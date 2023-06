Staatsagent Jeroen Kremers publiceerde deze week zijn laatste rapport over KLM

Jeroen Kremers? Wat deed hij ook alweer?

Jeroen Kremers is staatsagent voor KLM. Sinds 2020 hield hij toezicht op de voorwaarden die het kabinet had verbonden aan de coronahulp voor KLM. Dat deed hij zeer kritisch. KLM hield zich volgens hem niet aan alle afspraken. Deze week publiceerde zijn vijfde en laatste rapportage over KLM gepubliceerd. Daarmee zit Kremers’ taak erop.

Heeft Kremers zijn taak goed volbracht?

Ha, dat hangt ervan af aan wie je het vraagt. Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) onderschrijft al zijn conclusies. Zij is „meer dan teleurgesteld” in KLM. Kaag laat onderzoeken welke juridische stappen ze tegen het bedrijf kan nemen.

Bij KLM kunnen ze Kremers’ bloed wel drinken. De vliegers voorop.

Klopt. Tijdens een gezellig persgesprek vorige week op het KLM Open golftoernooi bekoelde de sfeer toen het aanstaande verslag van de staatsagent ter sprake kwam. President-directeur Marjan Rintel van KLM wilde niet ingaan op de kritiek die Kremers keer op keer uitte op de piloten. De vliegers leverden volgens de staatsagent te weinig salaris in.

De piloten verwierpen die kritiek deze week volmondig. Kremers voert een „kruistocht” tegen KLM, vinden ze.

KLM vindt de verslagen een mix van meningen en feiten.

Ja, en dat zal de econoom/voormalig topambtenaar/bankier/IMF-bestuurder hebben gekrenkt. Keer op keer stelde Kremers dat hij probeert zo objectief mogelijk te zijn. In Trouw zei hij deze week: „Ik geef slechts de feiten”. De steunoperatie voor KLM, dat in het begin van de pandemie 10 miljoen euro per dag verloor, kwam met stoom en kokend water tot stand. Toenmalig minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) kreeg in 2020 alleen het publiek en de politiek achter de steun met twee garanties. De ‘sterkste schouders’ moesten de ‘zwaarste lasten’ dragen. Ofwel: piloten en ander goedbetaald personeel moesten het grootste loonoffer maken. En er zou onafhankelijk toezicht komen op het naleven van de steunvoorwaarden.

En zijn die garanties geslaagd?

KLM zegt van wel, alle werknemers hebben naar draagkracht loon ingeleverd. Kremers zegt dat het tot voorjaar 2022 goed ging, maar daarna niet meer. Het leverde de staatsagent een hoop gedoe op met KLM. Misschien was hem dat bespaard gebleven als zijn mandaat – of de steunvoorwaarden zelf – nog duidelijker waren vastgelegd. Zijn ervaring van de afgelopen 2,5 jaar, schreef hij, is dat een staatsagent „kwetsbaar” is. Kremers kon slechts het schenden van afspraken benoemen en had niets om mee te handhaven.

Hoe nu verder met KLM?

Verwijzend naar de bankencrisis stelt Kremers voor dat het kabinet een plan opstelt voor als de luchtvaartmaatschappij – of een ander bedrijf van maatschappelijk belang – dreigt om te vallen. Voor financiële instellingen in Nederland ligt er sinds de bankencrisis zo’n ‘resolutieplan’. Die situatie is niet ondenkbaar, aldus Kremers. KLM’s vermogenspositie noemt hij zwak. „Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat KLM binnen afzienbare tijd gedwongen is weer voor steun aan te kloppen.” Dat is nu misschien nog geen feit, maar historisch gezien wel accuraat. Al decennia overleeft KLM crises slechts met steun van de Nederlandse overheid.