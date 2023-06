VS leggen sancties op aan bedrijven die zijn gelinkt aan Soedanese strijdende partijen

De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan vier bedrijven die een rol spelen in het conflict in Soedan. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. Het gaat om twee bedrijven die banden hebben met het Soedanese leger en twee bedrijven die banden hebben met de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Het is de eerste keer dat de VS sancties opleggen in het conflict in Soedan, waar de twee partijen sinds april een bloedig conflict uitvechten.

Lees ook: Wie zijn de twee Soedanese generaals die elkaar bevechten, ten koste van de bevolking?

Een van de grootste militaire bedrijven van Soedan, Defence Industries System, staat op de sanctielijst. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën genereert het bedrijf jaarlijks zo’n 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) aan inkomsten en voorziet het het Soedanese leger van munitie en militaire voertuigen. De bedrijven die banden hebben met de RSF zijn betrokken bij goudwinning en worden geleid door de leider van de RSF-militie, generaal Hemedti. Ook hebben de VS nieuwe visumbeperkingen opgesteld tegen functionarissen van zowel het leger als de RSF en tegen leiders van de voormalige regering van de afgezette dictator Omar al-Bashir.

De sancties moeten volgens minister van Financiën Janet Yellen ertoe leiden dat de strijdende partijen „beperkte middelen hebben om soldaten te betalen, zich te herbewapenen, te bevoorraden en oorlog te voeren in Soedan”. De VS staan volgens Yellen „aan de kant van de burgers” en nemen stelling „tegen degenen die het geweld tegen de bevolking in Soedan voortzetten.”

Het conflict in Soedan, dat op 15 april dit jaar uitbrak, heeft al aan honderden mensen het leven gekost. Volgens de Verenigde Naties zijn 1,2 miljoen mensen in het land ontheemd en meer dan 425.000 mensen naar het buitenland gevlucht. Meer dan de helft van de bevolking – zo’n 25 miljoen mensen – heeft volgens de VN nu hulp en bescherming nodig.

Lees ook: Dit moet je weten om het conflict in Soedan te begrijpen, waar een burgeroorlog dreigt