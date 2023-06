Twee snelwegborden bij flaneerzone in Den Haag markeren entree expositie

Twee grote bewegwijzeringsborden voor de snelweg zijn in Den Haag aan het begin van de voetgangerszone van de Lange Voorhout geplaatst, in de bocht van de Kneuterdijk. De borden geven de richting aan naar ‘Den Haag cultuur’ en de afslag ‘Vanaf hier mag alles’.

Het kunstwerk is de bijdrage van kunstenaar Zeger Reyers aan de openluchtexpositie Voorhout Monumentaal 2023, die zaterdag door prinses Beatrix geopend wordt.

In totaal zullen daar twintig sculpturen, van kunstenaars als Armando, David Bade, Marieke Bolhuis en Theo Jansen langs het schelpenpad tot 20 augustus buiten te zien zijn. Ook op andere locaties toont de organisator, het Haagse kunstenaarsgenootschap Pulchri kunstwerken.

De levensgrote bewegwijzeringsborden van Reyers markeren de entree van de openluchtexpositie in het stadse wandelgebied aan de Lange Voorhout, dat ook wel als ‘museumkwartier’ wordt aangeduid. De pijlen rechtdoor wijzen twee banen aan om in ‘Den Haag cultuur’ terecht te komen.

Mentale uitweg

„En dan is er de afslag naar de bestemming ‘Vanaf hier mag alles’”, zegt Reyers. „Dat wijst naar een mentale uitweg. Kunst als ontsnapping uit het gangbare keurslijf, kunst als plek waar je kan en mag vrijdenken, kunst als plek of als richting waar bij voorbeeld ook satire een veilige haven geboden wordt”, aldus de Haagse kunstenaar.

Die grootse verwijzing naar ‘Den Haag cultuur’ op het enorme bord kan ook als kritische noot opgevat worden. „Ik bedoel twee Den Hagen”, licht Reyers toe. Het landelijke politieke Den Haag, waarin cultuur er ondanks goede bedoelingen over het algemeen nogal bekaaid af komt. En ook de stad Den Haag, waar iets dergelijks geldt; de voorloper van deze expositie Den Haag Sculptuur stopte door gebrek aan steun, en ook het festival Parkpop is gestopt.

Dat het bord verwijst naar nooit in Nederland gerealiseerde snelwegen, de A11 (van Leiden naar Bodegraven) en de A3 (die tussen Amsterdam en Dordrecht zou komen) draagt bij aan het imaginaire karakter van dit bewegwijzeringskunstwerk. Zeger Reyers (Voorburg, 1966) doet in zijn kunst vaak onvoorspelbare ingrepen in de omgeving, om daarin natuurlijke en menselijke processen zichtbaar te maken.