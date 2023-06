Jumbo trekt zich verder terug uit sportwereld, einde aan sponsordeal Max Verstappen

Jumbo trekt zich grotendeels terug uit de sportwereld. De supermarktketen stopt aan het einde van het seizoen met het sponsoren van Formule 1-coureur Max Verstappen, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van het AD. Ook aan de Grand Prix in Zandvoort zal de Nederlandse supermarktketen zijn naam niet langer verbinden. Het besluit past in een trend, te midden van witwasschandalen bij eerdere sponsordeals van Jumbo, waarin de lijntjes met de sportwereld steeds dunner worden. Afgelopen maart werd bekend dat Jumbo zich aan het einde van 2024 terugtrekt als voornaamste geldschieter van de gelijknamige wieler- en schaatsploegen.

In een reactie aan NRC geeft een Jumbo-woordvoerder aan dat het besluit past in een koers waarin zich meer op lokale projecten wil richten, weg van de sportwereld. Volgens hem past „het internationale podium niet bij Jumbo als Nederlandse supermarkt met winkels in Nederland en België”. Of het ook te maken heeft met de negatieve aandacht rond de witwasschandalen bij eerdere sponsordeals, wil Jumbo desgevraagd niet kwijt. Tegenover persbureau ANP laat het kamp van Verstappen weten dat dit besluit niet als een verrassing komt. Het zegt „dankbaar” te zijn voor de samenwerking.

Er was het afgelopen jaar veel te doen om de sportsponsoring van Jumbo. Zo onderzoekt het Openbaar Ministerie voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd, die in in september werd opgepakt op verdenking van witwassen. Volgens het OM zou het gaan om witwaspraktijken via onder meer vastgoedtransacties, autohandel en sponsoring in de motorcross. Het strafrechtelijk onderzoek tegen Van Eerd loopt nog, maar aan de sponsorcontracten in de motorsport die onderdeel zijn van dat onderzoek maakte Jumbo inmiddels een eind. In september vorig jaar trad de topbestuurder vanwege zijn mogelijke betrokkenheid terug.

Marketingstrategie

Sportsponsoring vormde tot recent een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie van Jumbo. De afgelopen jaren zag het zijn merknaam gekoppeld aan grote sportieve overwinningen. Verstappen is inmiddels tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 en de Jumbo Visma-wielerploeg won met de Deen Jonas Vingegaard als eerste Nederlandse team sinds 1980 de Ronde van Frankrijk. Ook in het schaatsen deelde de supermarktketen met de gelijknamige schaatsploeg in het succes van onder anderen olympisch kampioen Thomas Krol en sprintwereldkampioen Jutta Leerdam.

Jumbo’s sponsorbudget had naar verluidt een waarde van zo’n twintig miljoen euro. Het grootste aandeel was voor schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma: tien miljoen euro. De deal met Verstappen was drie miljoen euro waard, en de Grand Prix van Zandvoort kon rekenen op 1,5 miljoen euro. Begin dit jaar verlengde Jumbo wel nog de samenwerking met PSV met drie jaar ter waarde van een miljoen euro per jaar.