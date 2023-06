Nederlands ziekteverzuim in 2022 hoogste ooit gemeten

Twee griepgolven die na de coronapandemie flink om zich heen grepen. Een toenemend aantal werknemers met stressklachten door hoge werkdruk. Het ziekteverzuim bij Nederlandse bedrijven en instellingen lag vorig jaar op 5,6 procent, het hoogste cijfer sinds de meting in 1996 begon.

Nederlandse werknemers waren vorig jaar vaker en langer ziek. De gemiddelde verzuimduur was nu negen dagen, tegenover acht in 2021. En werknemers meldden zich vorig jaar gemiddeld anderhalf keer ziek, tegenover 1,2 keer het jaar ervoor.

Dat bleef niet zonder gevolgen, meldde Nationale-Nederlanden (NN) donderdag. De verzekeraar becijferde dat het verzuim de werkgevers samen 27 miljard euro kostte, onder meer aan doorbetaald salaris en productieverlies. Een jaar eerder bedroeg die schade nog 18 miljard euro.

Griep en verkoudheid waren veruit de meest voorkomende oorzaken van ziekmelding. Direct daarna volgen psychische klachten, en de ontwikkeling ervan onder met name jongvolwassenen noemt de verzekeraar „zorgwekkend”. Dit jaar verwacht NN tot 30 procent meer mensen onder de 36 jaar met een WIA-uitkering wegens langdurige ziekte.

Stressklachten

De toename aan werkgerelateerde stressklachten valt ook arbodiensten op. ArboNed en Human Capital Care, met samen ruim een miljoen werknemers in hun bestanden, meldden over 2022 13 procent meer stressgerelateerde klachten dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Dat vooral twintigers en dertigers lijden onder stress op het werk, is volgens de diensten van alle tijden: in deze leeftijdscategorie zijn mensen bezig met hun eerste baan, kopen hun eerste huis en hebben soms jonge kinderen. Die hectiek nemen ze mee naar hun werkplek.

Tegelijk veroorzaakt de krapte op de arbeidsmarkt extra werkstress, ziet Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij verzekeraar Nationale-Nederlanden. „Zeker als een werknemer uitvalt en er niet meteen een vervanger is, neemt de werkdruk toe. Dan moet een collega werk overnemen, terwijl die ook eigen taken heeft. Dat betekent extra risico op uitval en zo ontstaat een vicieuze cirkel.”

NN roept werkgevers en werknemers op langdurig ziekteverzuim als gevolg van mentale problemen tegen te gaan door „de werk-privébalans bespreekbaar te maken”. Hoewel uit onderzoek van de verzekeraar blijkt dat bijna twee derde van de werkgevers zich zorgen maakt over de psychische gezondheid van personeel, gaat volgens werknemers slechts 10 procent van die werkgevers het gesprek erover aan.

Kuchje

Niet duidelijk is of werknemers zich nog steeds sneller ziek melden bij lichte klachten, zoals een kuchje, dan voor corona. Tijdens de pandemie gold het advies bij lichte klachten thuis te blijven. Maar zowel ArboNed als branchegenoot ArboUnie registreert ziekmelders niet op een snotneus of stevige griep. ArboUnie stelde in de winter van 2021-2022 wel een stijging vast in ziekmeldingen en een daling van de verzuimduur.

Ondanks het fors gestegen verzuim in 2022 is NN-directeur Schings optimistisch over het lopende jaar. Het aantal ziekmeldingen in het eerste kwartaal lag lager dan in voorgaande jaren. Bij bedrijven tot 200 medewerkers komt het cijfer volgens ArboNed al enkele maanden dicht bij het niveau van voor corona, en sinds april is die trend ook bij grote bedrijven zichtbaar. Schings: „Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar in ieder geval zet de stijging vooralsnog niet door.”