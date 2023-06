Rammstein onder vuur na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

De Duitse krant Süddeutsche Zeitung (SZ) en de Duitse omroep NDR spraken met „talloze” vrouwen die de Duitse band Rammstein, en in het bijzonder frontman Till Lindemann (60) beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Dat begon met een vrouw die op sociale media schreef naar Lindemann te zijn geleid op een feestje en te zijn gedrogeerd, bij een concert in Vilnius. Hij bood haar alcohol en seks aan. Ze weigerde, hij werd agressief en het volgende moment dat ze zich kon herinneren, is dat ze in haar hotel wakker werd, met blauwe plekken en kneuzingen op haar lichaam. SZ en NDR zijn vervolgens naar meer verhalen gaan zoeken, en vonden die in heel Europa.

Volgens SZ is uit de gesprekken een beeld ontstaan van een ‘geïndustrialiseerde versie van het ooit romantisch geïdealiseerde groupie-bestaan’. Vrouwen zouden voor en na optredens geselecteerd worden op hun uiterlijk, waarna ze backstagepasjes, alcohol en soms cocaïne kregen en naar de zanger werden gebracht. Sommigen werden vooraf voorbereid op seks met hem, anderen werden verrast. De krant beschrijft hoe een Russische vrouw andere vrouwen zoekt, ze van plekken vooraan bij de shows voorziet, en soms vooraf in speciale appgroepen de dresscode (sexy, geen Rammstein-shirts) uitlegt.

Groepsdruk en machtsmisbruik

Verschillende vrouwen beschrijven hoe Lindemann in dat soort situaties seks met hen had. „Ik wil niet zeggen dat het verkrachting was, omdat ik ermee instemde, maar ik was ook niet duidelijk blij met wat er gebeurde”, citeert de krant de toen 21-jarige Cynthia A, die vertelt wat haar gebeurde bij een concert in Hannover. „Ik had ook behoorlijke pijn en het moet hem ook zijn opgevallen dat het niet gemakkelijk was om met mij te vrijen.”

Volgens de krant bedient de entourage rond Rammstein zich van groepsdruk, manipulatie, machtsmisbruik en verdovende middelen om de vrouwen zover te krijgen. De band ontkent alle aantijgingen in een tweet: „We kunnen uitsluiten dat wat wordt beweerd in onze omgeving heeft plaatsgevonden. Er zijn ons geen officiële onderzoeken naar deze zaak bekend.”

Rammstein is de grootste Duitstalige act ooit, die meer dan twintig miljoen albums heeft verkocht en concerten speelt in grote arena’s en voetbalstadions. Controverse maakt deel uit van hun imago: de bandnaam is een verwijzing naar een fatale vliegshow op vliegbasis Ramstein (met één m) in 1988, waarbij 35 toeschouwers omkwamen. De band verkocht ooit een cd in een pakket met zes dildo’s, gevormd naar de penissen van de bandleden. En ook hun teksten verwijzen vaak naar sadisme, seks, macht en religie. Ophef ontstond (opnieuw) in 2019, toen de band in de videoclip van het nummer ‘Deutschland’ in concentratiekampkleding voorkwam.

In juni speelt de band in München vier concerten in het Olympisch Stadion, waarvoor 240.000 kaartjes zijn verkocht. In Nederland speelde de band vorig jaar nog in het Goffertpark in Nijmegen, en in juli geven ze twee uitverkochte concerten in het Stadspark in Groningen, voor in totaal 100.000 mensen.