoren”. Bij onregelmatigheden „wordt de leverancier geblokkeerd totdat de situatie is gecorrigeerd”. JBS : Geen commentaar JBS gaat niet in op specifieke vragen. Over de ontbossing in de gebieden waarin de 22 slachthuizen hun runderen inkopen schrijft het bedrijf: „De schatting gaat uit van de potentiële maximale inkoopgebieden en niet per se de effectieve inkoopgebieden.” NH Hotels wil geen vragen beantwoorden, hotelketens Ibis, Fletcher en wegrestaurantketen Van der Valk reageerden niet op vragen.

Over dit artikel Dit onderzoek focust op 22 Braziliaanse slachterijen in Amazonegebied waarvan bekend is dat ze vlees naar Europa, het VK of China exporteren. Milieuadviesbureau AidEnvironment heeft (met hulp van de satellietdienst Prodes) de ontbossing in kaart gebracht in de gebieden waar deze slachterijen hun runderen inkopen, in opdracht van The Bureau of Investigative Journalism, een Britse journalistieke organisatie die onderdeel uitmaakt van Forbidden Stories. Op basis van douanegegevens en SIF-codes, een unieke code voor elk Braziliaans slachthuis, is onderzocht hoeveel vlees van deze Braziliaanse slachterijen naar Nederland komt.

Zie nrc.nl/ontbossingsvlees voor instructies.

Forbidden Stories Dit onderzoek is gecoördineerd door Forbidden Stories, een netwerk van journalisten dat het werk voortzet van collega’s die bedreigd worden, gevangen zijn gezet of werden vermoord. Het doel van het collectief is te zorgen dat verhalen gepubliceerd blijven worden als een journalist wordt gedwongen zijn werk te staken. Forbidden Stories werd opgericht naar aanleiding van de terroristische aanslagen op de Franse krant Charlie Hebdo in 2015. Aan dit onderzoek werkten mee: Youssr Youssef (Forbidden Stories), André Campos (Repórter Brasil), Andrew Wasley, Elisângela Mendonça, Roubert Soutar (The Bureau of Investigative Journalism), Carina Huppertz, Dajana Kollig, Julius Bretzel (Paper Trail Media), Eduardo Goulart (OCCRP).

Tijdens het lezen van dit stuk (gemiddelde leestijd 16 minuten), zijn er omgerekend 48 voetbalvelden aan tropisch regenwoud verdwenen in Brazilië.