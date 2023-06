Scheidsrechter Anthony Taylor en zijn familie door AS Roma-fans belaagd op vliegveld om verloren finale Europa League

Fans van de Italiaanse voetbalclub AS Roma hebben donderdag de Britse scheidsrechter Anthony Taylor zwaar belaagd op het vliegveld in het Hongaarse Boedapest, toen hij met zijn vrouw en dochter richting het vliegtuig liep. Op beelden op Twitter is te zien dat de familie wordt bespuugd, uitgejouwd, en zelfs een stoel naar zich toegesmeten krijgt. De Britse scheidsrechtersbond spreekt schande van de „ongerechtvaardigde en weerzinwekkende” wandaden waar de Taylors slachtoffer van werden.

De 44-jarige Taylor gaf woensdagavond leiding aan de finale van de Europa League tussen AS Roma en Sevilla. Na een gelijkspel in de reguliere speeltijd (1-1) waren de Spanjaarden bekwamer in het nemen van strafschoppen dan de Italianen. Tijdens de wedstrijd wond de trainer van Roma, José Mourinho, zich al flink op over de beslissingen van de arbiter. Taylor bestrafte een handsbal van Sevilla-middenvelder Fernando niet met een strafschop, en kreeg daarin gelijk van de videoscheidsrechter.

Mourinho kon de eerste verloren Europese finale in zijn trainerscarrière maar niet accepteren. Zijn zilveren medaille gooide hij het publiek in. Na de wedstrijd trok hij naar de parkeergarage van de Puskás Arena om Taylor op te wachten. Daar kafferde de prominente Portugese trainer de scheidsrechter uit: „Het is een fucking schande.” De scheldpartij werd gefilmd en vervolgens veel gedeeld op sociale media — en vervolgens dus nog eens dunnetjes herhaald door verongelijkte Romeinse voetbalsupporters.

Het komt vaker voor dat scheidsrechters tijdens of na voetbalwedstrijden het mikpunt worden van slecht gereguleerde emoties. Vooral in het amateurvoetbal is dat een structureel probleem, in het professionele voetbal blijft het vooral bij incidenten, zoals ook woensdag na de wedstrijd tussen NAC Breda en FC Emmen. De auto van scheidsrechter Joey Kooij werd toen bekogeld door boze supporters, waarna hij woedend uitstapte. De politie kon één dader direct arresteren. De KNVB heeft de „belachelijke” actie veroordeeld.