Ook Senaat stemt in met verhoging van het schuldenplafond

In navolging van het Huis van Afgevaardigden heeft ook de Amerikaanse Senaat donderdag ingestemd met de verhoging van het schuldenplafond. Enkel de handtekening van president Joe Biden ontbreekt nu om de wet van kracht te laten gaan. Naar verwachting zal Biden de wet op vrijdag ondertekenen.

De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell had voorafgaand aan de stemming ook al aangekondigd dat hij het voorstel „zonder uitstel” zou steunen. Om het akkoord door de Senaat te loodsen was een 60-40 meerderheid nodig, en dat werd zoals verwacht ruim behaald. De Democratische leider van de Senaat Chuck Schumer zei na de stemming dat „de Verenigde Staten opgelucht kunnen ademhalen”.

Afgelopen zaterdag sloten Biden en McCarthy, leider van Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, een voorlopige overeenkomst waarin werd afgesproken het schuldenplafond in ieder geval tot 1 januari 2025 te verhogen. Donderdag ging een ruime meerderheid in het Huis van Afgevaardigden daarmee akkoord, ondanks tegenstand binnen bepaalde fracties van de Republikeinse Partij.

De Verenigde Staten zou volgens minister van Financiën Janet Yellen op maandag 5 juni hun schuldenplafond overschrijden als er geen akkoord zou worden bereikt. Het land zou schulden niet meer kunnen afbetalen, leningen zouden lastiger kunnen worden afgesloten en de rente zou volgens economen omschieten, wat ook effect zou hebben op de wereldeconomie.

